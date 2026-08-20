Vụ xin ngồi nhờ trên tàu gây tranh luận khắp mạng xã hội

Ngày 18/8 vừa qua, trên một chuyến tàu thường chạy qua địa phận Giang Tô (Trung Quốc), đã xảy ra sự việc gây chú ý.

Nhân vật chính của câu chuyện là 2 cô gái, ước chừng ở tuổi vị thành niên. Vì chuyến đi khá dài, quãng đường xa và thời gian ngồi tàu cũng lâu nên để hành trình thoải mái hơn, không phải chen chúc trên những chỗ ngồi đơn, cả hai đã chủ động mua đủ 3 vé ghế cứng liền nhau.

Sau khi lên tàu và ổn định chỗ ngồi, 2 cô gái ngồi ở 2 ghế hai bên. Ghế ở giữa được để trống để đặt đồ ăn vặt, ba lô và những vật dụng mang theo, không có ai ngồi trong suốt hành trình.

Cùng toa tàu có một người phụ nữ mua vé đứng. Những ai từng đi tàu đường dài đều biết, đứng suốt hành trình thực sự rất mệt mỏi và đau lưng. Khi thấy chỗ ngồi giữa 2 cô gái không có người ngồi, chỉ được dùng để đặt đồ, người phụ nữ đã đến thương lượng, mong 2 cô gái dời đồ đi để mình có thể ngồi nhờ.

Trước lời đề nghị này, 2 cô gái đã lịch sự từ chối. Thái độ của họ khá bình tĩnh và thẳng thắn: họ mua 3 chỗ ngồi và mang theo số đồ ăn này chính là để có thể thoải mái hơn trong chuyến đi dài, vì vậy không muốn cho người khác mượn chỗ.

Bị từ chối, người phụ nữ cảm thấy không vui. Theo người này, khi ra ngoài, ai cũng có lúc gặp khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau là sự cảm thông tối thiểu.

Chỗ ngồi để trống cũng bị cho là lãng phí. Trong khi có người đã mệt đến mức không thể đứng vững, nhường một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Người phụ nữ cho rằng hai cô gái quá thiếu tình người.

Không còn cách nào khác sau khi thương lượng riêng không thành, người phụ nữ đã tìm nhân viên phục vụ trên tàu, hy vọng họ có thể đứng ra hòa giải và thuyết phục 2 cô gái nhượng bộ.

Nhân viên tàu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra thông tin của cả 3 vé và xác nhận vé đều là thật, hợp lệ, được mua đúng quy định.

Sau khi xác minh, nhân viên đưa ra câu trả lời khá khách quan: Đây đúng là chỗ ngồi của 2 cô gái, họ chỉ có thể hỗ trợ trao đổi và thương lượng, không thể bắt buộc hành khách phải nhường chỗ.

Khi quy định đã rõ ràng như vậy, việc hòa giải đương nhiên không có kết quả. Cuối cùng, người phụ nữ vẫn không thể ngồi vào chỗ trống, chỉ có thể tiếp tục đứng ở lối đi trong toa tàu.

“Nhường chỗ là tình nghĩa, không phải nghĩa vụ”

Trong khi sự việc diễn ra, một người đi đường đã quay lại toàn bộ tình huống và đăng lên mạng. Đoạn video nhanh chóng viral, khiến cư dân mạng chia thành hai phe, tranh cãi gay gắt với quan điểm hoàn toàn trái ngược.

Một bộ phận cho rằng 2 cô gái đã làm sai. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người phụ nữ phải đứng suốt hành trình, cho rằng chỗ ngồi trên tàu là nguồn lực công cộng, để trống mà không dùng thì rất lãng phí.

Theo họ, khi chỗ ngồi đang để không, cho người khác ngồi nhờ một lúc chỉ là việc trong tầm tay, không cho mượn đồng nghĩa với lạnh lùng, ích kỷ.

Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng lại cho rằng cách làm của hai cô gái không có gì sai. Họ đã bỏ tiền mua đủ 3 vé và chỗ ngồi đó là quyền lợi hợp pháp của họ.

Theo quan điểm này, sự công bằng trong việc sử dụng nguồn lực công cộng nằm ở chỗ mọi người đều có quyền mua vé để sử dụng dịch vụ, chứ không phải người đã trả tiền lại buộc phải miễn phí chia sẻ phần quyền lợi của mình cho người khác. Sự tiện lợi mà 2 cô gái bỏ tiền để có được cũng không thể vì nhu cầu của người khác mà trở thành nghĩa vụ phải chia sẻ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần phân biệt rõ việc tự mua thêm vé để có thêm chỗ ngồi với hành vi “chiếm ghế” trên tàu. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tự bỏ tiền mua vé đầy đủ rồi sử dụng chỗ ngồi là hành vi đúng quy định, trong khi không có vé hoặc cầm sai vé nhưng vẫn cố tình ngồi vào chỗ của người khác và không chịu nhường mới là hành vi chiếm ghế trái quy định.

Vì vậy, việc để ghế trống, dùng ghế để đặt đồ hay không cho người khác mượn đều thuộc quyền quyết định của người đã mua vé, không thể vì thế mà quy kết là lãng phí hay chiếm chỗ trái phép.

Trong khi đó, vé đứng trên tàu hỏa ở Trung Quốc chỉ bao gồm quyền được sử dụng dịch vụ vận chuyển, không đi kèm một chỗ ngồi cố định. Việc được ngồi vào chỗ trống của người khác, nếu có, là sự nhường nhịn và thiện ý chứ không phải quyền lợi mà hành khách mua vé đứng đương nhiên được hưởng.

Dĩ nhiên, vẫn có thể đồng cảm với sự mệt mỏi của người phụ nữ phải đứng trong một hành trình dài. Nếu 2 cô gái chủ động nhường chỗ, đó chắc chắn là một hành động tử tế và đáng được ghi nhận. Nhưng sự tử tế vốn là lựa chọn tự nguyện, không thể trở thành cái cớ để áp đặt đạo đức lên người khác.

Nguồn: Sohu