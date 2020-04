Cô Gái Hà Lan đảm bảo sự nguyên chất của sữa tươi như thế nào?

Liệu "sự nguyên chất" trong sữa tươi có thể được đo lường chính xác hay không? Câu trả lời nằm trong Phòng Quản lý Chất lượng (QC) của nhà máy Cô Gái Hà Lan

Bài "test" phát hiện độ nguyên chất của sữa tươi



Tại nhà máy của Cô Gái Hà Lan, diễn viên Hồng Diễm và cô con gái nhỏ - Bé Bông đã có dịp mục sở thị dây chuyền kiểm soát chất lượng của thương hiệu nổi tiếng này. Trong "căn phòng quyền lực" - phòng Quản lý Chất lượng (QC), hai mẹ con được giới thiệu về thiết bị kiểm tra nguồn sữa nguyên liệu được nhập vào nhà máy có bị pha loãng hay không: Khái niệm "nguyên chất" hay "tinh khiết" không chỉ là cảm quan mơ hồ mà đều được đo lường, lượng hoá chính xác đến từng chỉ số. "Thiết bị này có thể đo được nhiều chỉ tiêu như chất béo, thành phần đạm và vật chất khô. Nếu sữa nguyên liệu bị pha nước, các chỉ tiêu này sẽ không đảm bảo nữa" - chuyên gia khẳng định.

Chứng minh cho điều mình nói, vài phút sau, chị Thoan, chuyên viên kiểm tra chất lượng cho mẹ con Hồng Diễm cùng theo dõi kết quả hiển thị trên màn hình. Từ thành phần protein là 3.12, hàm lượng chất béo là 3.91 đến vật chất khô là 12.29.

Hồng Diễm thắc mắc, làm thế nào để biết là các chỉ số đã đạt tiêu chuẩn? Chị Thoan cho biết: Cô Gái Hà Lan có quy định rất nghiêm ngặt về các chỉ tiêu này. Các kết quả sau khi được thử trong thực tế sẽ được so sánh với bộ chỉ số chuẩn mà Cô Gái Hà Lan đề ra cho mỗi đơn vị sữa tươi.

Từng chỉ tiêu về chất béo, protein, vật chất khô… trong sữa tươi nguyên liệu đều được định lượng minh bạch, chứng minh cho sự nguyên chất của sữa tươi Cô Gái Hà Lan

Quy trình sản xuất giữ trọn độ tươi ngon của sữa tươi nguyên liệu

Theo chân những người nông dân chăn nuôi bò sữa, chứng kiến từ công đoạn cắt cỏ sáng sớm đến khâu vắt sữa, rồi lần lượt khám phá từng thiết bị máy móc trong nhà máy, diễn viên Hồng Diễm không khỏi trầm trồ: "Vẫn biết sẽ phải có một quy trình kiểm soát nào đó, nhưng tôi không ngờ để có một hộp sữa Cô Gái Hà Lan uống trong vài phút, quy trình lại nghiêm ngặt đến vậy. Được chứng kiến các bài test sữa, tôi thật sự ấn tượng với những con số và nỗ lực của Cô Gái Hà Lan để tạo nên giọt sữa an toàn và chất lượng".

Nỗ lực của Cô Gái Hà Lan mà Hồng Diễm nhắc tới, không chỉ là thiết lập một hệ thống hàng rào kiểm soát chất lượng khắt khe, mà đã bắt đầu từ những khâu đầu tiên của quá trình làm nên những hộp sữa. Một nguồn thức ăn sạch, đầy đủ dinh dưỡng, một không gian sống vệ sinh, một loạt quy tắc vắt sữa an toàn… chính là những điều kiện tiên quyết để dòng sữa bảo đảm tỷ lệ dinh dưỡng, an toàn về các chỉ số dư lượng kháng sinh, dư lượng thuốc trừ sâu, độ pH, tổng tạp trùng…

Các nông hộ hợp tác với Cô Gái Hà Lan luôn làm nghề bằng cái tâm

Cùng với sự nghiêm ngặt trong chăn nuôi, các khâu trung gian trong sản xuất cũng được Cô Gái Hà Lan áp chuẩn khắt khe, chẳng hạn về vận chuyển. Cụ thể, người nông dân chỉ được phép có tối đa 20 phút vận chuyển sữa sau khi vắt tới các điểm làm lạnh. Các xe bồn chứa sữa tươi khi đến nhà máy cũng nhanh chóng được lấy mẫu kiểm tra hàng loạt các chỉ tiêu chất lượng khác nhau.

Để đảm bảo tính trách nhiệm cao nhất ở từng khâu sản xuất, Cô Gái Hà Lan có quy định rõ ràng với các đối tác trong việc thưởng phạt, các mẫu nguyên liệu không đạt chuẩn đều phải huỷ bỏ. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên viên tại phòng QC, thực tế, họ ít khi phải áp dụng các hình thức phạt, bởi hầu hết các nông hộ đều cung cấp nguyên liệu đạt chuẩn nhờ sự hợp tác chặt chẽ ngay từ đầu.

Chứng kiến quy trình kiểm soát chất lượng khoa học của Cô Gái Hà Lan, Hồng Diễm thêm tin tưởng với lựa chọn của gia đình

Các chuyên gia chia sẻ thêm, không chỉ dừng ở mức đạt chỉ tiêu chất lượng, sữa tươi nguyên liệu của Cô Gái Hà Lan còn thường xuyên vượt chỉ tiêu trong một số khía cạnh, chẳng hạn tỷ lệ tổng tạp trung thường ở mức an toàn gấp 11 lần so với quy chuẩn của Việt Nam. Đây là niềm tự hào vừa của những người nông dân yêu nghề, vừa của toàn hệ thống sản xuất Cô Gái Hà Lan. Những kết quả ấn tượng đó là minh chứng cho giá trị của lớp lớp tiêu chuẩn gắt gao trên hành trình làm ra những hộp sữa nguyên chất, tươi ngon, cân bằng dinh dưỡng và an toàn dành tặng các gia đình Việt.

Hơn 145 năm qua, Cô Gái Hà Lan không ngừng đúc kết kinh nghiệm sản xuất sữa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Châu Âu cùng quy tắc 4 không: không dư lượng kháng sinh, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản và không màu hóa học, Cô Gái Hà Lan tự hào mang đến từng hộp sữa tươi ngon, tinh khiết và có độ an toàn gấp 11 lần chuẩn cơ bản, đạt được sự an tâm cao từ người tiêu dùng Việt Nam.