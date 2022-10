Rạng sáng 4/10 (theo giờ Việt Nam), đêm chung kết Miss USA - Hoa hậu Mỹ 2022 đã diễn ra tại Resort Grand Sierra ở bang Nevada, Mỹ với sự lên ngôi của người đẹp đại diện bang Texas - R’Bonney Gabriel.

Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về đại diện bang North Carolina – Morgan Romano, Á hậu 2 thuộc về đại diện bang Nebraska – Natalie Pieper. Đại diện bang Ohio – Sir'Quora Carroll giành ngôi Á hậu 3 và đại diện bang Illinois – Angel Reyes giành ngôi Á hậu 4.

Cô gái gốc Á đăng quang Hoa hậu Mỹ 2022 ảnh 1 Cô gái gốc Á đăng quang Hoa hậu Mỹ 2022 ảnh 2 R’Bonney Gabriel đại diện bang Texas đăng quang Hoa hậu Mỹ 2022. Ảnh: Instagram rbonneynola.

Với việc giành chiến thắng tại Miss USA 2022, R’Bonney Gabriel trở thành đại diện của nước Mỹ tại cuộc thi Miss Universe 2022 dự kiến tổ chức vào đầu năm 2023 tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Như vậy, cô cũng chính là đại diện chủ nhà của Miss Universe 2022.

R’Bonney Gabriel cũng là người gốc Á (Philippines) đầu tiên đại diện cho bang Texas tại cuộc thi Miss USA. “Bố tôi từng giành học bổng đến Mỹ du học và ông ấy chỉ có 20 USD trong túi. Ông muốn tạo dựng cuộc sống mới cho mình. Bố tôi gặp mẹ ở Texas – một người phụ nữ đồng quê đến từ vùng Beaumont. Tôi tự hào về gốc gác Philippines – Texas của mình” – cô chia sẻ với tờ ABC News.

R’Bonney Gabriel năm nay 28 tuổi, là người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Cô cũng điều hành một nhãn hiệu thời trang thân thiện với môi trường bằng các chất liệu tái chế.

R’Bonney Gabriel (trái) đăng quang Hoa hậu Mỹ 2022. Ảnh: Missosology.

R’Bonney Gabriel đã tốt nghiệp trường Trung học Lawrence E. Elkins ở thành phố Missouri vào năm 2012. Năm 2018, cô nhận bằng cử nhân thiết kế thời trang chuyên ngành sợi tại Đại học Bắc Texas.

Trong ba tháng, cô sống ở thành phố New York với tư cách là thực tập sinh cho nhà thiết kế thời trang Nicole Miller. Sau đó, Gabriel đã làm việc với tư cách là người hướng dẫn may chính cho những người sống sót sau bạo lực gia đình tại xưởng may của nhà thiết kế phi lợi nhuận - Magpies & Peacocks ở East Downtown, Houston.

Doanh nghiệp này thu thập các loại vải và hàng dệt bị loại bỏ và sửa chữa để làm lại, nâng cấp chúng thành các bộ sưu tập mới để bán tại một cửa hàng bán lẻ.

Cuộc thi Miss Universe lần thứ 71 dự kiến diễn ra vào 14/1/2023 tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu.