Cô gái đi xe máy lạc vào đường cao tốc được xe cứu thương chở ra ngoài

Cô gái điều khiển xe máy chạy lạc vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Chiều ngày 15/2, khi trên đường chuyển bệnh nhân về và đang lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, xe cứu thương từ thiện của Nhóm San Sẻ Yêu Thương trực thuộc Hội Từ thiện TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến Km31, đoạn thuộc địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An phát hiện một cô gái điều khiển xe máy đi lạc vào đường cao tốc. Lúc này tài xế đã ra hiệu cho cô gái dừng xe lại và đưa xe máy cùng cô gái lên xe chở ra khỏi đường cao tốc an toàn.

Chủ nhân và chiếc xe máy đi lạc vào cao tốc được xe cứu thương hỗ trợ chở ra ngoài an toàn. Ảnh Thịnh Tiến.

Tài xế tên V. là tài xế xe cấp cứu cho biết, vào thời điểm phát hiện cô gái, trời đang mưa lâm râm, nên thấy cô gái lưu thông như vậy rất nguy hiểm. Cũng theo anh kể lại, cô gái cho biết mình quê ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân, hôm nay chạy xe máy về thăm quê mà và không rành đường nên đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại rồi bị lạc vào đường cao tốc. Do lỡ vào đường cao tốc nên phải ráng chạy, khi qua những xe tải và xe đầu kéo đang hư hỏng đậu trên làn dừng khẩn cấp thì phải điều khiển xe máy lách ra làn đường số 2 khiến cô gái rất lo sợ.



Thời gian qua, đã có rất nhiều xe máy đi lạc vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương do xem bản đồ trên điện thoại di động, cũng trên tuyến đường này đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết người do người đi xe máy và đi bộ vào cao tốc va chạm với xe ô tô đang lưu thông trên đường.