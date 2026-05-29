Sống ở Việt Nam, có lẽ không nhiều người xa lạ với Ninh Bình cùng những dãy núi đá vôi trải dài. Thế nhưng, qua lăng kính của một ê kíp sản xuất tầm cỡ, khán giả mới nhận ra Ninh Bình hoàn toàn có thể trở thành bối cảnh hoàn hảo cho một tác phẩm mang hơi hướng khoa học viễn tưởng pha trộn văn hóa dân gian. MV từ bỏ lối quay quảng bá du lịch toàn cảnh thông thường để đi sâu vào việc đặc tả chất liệu thiên nhiên.

Từ Tràng An nguyên sơ hùng vĩ…

Phần lớn các cảnh quay ngoại cảnh được thực hiện tại quần thể danh thắng Tràng An. Cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 7 kilomet, khu du lịch sinh thái này nổi tiếng với hệ thống 31 hồ đầm nối liền 48 hang động xuyên thủy. Trong MV, Tràng An không đơn thuần đóng vai trò cảnh nền. Những dãy núi đá vôi dựng đứng, mặt nước phẳng lặng và lớp sương mờ đặc trưng được xử lý như một phần của ngôn ngữ kể chuyện. Ê kíp sử dụng nhiều góc máy rộng, chuyển động chậm cùng ánh sáng lạnh để tạo cảm giác tách biệt.

Khác với hình ảnh xanh mướt ngập nắng thường thấy trên các video du lịch, Tràng An trong Come My Way được phủ một mảng màu u tối, bí ẩn. Sự chân thực của hệ thống hang động kết hợp cùng kỹ thuật chỉnh màu đã kiến tạo nên một không gian nghệ thuật mang đậm tính quốc tế nhưng vẫn vẹn nguyên hồn cốt Việt Nam.

Đến không gian chùa Bái Đính và sự đầu tư dàn dựng bối cảnh thực tế

Nếu Tràng An mang đến cảm giác nguyên sơ thì bối cảnh tại chùa Bái Đính lại phủ lên MV màu sắc cổ kính. Nằm trên sườn núi Dính thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Bái Đính hiện là quần thể tự viện lớn nhất Đông Nam Á, sở hữu hàng loạt công trình kiến trúc đồ sộ.

Điểm đắt giá nhất minh chứng cho tư duy hình ảnh của ê kíp Sơn Tùng M-TP nằm ở một chi tiết hậu trường. Để tối ưu hiệu ứng thị giác cho những cảnh quay tại Khuê Văn Các nằm trong khuôn viên chùa, đội ngũ sản xuất đã thiết kế riêng một hồ nước nhân tạo khổng lồ ngay tại bối cảnh.

Thủ pháp phản chiếu xuất hiện xuyên suốt nhiều phân cảnh. Hiệu ứng mặt nước giúp mở rộng chiều sâu không gian, khiến kiến trúc truyền thống trở nên nổi bật. Kết hợp cùng khói mờ và ánh sáng đối xứng, tổng thể tạo cảm giác giao thoa giữa yếu tố lịch sử và ngôn ngữ hình ảnh hiện đại.

Sự xuất hiện của vùng đất cố đô trong Come My Way mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới về việc khai thác bối cảnh nội địa. Lâu nay, các dự án mang yếu tố thần thoại hoặc kỳ ảo thường lạm dụng phông xanh trong các studio khép kín. Tuy nhiên, kiến tạo địa chất đặc thù của Ninh Bình với bề mặt núi đá vôi qua hàng triệu năm phong hóa đã cung cấp một bề mặt kết cấu thực tế xuất sắc cho ống kính. Chẳng cần đến kỹ xảo CGI đắt đỏ, những vách đá sắc lẹm, thảm rêu phong hay mặt nước tĩnh lặng tại đây đã tự thân hoàn thành vai trò của một phim trường thực tế quy mô lớn, đủ sức cân mọi kịch bản đòi hỏi chiều sâu về mặt thị giác.

Lớp lang nghệ thuật giữa truyền thống và hơi thở đương đại

Sự đối lập giữa các phân đoạn quay tại Ninh Bình và cảnh quay ở trung tâm Los Angeles là một điểm nhấn đáng chú ý. Hình ảnh chim Lạc xuất hiện giữa không gian đô thị hiện đại mang tính kết nối văn hóa rõ rệt.

Sự song song giữa núi đá vôi Á Đông và đô thị phương Tây tạo nên va chạm thị giác, đưa yếu tố văn hóa Việt Nam bước vào không gian văn hóa đại chúng hiện đại theo cách tự nhiên. Cách làm này không chỉ khẳng định tư duy nghệ thuật của nam ca sĩ gốc Thái Bình mà còn là phương thức quảng bá văn hóa Việt Nam cực kỳ khôn ngoan.

Từ những bức ảnh đăng tải trước đó của Sơn Tùng M-TP tại Ninh Bình, cộng đồng mạng đã thi nhau lùng sục tọa độ. Ngay khi Come My Way cán mốc hàng triệu lượt xem, một cơn sốt săn lùng bối cảnh đã xuất hiện trên các diễn đàn xê dịch.

Hàng loạt khán giả trẻ đang rục rịch lên kế hoạch đến vùng đất cố đô với mục tiêu săn được những góc máy từng xuất hiện cùng nghệ sĩ. Hiện tượng này phản ánh rõ xu hướng du lịch gắn với phim ảnh đang phát triển mạnh. Việc xuất hiện trong một dự án có độ phủ lớn như Come My Way chắc chắn sẽ giúp Ninh Bình tăng thêm mức độ nhận diện với nhóm khán giả trẻ.

Khai thác thành công bối cảnh quê hương, Sơn Tùng M-TP vô tình tạo ra một chiến dịch kích cầu du lịch cực kỳ hiệu quả. Dù âm nhạc luôn có nhiều góc nhìn khác nhau, phần hình ảnh của Come My Way cho thấy xu hướng đầu tư sắc nét vào yếu tố thị giác trong các sản phẩm nhạc Việt.