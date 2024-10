Cô gái chăn lợn cả đời chỉ đóng 1 phim mà nổi tiếng suốt 25 năm

Trương Nghệ Mưu là một trong những đạo diễn tài năng và thành công nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ. Điểm mạnh của ông không chỉ thể hiện ở những kịch bản có chiều sâu, những khung hình đầy chất nghệ thuật mà còn ở khả năng đào tạo diễn viên trẻ chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhập vai.

Trương Nghệ Mưu rất thích dùng diễn viên mới chưa từng đóng phim bao giờ. Nhờ đó, ông tạo ra một nhóm mỹ nhân được gọi là "Mưu nữ lang", những cô gái thành danh từ phim của Trương Nghệ Mưu. Trong số các Mưu nữ lang từng ghi dấu ấn trên màn ảnh, Ngụy Mẫn Chi là trường hợp đặc biệt nhất, bởi cô đổi đời nhờ được Trương Nghệ Mưu cho tham gia đóng phim, nhưng chính ông cũng là người cản cô bước chân vào giới giải trí.

Hành trình đổi đời của Ngụy Mẫn Chi một cô gái chăn lợn chốn miền núi từng gây xúc động cho khán giả, trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ, là bài học của nghị lực vươn lên của các cô gái dân tộc.

Ngụy Mẫn Chi là “Mưu nữ lang” nhỏ tuổi nhất, kém sắc nhất của Trương Nghệ Mưu

Theo Tân Hoa Xã, năm 1998, Trương Nghệ Mưu đang muốn thực hiện một dự án phim mới lấy cảm hứng từ cuốn sách Thái Dương Trên Bầu Trời mang tên Không Thể Thiếu Một Em (Not One Less). Bộ phim kể về một giáo viên ở vùng nông thôn quyết tâm giữ vững lớp học nhỏ giống như một nhiệm vụ trên chiến trường.

Nhân vật nữ chính là Mẫn Chi thay thầy giáo quản lý lớp tiểu học một tháng, vì thầy phải về quê thăm mẹ già bị bệnh. Nhiệm vụ của cô là đến khi thầy giáo trở về, không để lớp thiếu đi thành viên nào. Trong lớp, có cậu bé Trương Tuệ Khoa rất nghich ngợm. Khi Tuệ Khoa bỏ học đi làm thuê trả nợ cho gia đình, Mẫn Chi một mình lặn lội từ làng quê ra thành phố, lang thang khắp các phố phường, chịu nhiều gian khổ thử thách để tìm cậu học trò.

Ngụy Mẫn Chi cũng chính là tên nữ chính trong Không Thể Thiếu Một Em

Trương Nghệ Mưu tìm nữ chính ở vùng Hà Bắc, Trung Quốc với yêu cầu ngoại hình chân chất, trong sáng. Cô bé chăn lợn Ngụy Mẫn Chi đã vượt qua 20.000 ứng cử viên, chiến thắng bằng sự gan lì của mình.

Ngụy Mẫn Chi sinh năm 1985, khi đó 13 tuổi, khác với các bạn khác sợ hãi ống kính không dám thể hiện, ở Mẫn Chi có nét kiên cường, lầm lì những cứng cỏi, quyết tâm đạt được mục tiêu rất phù hợp với nhân vật nữ chính. Vì vậy, cô bé đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Năm 1999, Không Thể Thiếu Một Em công chiếu và đạt thành công vang dội. Phim Phim đạt giải Sư Tử Vàng của liên hoan phim Venice, giải Bách Hoa dành cho Tác phẩm xuất sắc, giải Kim Kê dành cho đạo diễn xuất sắc và nhiều giải thưởng khác. Ngụy Mẫn Chi một đêm thành sao, không ít trường nghệ thuật khi biết hoàn cảnh khó khăn của cô còn đồng ý sẽ miễn học phí cho nữ diễn viên.

Ngụy Mẫn Chi thành công ngay trong bộ phim đầu tay

Tuy nhiên, trái ngược với ý kiến của số đông, đạo diễn Trương Nghệ Mưu lại khuyên Ngụy Mẫn Chi nên từ bỏ giấc mơ bước chân vào giới giải trí.

"Em đóng vai chính trong một bộ phim thành công, nhưng chỉ có thể nói rằng đó là trải nghiệm khác trong cuộc sống của em. Đừng nghe người khác tâng bốc rằng em là đại minh tinh. Tôi hy vọng em bình tĩnh lại. Em không hợp với giới giải trí. Tôi không muốn em bước vào giới giải trí ngay bây giờ. Điều quan trọng là phải học tập chăm chỉ và đỗ đại học", đạo diễn phim Đèn Lồng Đỏ Treo Cao chân thành khuyên Ngụy Mẫn Chi về con đường tương lai.

Theo Sohu, Ngụy Mẫn Chi lớn lên mang nhiều nét thôn quê, vai diễn đầu tay như được đo ni đóng giày cho cô, hoàn toàn phù hợp với Ngụy Mẫn Chi. Thế nhưng, làm một diễn viên cần có ngoại hình phù hợp với nhiều dạng vai, mà cô bé Mẫn Chi lại thiếu khí chất minh tinh, quả thực không phù hợp để làm diễn viên.

Trương Nghệ Mưu ngăn cản Ngụy Mẫn Chi làm diễn viên

Ngụy Mẫn Chi cũng nghe lời thầy nên đã từ chối lời mời của các trường nghệ thuật. Tuy nhiên, cô bày tỏ sau khi đóng phim thì rất muốn theo đuổi công việc liên quan tới điện ảnh giống như Trương Nghệ Mưu vì vậy quyết tâm học tốt văn hóa.

Năm đầu, Ngụy Mẫn Chi thi vào Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh nhưng trượt khiến nhiều người chê cười cô là "gà quê muốn biến thành phượng hoàng". Đến năm thứ hai, nữ diễn viên trúng tuyển vào Khoa biên kịch và đạo diễn Học viện truyền thông điện ảnh - truyền hình thuộc Đại học Ngoại ngữ Tây An.

Nhờ đạt nhiều thành tích cao, cô được học bổng của Đại học Brigham Young, Mỹ. Trở về nước, Ngụy Mẫn Chi khẳng định năng lực qua nhiều lĩnh vực như MC, biên kịch, đạo diễn. Hàng năm Ngụy Mẫn Chi đều đạo diễn tác phẩm của mình như Cảnh sát năm 2007, Rất đẹp, Tín Ngưỡng năm 2008, phim tài liệu Đàn bà xuất sắc năm 2009.

Năm 2008, cô kết hôn với chồng là người Mỹ gốc Hoa khi du học tại Mỹ. Hiện tại, cô là mẹ của hai con trai.