Cô gái "cầm nhầm" đồng hồ của khách nước ngoài bị camera an ninh ghi lại

Sự việc xảy ra tại Nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài (TP Hà Nội). Ngày 15-10, anh Ong Cher Ch. vừa hoàn thành thủ tục soi chiếu an ninh và chờ ở gate 33 thì phát hiện bỏ quên chiếc đồng hồ trên khay, anh quay lại nhờ lực lượng an ninh giúp đỡ.



Nữ hành khách trong sự việc được camera an ninh ghi lại. Ảnh: NIA.

Chị Nguyễn Thị Hoa, Đội Soi chiếu an ninh quốc tế trong ca trực, đã nhanh chóng báo cho bộ phận trực camera. Sau khi tra soát, lực lượng an ninh phát hiện 1 nữ hành khách đi ngay sau anh Ong Cher Ch. đã "kín đáo" nhặt chiếc đồng hồ trong khay trước bỏ vào túi rồi "thản nhiên" đi về gate 31 để chờ lên máy bay.

Chị Hoa đã nhanh chóng tiếp cận nữ hành khách và mời chị này về lại điểm soi chiếu an ninh với lý do "hành lý có nghi vấn". Sau khi soi chiếu lại chiếc túi xách tay, phát hiện 1 chiếc đồng hồ nam trong túi (trên tay nữ hành khách này còn đeo 1 chiếc đồng hồ khác). Nữ hành khách đã thừa nhận mình đã nhặt chiếc đồng hồ trên.

Sau khi kiểm tra, ngoài chiếc đồng hồ đeo tay, vị nữ khách này còn 1 chiếc đồng hồ trong túi. Ảnh: NIA.

Anh Ong Cher Ch. (áo đỏ) đã nhận được chiếc đồng hồ của mình từ vị khách áo đen. Ảnh: NIA.

Chị Nguyễn Thị Hoa và lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã thông tin đến hãng hàng không và nhắc nhở vị khách nữ: "Chị đi ra nước ngoài, chị không chỉ đại diện cho hình ảnh của chị, của gia đình chị mà còn là hình ảnh của cả dân tộc Việt Nam. Rất mong chị hiểu để không lặp lại hành vi tương tự".

Được biết nữ hành khách là một người phụ nữ trẻ, đi xuất khẩu lao động. Vị này đã bàn giao lại chiếc đồng hồ cho anh Ong Cher Ch.. Hai người khách lên hai chuyến bay khác nhau khởi hành ngay trong đêm.

Về phần anh Ong Cher Ch., để bày tỏ lời cảm ơn, anh đã kịp viết vội mấy dòng thư ngắn để cảm ơn chị Hoa và lực lượng an ninh hàng không Nội Bài: "Special thanks to supervisor Nguyen Thi Hoa, I appreciated her effort".