Trước đó, tối 13/8, người dân sống trong khu vực nghe tiếng hô hoán, kêu cứu ở một con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16 nên chạy ra kiểm tra. Đến nơi, người dân phát hiện một nam thanh niên đứng cạnh cô gái đang gục trên đường, trên người có nhiều vết máu.

Nam thanh niên cho biết mình là bạn trai của nạn nhân và thừa nhận đã đâm bạn gái gục tại chỗ, rồi nhờ người xung quanh gọi xe cấp cứu. Sau đó, sự việc được trình báo đến Công an phường Trung Mỹ Tây.

Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, gần hiện trường có một con dao. Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường tử thi, đưa nam thanh niên về trụ sở lấy lời khai.

Người dân cho biết, nạn nhân khoảng 16 tuổi, còn nam thanh niên khoảng 18 tuổi. Cả 2 được cho là không cư trú tại khu vực.

Trước đó, hai người đi xe máy vào con hẻm và đứng nói chuyện. Một số người đi ngang qua nhìn thấy hai người có biểu hiện giằng co nhưng không chú ý do trời tối. Sau đó, người dân phát hiện xảy ra vụ án mạng.