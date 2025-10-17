Cô gái đang được nhắc tới họ Lưu, năm nay 23 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Hơn 1 năm trước, cô phát hiện có khối u nhỏ khoảng 1cm ở ngực phải khi đi khám sức khỏe để xin việc. Khi được chẩn đoán là u xơ tuyến vú lành tính, cô gái trẻ thậm chí còn không quay lại tái khám định kỳ. Phần vì chủ quan với u lành, phần vì ra trường chưa bao lâu, công việc nhân viên truyền thông cũng rất bận rộn.

Thời gian gần đây, trong lúc tắm, cô nhận thấy khối u ngày càng lớn hơn, kích thước ngực 2 bên lệch nhau rõ ràng, màu núm vú cũng lạ mới chịu đi kiểm tra lại. Thật không ngờ, kết quả chẩn đoán lại là ung thư vú - tức khối u ác tính. Cô Lưu lúc đầu không chịu chấp nhận sự thật, cho rằng bác sĩ nhầm lẫn. Thế nhưng khi được giải thích rõ, tìm ra nguyên nhân thì cô vừa hối hận vừa xấu hổ.

Ảnh minh họa

Phó khoa Phẫu thuật Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) là Tiến sĩ Lý Vĩnh Phong cho biết: “Sau khi loại bỏ yếu tố di truyền và phân tích lối sống, chúng tôi xác nhận u vú ở nữ bệnh nhân xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Thứ nhất là ngày nào cũng gọi đồ ăn nhanh, nhất là thịt chế biến sẵn. Thứ hai là rất mê đồ ngọt và chiên rán ngập dầu. Hơn 1 năm trước, cô ấy đã được cản báo về những thói xấu này nhưng chủ quan, không chịu bỏ. Gần đây, cộng thêm yếu tố phụ là hay thức khuya và căng thẳng dẫn tới ung thư".

Tại sao thích thực phẩm chế biến, món ngập dầu và đồ ngọt lại gây ung thư vú?

Tiến sĩ Lý Vĩnh Phong bày tỏ lo ngại khi những thói quen ăn uống, sinh hoạt gây ung thư vú của cô Lưu thực tế rất phổ biến trong xã hội. Nhất là với những người trẻ. Theo ông, có những người không biết sai, chủ quan trước tác hại của chúng nhưng cũng có những người biết sai vẫn không chịu bỏ, ỉ lại mình còn trẻ khỏe để rồi đến khi phát bệnh mới hối hận. Bởi ngoài ung thư vú, những thói quen trên duy trì trong thời gian dài gây ra nhiều bệnh ung thư khác cũng hàng loạt vấn đề sức khỏe khác.

Ông giải thích, thực phẩm chế biến sẵn - nhất là những món thịt cô Lưu yêu thích như xúc xích, thịt xông khói... chứa nhiều nitrit và chất bảo quản không nên ăn quá nhiều. Khi vào cơ thể có thể tạo thành hợp chất nitrosamine gây ung thư. Chúng cũng nhiều chất béo bão hòa, làm tăng viêm và nồng độ estrogen, là yếu tố khiến tế bào vú tăng sinh bất thường.

Các món ăn ngập dầu mỡ khi chiên ở nhiệt độ cao sinh ra nhiều gốc tự do, gây tổn thương DNA và màng tế bào. Còn đồ ngọt và thực phẩm nhiều đường tinh luyện làm đường huyết, insulin tăng nhanh, kích thích hormone IGF-1 thúc đẩy tế bào ung thư phát triển. Ăn quá nhiều 2 kiểu thực phẩm này khiến cơ thể tích mỡ, rối loạn hormone, tăng sản xuất estrogen và insulin, tăng nguy cơ viêm mạn tính, suy yếu hệ miễn dịch. Trong khi, đây đều là những yếu tố thúc đẩy hình thành ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, "thức khuya và căng thẳng kéo dài làm rối loạn nhịp sinh học, giảm tiết melatonin – hormone giúp ức chế sự phát triển tế bào ung thư. Thiếu ngủ khiến cơ thể tăng cortisol và estrogen, làm mất cân bằng nội tiết tố. Tình trạng stress mạn tính còn làm suy yếu miễn dịch, khiến tế bào ung thư dễ phát triển hơn" - Tiến sĩ Lý nói thêm.

6 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú cần lưu ý

Thông qua trường hợp của cô Lưu, Tiến sĩ Lý cũng cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư vú ở cả nam và nữ như:

- Xuất hiện khối u hoặc vùng cứng bất thường ở ngực, sờ vào thấy rắn, ranh giới không rõ và có xu hướng to dần.

- Hình dạng hoặc kích thước ngực thay đổi, có thể lệch, méo hoặc một bên to nhỏ khác thường.

- Da vùng ngực dày, sần sùi, đỏ hoặc trông giống vỏ cam.

- Núm vú tiết dịch bất thường, có thể là dịch trong, vàng, trắng đục hoặc có lẫn máu.

- Đầu vú bị tụt vào trong, thay đổi hình dạng so với trước.

- Vùng nách hoặc quanh ngực đau, sưng, có hạch nổi rõ hoặc lan sang vai.

Ung thư vú có thể được phòng ngừa phần nào bằng lối sống lành mạnh. Cần duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế chất béo bão hòa, đồ chiên rán, rượu bia và đường tinh luyện. Tăng cường rau xanh, trái cây, các loại hạt và thực phẩm giàu chất xơ giúp điều hòa hormone và giảm viêm. Đồng thời, nên vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc và tầm soát định kỳ để phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả điều trị.