Đau vai là tình trạng phổ biến, nhất là ở người làm việc văn phòng hoặc lớn tuổi. Phần lớn mọi người thường nghĩ đây là dấu hiệu của thoái hóa, viêm khớp hoặc sai tư thế. Nhưng thực tế, có những cơn đau vai lại là “tín hiệu cầu cứu” của nhiều bệnh ung thư nguy hiểm đang âm thầm tiến triển trong cơ thể.

Cần nhớ rằng, cơn đau vai do sai tư tế hay vấn đề xương khớp nhẹ thường chỉ đau tại chỗ, liên quan đến vận động và giảm khi nghỉ ngơi, xoa bóp hoặc chườm ấm. Ngược lại, đau vai do ung thư thường không rõ nguyên nhân. Cơn đau sâu hoặc âm ỉ, kéo dài, đau lan ra xung quanh và kèm các triệu chứng toàn thân khác. Ví dụ như 4 kiểu đau vai cảnh báo nhiều bệnh ung thư thường gặp dưới đây:

1. Đau vai lan lên cổ hoặc xuống cánh tay: Ung thư phổi

Nhiều bệnh nhân ung thư phổi được ghi nhận ban đầu chỉ thấy đau vai hoặc tê lan xuống cánh tay. Cơn đau thường xuất hiện âm ỉ, không rõ nguyên nhân, tăng dần theo thời gian và không giảm khi nghỉ ngơi hay xoa bóp.

Nguyên nhân là do khối u ở đỉnh phổi (còn gọi là u Pancoast) chèn ép vào các dây thần kinh và mạch máu vùng vai cổ. Ngoài đau vai, người bệnh có thể gặp thêm tê bì bàn tay, yếu cơ, sụp mí hoặc co đồng tử ở một bên mặt. Nếu đau vai kéo dài hơn 3 tuần, dùng thuốc giảm đau không đỡ và kèm theo ho khan, sụt cân, khó thở hoặc mệt mỏi, cần đi khám sớm để kiểm tra phổi.

2. Đau vai dữ dội về đêm: Ung thư xương hoặc các loại ung thư di căn xương

Khi khối u phát triển trong xương vai hoặc xương bả vai, nó sẽ kích thích các dây thần kinh, gây ra cơn đau âm ỉ lúc đầu rồi trở nên dữ dội về đêm, khiến người bệnh mất ngủ. Điểm đặc trưng là cơn đau không liên quan đến vận động, không giảm khi nghỉ ngơi, thậm chí càng nằm càng đau. Ở giai đoạn muộn, vai có thể sưng nhẹ, biến dạng, hoặc khi ấn vào thấy đau sâu bên trong xương.

Một số trường hợp ung thư phổi, ung thư vú hay tuyến tiền liệt có thể di căn lên xương vai, gây đau tương tự. Do đó, nếu đau vai đi kèm mệt mỏi, chán ăn, sụt cân hoặc sưng hạch, tuyệt đối không nên coi thường.

3. Đau vai kèm đau vùng bụng hoặc lưng: Ung thư gan, túi mật

Cơn đau vùng vai phải đôi khi không hề liên quan đến khớp vai mà lại bắt nguồn từ các cơ quan nội tạng nằm sâu trong ổ bụng. Khi gan hoặc túi mật có tổn thương, khối u có thể kích thích dây thần kinh hoành, gây ra cảm giác đau lan lên vai phải.

Trong ung thư gan, người bệnh thường có đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, kèm vàng da, đầy bụng, mệt mỏi, giảm cân nhanh. Với ung thư túi mật, cơn đau thường dữ dội hơn, xuất hiện sau khi ăn đồ dầu mỡ hoặc chiên rán. Nếu đau vai phải kéo dài kèm theo rối loạn tiêu hóa, buồn nôn hoặc nước tiểu sẫm màu, cần đi khám chuyên khoa tiêu hóa để loại trừ bệnh lý gan mật.

4. Đau vai kèm đau ngực, tim đập nhanh: Ung thư vú, ung thư trung thất

Ở phụ nữ, ung thư vú giai đoạn đầu đôi khi không đau tại vú mà chỉ gây căng tức vùng vai hoặc lưng trên. Khi khối u phát triển, tế bào ung thư có thể lan đến hạch nách và cơ vai, tạo cảm giác đau nhức dai dẳng, nhất là bên vai cùng phía với bên vú bị tổn thương. Một số người lại nhầm lẫn cơn đau này với mỏi cơ hoặc viêm khớp vai. Tuy nhiên, nếu đau kèm theo cảm giác tức ngực, sờ thấy khối cứng hoặc thay đổi da vùng ngực, nên đi kiểm tra ngay.

Ngoài ra, ung thư trung thất hoặc ung thư tim hiếm gặp cũng có thể gây đau vùng vai và ngực do khối u chèn ép dây thần kinh hoặc mạch máu. Số ít trường hợp có liên quan tới ung thư hạch, u thần kinh.