Tiểu Lý (21 tuổi, Trung Quốc) lần đầu ngất xỉu trong nhà năm 16 tuổi, được đưa vào bệnh viện. Tỉnh lại chưa lâu, khi vừa bước vào toilet cạnh phòng cấp cứu, cô lại ngã quỵ lần nữa. May mắn thay, khi ấy bác sĩ đi ngang, kịp thời phát hiện, đưa cô vào phòng cấp cứu. Ai ngờ cú ngất ấy lại mở ra chuỗi ám ảnh đeo bám suốt 5 năm thanh xuân.

Từ đó, cô gái trẻ không dám đi vệ sinh một mình. Mỗi tháng, tình trạng ngất lặp lại 1-2 lần. Đi học, đi làm, thậm chí ở nhà đều có thể xảy ra. Để tự bảo vệ, cô đặt một chiếc ghế nhựa cạnh bồn cầu, hy vọng khi ngã xuống sẽ không quá nặng nề. Nhưng nỗi sợ không vì thế mà nguôi ngoai, ngược lại ngày càng khắc sâu, nhất là khi từng ngất ngay tại công ty, bị đồng nghiệp phát hiện, khiến cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt.

Suốt 5 năm, Tiểu Lý chạy khắp nơi khoa phụ sản, tiết niệu, thần kinh… nhưng không nơi nào tìm được nguyên nhân. Cho đến nửa năm trước, trong một lần khám sức khỏe, phát hiện nhịp tim bất thường, cô được chuyển đến phòng khám rối loạn nhịp tim.

Sau khi xem lại hàng loạt kết quả xét nghiệm, cộng với tình trạng huyết áp thấp, nhịp tim chậm, bác sĩ chẩn đoán Tiểu Lý mắc chứng “ngất do phản xạ thần kinh phế vị”. Chỉ cần có kích thích như nhịn tiểu, đau bụng kinh, thần kinh phế vị phản ứng quá mức, làm nhịp tim tụt, huyết áp hạ đột ngột, bệnh nhân sẽ ngất lịm.

Tiểu Lý được chỉ định làm thủ thuật can thiệp vi mạch. Chỉ trong chưa đầy một giờ, bác sĩ đưa ống thông từ động mạch đùi vào tim, dùng năng lượng điều chỉnh dây thần kinh quá nhạy. Ngay trên bàn mổ, nhịp tim cô tăng từ 54 lên 90 lần/phút, huyết áp cũng trở lại ổn định.

Cảnh báo cho giới trẻ

Sau ca mổ nửa năm, Tiểu Lý đã có thể sống như người bình thường, không còn sợ hãi mỗi lần đi vệ sinh nữa.

Bác sĩ cho biết, trên thế giới, cứ 10 người thì có 1 người từng bị ngất, trong đó một nửa là do nguyên nhân tương tự Tiểu Lý. Đáng nói, căn bệnh này thường gặp ở người trẻ, nhưng nhiều trường hợp bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với “sức khỏe yếu” hay “căng thẳng thần kinh”. Thực tế, chỉ cần làm test nghiêng có thể chẩn đoán chính xác, thậm chí với những ca nặng, can thiệp bằng thủ thuật vi mạch có thể chữa dứt điểm.

Câu chuyện của Tiểu Lý cũng là lời nhắc nhở đừng coi thường những cơn ngất tưởng như “chỉ thoáng qua”. Bởi chỉ cần xảy ra khi đi đường, leo cầu thang… hậu quả có thể khôn lường.

Nguồn và ảnh: QQ