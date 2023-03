Cô gái 29 tuổi làm giả hồ sơ để quay lại học cấp 3 vì quá nhớ cảm giác làm học sinh, đối diện mức án 5 năm tù

Gần đây, cộng đồng mạng lan truyền câu chuyện về một người phụ nữ 29 tuổi có tên Hyejeong Shin đã đăng ký làm học sinh tại một trường trung học ở New Jersey, Mỹ. Lý do cho hành động kỳ lạ này là vì cô cảm thấy cô đơn và “muốn trở về một nơi an toàn”, luật sư của cô cho biết.

Hyejeong Shin bị buộc tội làm giả giấy khai sinh và gia nhập trường trung học New Brunswick với tư cách là một thiếu niên. Cô bị bắt vào ngày vào 24/1/2023.

Người phụ nữ đã bị bồi thẩm đoàn truy tố vì tội cung cấp tài liệu sai lệch và cản trở quy trình truy tố. Cô đứng trước những cáo buộc với mức hình phạt có thể lên đến 5 năm tù giam.

“Hiện tại tôi không còn gì để nói”, Hyejeong giải thích trong một phiên tòa diễn ra đầu tháng 3/2023.

Câu chuyện buồn đằng sau

Năm 16 tuổi, Hyejeong rời Hàn Quốc và sang Mỹ để theo học một trường nội trú ở Massachusetts. Cô tiếp tục học ngành khoa học chính trị và ngành tiếng Trung tại Đại học Rutgers ở New York, sau đó tham gia vào một nhóm sinh viên ưu tú.

Hiện tại Hyejeong đang theo học thạc sĩ. Cô đam mê ngôn ngữ cũng như nghiên cứu về văn hóa, bản sắc con người. Ngoài học tập thì cô còn có sở thích ca hát, thiền.

Vào năm 2022, chủ nhà của cô đã đệ đơn kiện sau khi cô không kịp trả một khoản tiền thuê nhà khoảng 20.000 đô (469 triệu VND) tiền thuê nhà, theo hồ sơ tòa án. Luật sư của cô, ông Darren Gelber nói rằng khoản nợ có thể liên quan đến vụ ly hôn.

Darren bày tỏ: “Tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng tôi hiểu cảm giác bị tách khỏi gia đình, lạc lõng ở một đất nước xa lạ, cộng với việc gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, đã khiến cô ấy đưa ra quyết định kỳ lạ như vậy”.

Hyejeong Shin quá nhớ cảm giác được làm học sinh

Sử dụng giấy khai sinh đã được kiểm chứng, cô đăng ký vào trường trung học New Brunswick. Mới chỉ được bốn ngày thì cô đã bị nhân viên nhà trường nghi ngờ.

Kỳ lạ nhưng không hề có ý xấu

Câu chuyện lạ kỳ kéo theo rất nhiều nghi vấn và chỉ trích của các bậc phụ huynh. Họ tự hỏi bằng cách nào mà một người phụ nữ có thể dễ dàng qua mặt nhà trường và đi lang thang khắp các dãy hành lang, tham dự lớp học và gặp gỡ giáo viên. Phụ huynh và giáo viên trên khắp nước Mỹ đã nêu lên một số quan ngại liên quan đến việc bảo vệ an toàn cho trẻ.

Các học sinh tại trường New Brunswick High, thì rất sợ người phụ nữ này có ý định xấu sau khi nghe chuyện Hyejeong từng có ý hẹn bạn bè trong trường đi chơi cùng sau giờ học. Họ nghi cô liên quan đến một đường dây buôn người.

Các luật sư cũng thừa nhận hành vi “có một không hai” này khá khó hiểu với mọi người, nhưng khẳng định cô không hề có bất kỳ ý xấu nào. Hyejeong chỉ đơn giản là muốn quay trở về làm một đứa nhỏ, tìm cảm giác an tâm khi cô từng là học sinh.

“Không có bất kỳ ai hoặc bất kỳ học sinh nào gặp nguy hiểm và tình huống này xảy ra chủ yếu là bởi thân chủ của tôi muốn trở về một nơi an toàn, tìm lại cảm giác được chào đón”, luật sư của cô quả quyết.

Trường trung học ở New Jersey, nơi cô đăng ký học

Trong quá trình điều tra, cảnh sát New Brunswick đã trấn an các bậc phụ huynh rằng họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cô có mục đích hãm hại học sinh hay nhân viên nhà trường.

Để tránh phải ngồi tù, các luật sư nói với thẩm phán cô dự định nộp đơn vào một chương trình chuyển hướng đặc biệt. Theo chương trình này, những người lần đầu tiên phạm tội sẽ trải qua một “thời gian thử thách”, sau khoảng thời gian thử thách thì hồ sơ của họ “sạch sẽ”, không bị lưu lại tội trạng.

Hyejeong không phải công dân Hoa Kỳ nhưng vẫn sống ở Hoa Kỳ hợp pháp. Cô hy vọng được trở về quê hương sau khi vụ án kết thúc.

Hiện Hyejeong sẽ phải ra tòa một lần nữa vào ngày 15/5/2023.