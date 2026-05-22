Sự bình yên của ngôi làng nhỏ Huangtupo thuộc Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) đã hoàn toàn bị tước đoạt bởi bóng đen bệnh tật. Với dân số đăng ký vỏn vẹn 585 người, nhưng nơi đây đang phải gánh chịu một thảm kịch kinh hoàng: 62 người dân cùng mang án tử ung thư, hầu hết là ung thư máu.

Một ngôi làng nhỏ, một cộng đồng thưa thớt, nhưng tỷ lệ mắc bệnh thực tế tại đây đã chạm ngưỡng ám ảnh khi chiếm tới hơn 10% tổng dân số. Đáng sợ hơn, căn bệnh ung thư máu ở làng này cũng rất khác lạ.

Theo các chuyên gia, thông thường, bệnh bạch cầu sẽ phát triển theo mô hình hai đỉnh điển hình: đỉnh đầu tiên ở trẻ em dưới 5 tuổi và đỉnh thứ hai tăng mạnh sau 60 tuổi. Thế nhưng, tại làng Huangtupo, tử thần lại có một lối đi tàn nhẫn riêng. Các ca bệnh tại đây lại tập trung ở nhóm người trẻ và trung niên dưới 50 tuổi.

Chỉ trong vòng 10 năm, đã có 34 người khỏe mạnh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu và 19 người trong số họ đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, nó thản nhiên "lây lan" giữa các cặp mẹ chồng - con dâu, giữa những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà không hề cùng huyết thống.

Sự bất thường này là một bằng chứng đanh thép cho thấy: Có một "thủ phạm" giấu mặt từ môi trường bên ngoài đang âm thầm "tàn sát" người dân. "Thủ phạm" phải là một thứ gì đó rất quen thuộc, có thể xuất hiện ở khắp nơi trong làng và tiếp xúc với nhiều người. Mọi sự nghi ngờ của dân làng và cả chính quyền lúc này đều đổ dồn về phía bắc ngôi làng, nơi một nhà máy hóa chất đang ngày đêm vận hành. Các chuyên gia độc chất học cũng nhận định sự đảo lộn mô hình bệnh lý bất thường này rất có thể là hệ quả từ một cuộc tấn công hóa học, vật lý vô cùng khốc liệt từ môi trường.

Mùi hôi thối và dòng nước "màu nước tương" bị nghi ngờ là thủ phạm

"Thủ phạm" nằm trong tầm ngắm của dư luận chính là Nhà máy Natri Silicat Changsheng (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc). Dưới danh nghĩa sản xuất một chất vô cơ tương đối ổn định, cơ sở này đã bị nghi ngờ vận hành theo quy trình bất hợp pháp, kém chất lượng và xả ra môi trường những giọt nước độc hại.

Kết quả kiểm nghiệm từ bên thứ ba đã phơi bày một sự thật rùng mình: Nước thải xả ra từ nhà máy này có độ đậm đặc màu sắc vượt tiêu chuẩn cho phép gấp 500 lần, mang một màu nâu sẫm quánh đặc như nước tương. Tổng độ kiềm của dòng nước độc này đạt tới mức không tưởng là 29.214 mg/L, một con số vượt qua cả giới hạn đo lường của các thiết bị kiểm tra thông thường.

Dòng nước đen đặc ấy thấm sâu vào lòng đất, bức tử hoàn toàn các loại cây trồng xung quanh mương thoát nước và để lại một lớp vỏ màu nâu sẫm hủy hoại vĩnh viễn cấu trúc đất. Kinh khủng hơn, nó đã xâm nhập trực tiếp vào nguồn nước ngầm sinh hoạt của người dân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, hàm lượng mangan trong nước giếng của làng Huangtupo cao gấp 3 lần mức tiêu chuẩn. Mỗi ngày, người dân trong làng vẫn đang vô tình uống, nấu nướng và sinh hoạt bằng thứ nước nhiễm độc này mà không hề hay biết gánh nặng bệnh tật đang đè nặng lên cơ thể.

Đi tìm sự thật khoa học: Đâu mới là kẻ thủ ác thực sự?

Mặc dù người dân đang đổ dồn sự phẫn nộ vào nồng độ mangan vượt chuẩn trong nước giếng, các chuyên gia y tế tế lại đưa ra một góc nhìn thận trọng và khoa học hơn.

Theo dữ liệu chính thức từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện tại chưa có bằng chứng nào chứng minh mangan là chất gây ung thư ở người. Rủi ro lâm sàng thực sự của việc uống nước nhiễm mangan nồng độ cao trong thời gian dài là gây nhiễm độc thần kinh (dẫn đến các triệu chứng giống hội chứng Parkinson) và làm tổn hại đến sự phát triển thần kinh, hành vi ở trẻ em.

Do đó, các nhà khoa học cảnh báo rằng chúng ta không thể quy kết nguyên nhân một cách mù quáng cho một chất duy nhất. Để làm rõ bản án ung thư hàng loạt tại Huangtupo, giới chuyên môn nghi ngờ nguồn nước có thể còn ẩn chứa những sát thủ tàng hình nguy hiểm hơn rất nhiều, ví dụ như asen vô cơ.

Lưu ý, tới thời điểm hiện tại chưa có kết luận Nhà máy Natri Silicat Changsheng có phải "thủ phạm" gây ung thư cho người dân làng Huangtupo hay không. Vẫn cần điều tra thêm,

Đây là chất độc có bằng chứng gây ung thư đa cơ quan rõ ràng, làm tăng đột biến nguy cơ ung thư phổi, ung thư bàng quang và tổn thương da. Một mẫu nước hay một chỉ số đơn lẻ không thể định tội, cơ quan chức năng cần một cuộc điều tra toàn diện về mọi chất độc có trong nước, đất và không khí tại đây.

Lời cảnh tỉnh cho những người dùng nước giếng

Vụ việc kinh hoàng tại Huangtupo là hồi chuông thức tỉnh cho tất cả các gia đình nông thôn vẫn đang giữ thói quen dùng nước giếng, nước ngầm. Nhiều người vẫn tin vào kinh nghiệm dân gian, cho rằng nước cứ trong, có vị ngọt, đun lên có cặn vôi là an toàn. Nhưng trong bối cảnh ô nhiễm công nghiệp hiện đại, những sát thủ như mangan, asen, cadmi, hay chì đều không màu, không mùi, hoàn toàn vô hình trước các giác quan của con người.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo mạnh mẽ:

- Xét nghiệm chính thức: Các gia đình ở gần khu công nghiệp, bãi rác hoặc nhà máy hóa chất cần lập tức mang mẫu nước đến các tổ chức chuyên nghiệp để kiểm tra toàn diện.

- Tuyệt đối không dùng mẹo dân gian: Khi nước đã nhiễm kim loại nặng và hóa chất, những biện pháp như đun sôi nhiều lần, để lắng hay dùng bộ lọc gia dụng thông thường hoàn toàn vô tác dụng. Cách duy nhất là kiên quyết từ bỏ và tìm kiếm nguồn nước sạch an toàn thay thế.

Đừng để sự chủ quan và những bài học đắt giá về sức khỏe biến căn nhà của bạn thành mục tiêu tiếp theo của tử thần. Hãy hành động trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: QQ, China Times