Bạn nghĩ ung thư phổi là đáng sợ nhất? Thực tế, nhiều bác sĩ và các tổ chức nghiên cứu đều cho rằng "Ung thư tụy" mới thực sự là "vua của các loại ung thư". Ở giai đoạn đầu, bệnh gần như không có triệu chứng, đến khi phát hiện thì thường đã di căn. Vì vậy, nó được công nhận là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất và khó điều trị nhất.

Đặc biệt, nguy cơ mắc bệnh tăng rõ rệt sau tuổi 50. Cộng thêm chế độ ăn nhiều dầu mỡ, béo phì, tiểu đường và thói quen hút thuốc của người hiện đại, mối nguy hiểm này đang âm thầm gia tăng. Điều đáng sợ nhất là nhiều người ban đầu chỉ nghĩ mình bị đau dạ dày, sụt cân do làm việc quá sức, nhưng cuối cùng lại nhận kết quả chẩn đoán ung thư tụy giai đoạn cuối.

Tại sao ung thư tụy được gọi là "Vua của các loại ung thư"? Chìa khóa nằm ở khả năng "ẩn mình"

Tụy nằm sâu trong khoang bụng, nên ngay cả khi khối u lớn dần, rất khó để phát hiện ở giai đoạn đầu. Nhiều nghiên cứu ung thư tại Mỹ chỉ ra rằng, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư tụy chỉ khoảng 10% - 13%, thấp hơn nhiều so với hầu hết các loại ung thư khác.

Nhiều bệnh nhân khi xác định bệnh đã ở giai đoạn muộn vì các triệu chứng ban đầu quá giống với những vấn đề sức khỏe thường ngày như: đầy hơi, chán ăn, đau lưng, sụt cân đột ngột, hoặc thậm chí chỉ là cảm thấy mệt mỏi bất thường.

Nguy cơ tăng mạnh sau tuổi 50! Những nhóm người sau đây cần đặc biệt lưu ý

Theo cơ sở dữ liệu ung thư và nghiên cứu y khoa tại Mỹ, tỷ lệ mắc ung thư tụy tăng dần theo độ tuổi, đặc biệt là sau 50 tuổi. Những nhóm đối tượng có nguy cơ cao bao gồm:

Người có thói quen hút thuốc.

Người bị béo phì hoặc mắc bệnh tiểu đường.

Người bị viêm tụy mãn tính hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, chế độ ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ kéo dài, mỡ nội tạng quá cao và hội chứng chuyển hóa đều có thể làm tăng khả năng mắc bệnh. Nhiều người lầm tưởng rằng đó chỉ là do tuổi tác khiến trao đổi chất kém đi mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo từ cơ thể.

Đừng chần chừ khi xuất hiện các triệu chứng này! Nhiều người nhầm lẫn là đau dạ dày

Điểm rắc rối nhất của ung thư tụy là triệu chứng dễ bị bỏ qua. Các tổ chức ung thư quốc tế đã tổng hợp một số dấu hiệu cảnh báo mức độ cao, bao gồm:

Sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân.

Vàng da, vàng mắt.

Nước tiểu có màu sẫm.

Đau bụng kéo dài.

Đau lưng.

Chán ăn, ăn không ngon miệng.

Mới khởi phát bệnh tiểu đường.

Có những trường hợp chỉ đi kiểm tra khi thấy cơ thể gầy rộc đi một cách khó hiểu trong thời gian ngắn và phát hiện ra ung thư. Nếu các triệu chứng trên kéo dài hơn vài tuần, đặc biệt là sụt cân bất thường sau tuổi 50, tuyệt đối đừng chỉ coi đó là do áp lực cuộc sống.

Làm thế nào để giảm nguy cơ ung thư tụy? Chuyên gia xác nhận những điểm quan trọng nhất

Mặc dù ung thư tụy khó phòng ngừa, nhưng các bác sĩ đều đồng ý rằng cai thuốc lá là bước quan trọng nhất, vì hút thuốc là yếu tố nguy cơ rõ ràng nhất. Ngoài ra, bạn nên:

Duy trì cân nặng hợp lý và kiểm soát lượng đường trong máu.

Tránh chế độ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều đường trong thời gian dài.

Tăng cường rau xanh, trái cây và protein chất lượng cao, hạn chế thịt chế biến sẵn và đồ uống có đường.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ nếu có tiền sử gia đình hoặc viêm tụy mãn tính.

Những năm gần đây, các nghiên cứu cũng đang phát triển phương pháp xét nghiệm máu sớm với hy vọng nâng cao tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu trong tương lai.