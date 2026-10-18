Cô gái 24 tuổi đột tử sau buổi phỏng vấn xin việc

Theo truyền thông Trung Quốc, cô gái họ Lưu 24 tuổi, vừa trải qua một buổi phỏng vấn xin việc vào tháng 5. Đến tối cùng ngày, cô bất ngờ ngừng tim.

Điều đáng tiếc là các dấu hiệu bất thường đã xuất hiện từ khoảng 2 ngày trước đó. Cô thường xuyên cảm thấy tức ngực, khó thở, chóng mặt, thậm chí có lúc tối sầm mắt. Tuy nhiên, những triệu chứng này không được cô chú ý đúng mức.

Do trước đó có tiền sử cảm lạnh, các bác sĩ nghi ngờ tình trạng của cô có thể liên quan đến viêm cơ tim tối cấp - một bệnh lý có thể khiến chức năng tim suy giảm nhanh chóng và gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Khi nhập viện, đồng tử của cô đã giãn, huyết áp không thể duy trì ổn định. Tình trạng quá nặng khiến các bác sĩ không thể tiến hành chụp mạch vành để kiểm tra. Dù được cấp cứu, cô vẫn không qua khỏi.

Hiện không nên xem đây là bằng chứng cho thấy cảm lạnh hay căng thẳng do phỏng vấn chắc chắn là nguyên nhân dẫn đến biến cố. Muốn xác định chính xác nguyên nhân tử vong cần dựa trên hồ sơ y tế và các kết quả chẩn đoán liên quan.

Vì sao người trẻ vẫn có nguy cơ ngừng tim đột ngột?

Theo bác sĩ, tình trạng ngừng tim ở người trẻ có thể liên quan đến hai nhóm nguyên nhân chính.

Thứ nhất là các bệnh tim mạch tiềm ẩn hoặc bẩm sinh. Một số người có thể mắc bệnh cơ tim phì đại, dị dạng động mạch vành hoặc những bất thường khác mà trước đó chưa được phát hiện. Những bệnh lý này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim nghiêm trọng.

Thứ hai là các yếu tố thúc đẩy biến cố. Thiếu ngủ kéo dài, làm việc quá sức, căng thẳng tinh thần hoặc trạng thái kích thích quá mức có thể làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và giải phóng nhiều catecholamine. Ở người có bệnh tim tiềm ẩn, những yếu tố này có thể góp phần khởi phát rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Trong một số trường hợp, co thắt động mạch vành hoặc các biến cố mạch vành cấp cũng có thể khiến cơ tim thiếu máu nghiêm trọng. Tuy nhiên, cơ chế cụ thể khác nhau ở từng người; không thể quy mọi trường hợp ngừng tim ở người trẻ cho việc thức khuya hay căng thẳng.

Những dấu hiệu cảnh báo dễ bị nhầm với mệt mỏi

Một trong những vấn đề đáng lo ngại là người trẻ thường cho rằng cơ thể mình còn khỏe, nên dễ bỏ qua những triệu chứng bất thường. Tức ngực sau một ngày làm việc dài có thể bị xem là mệt mỏi; chóng mặt hoặc tim đập nhanh lại bị cho là do thiếu ngủ, lo âu hay uống quá nhiều cà phê.

Tuy nhiên, các triệu chứng sau đây cần được đặc biệt chú ý:

- Tức ngực hoặc đau ngực bất thường, nhất là khi kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện khi gắng sức.

- Khó thở không rõ nguyên nhân, kể cả khi không vận động mạnh.

- Tim đập nhanh, đánh trống ngực hoặc nhịp tim bất thường, đặc biệt khi đi kèm đau ngực, khó thở hay choáng váng.

- Chóng mặt dữ dội, tối sầm mắt hoặc ngất, nhất là khi xuất hiện đột ngột.

- Mệt lả bất thường, vã mồ hôi lạnh, đặc biệt khi đi cùng cảm giác tức ngực hoặc khó thở.

Không phải cứ xuất hiện những dấu hiệu trên là sẽ xảy ra nhồi máu cơ tim hay ngừng tim. Tuy nhiên, nếu triệu chứng mới xuất hiện, nặng lên hoặc đi kèm nhau, người bệnh không nên tự kết luận rằng mình chỉ đang quá sức.

Nếu có đau hoặc tức ngực kéo dài, khó thở rõ rệt, ngất hay cảm giác sắp ngất, cần gọi cấp cứu. Không nên tự lái xe đến bệnh viện khi đang có triệu chứng nghiêm trọng.

Cà phê, nước tăng lực và thức khuya có thể làm tăng gánh nặng cho tim

Nhiều người trẻ có thói quen sử dụng cà phê hoặc nước tăng lực để duy trì sự tỉnh táo khi học tập, làm việc hay chuẩn bị cho các kỳ thi, buổi phỏng vấn quan trọng.

Caffeine có thể làm tăng nhịp tim hoặc gây hồi hộp ở một số người, nhất là khi sử dụng liều cao hoặc nhạy cảm với chất kích thích. Nước tăng lực cũng có thể chứa lượng caffeine đáng kể và các thành phần kích thích khác.

Ở người có bệnh tim tiềm ẩn, việc kết hợp thiếu ngủ, làm việc quá sức, căng thẳng kéo dài và sử dụng nhiều chất kích thích có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện triệu chứng hoặc biến cố tim mạch. Người thừa cân, béo phì cũng nên chú ý kiểm soát các yếu tố nguy cơ như huyết áp, đường huyết và mỡ máu.

Dù vậy, không nên hiểu rằng chỉ cần uống một ly cà phê hoặc thức khuya một lần là sẽ bị ngừng tim. Điều quan trọng là hạn chế các yếu tố nguy cơ, tránh lạm dụng chất kích thích và không bỏ qua triệu chứng bất thường của cơ thể.

Sau khi cảm lạnh, đừng vội quay lại tập luyện cường độ cao

Một lưu ý quan trọng khác là cần thận trọng với vận động mạnh trong thời gian mắc bệnh hoặc đang hồi phục sau nhiễm trùng.

Một số trường hợp nhiễm virus có thể gây viêm cơ tim. Nếu đang có sốt, đau nhức, mệt mỏi rõ rệt hoặc các triệu chứng nghi ngờ liên quan đến tim, việc tiếp tục tập luyện cường độ cao có thể làm tăng gánh nặng cho cơ thể và khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn.

Vì vậy, khi đang ốm, người bệnh nên nghỉ ngơi, uống đủ nước và tránh cố gắng tập luyện để duy trì thành tích. Nếu sau đợt nhiễm trùng xuất hiện đau ngực, khó thở, hồi hộp bất thường hoặc giảm khả năng vận động rõ rệt, cần đi khám trước khi quay lại tập luyện.

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