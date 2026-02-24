Mới đây, một cô gái đã chia sẻ hình ảnh thú vị được ghi lại từ camera của gia đình vào ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Bính Thân) và nhận được sự quan tâm của mọi người.

Trong clip, tại nhà cô gái có một nhóm thanh niên nam, nữ ngồi ở phòng khách, cùng giơ tay biểu tượng “like” hướng về phía camera. Sau đó, mọi người cùng chủ nhà vui vẻ dùng cơm, chúc tụng.

Chủ nhân bài viết chia sẻ: “Đi nước ngoài không về ăn Tết được, cứ nghĩ năm nay bố mẹ ở nhà sẽ buồn lắm. Ai ngờ đâu, đám bạn tự rủ nhau qua chúc Tết, còn ngồi ăn cơm, nói chuyện rôm rả với hai ông bà như con cháu trong nhà. Tết này không có mình ở nhà, nhưng có mấy đứa bạn thế này là quá xịn rồi ”.

Nhóm bạn giơ biểu tượng like về phía camera khi biết Thảo đang xem. (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, người đăng tải câu chuyện là Đỗ Thảo, 23 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Nga. Chia sẻ trên Tri thức - Znews , Thảo bộc bạch năm nay do bận công việc nên không về quê ăn Tết. Đây cũng là lần đầu tiên cô gái đón Tết xa nhà. Điều này cũng khiến bố mẹ của Thảo rất buồn. Ở nơi xứ người, Thảo vẫn đi làm bình thường nên càng thấy nhớ nhà, nhớ hương vị ngày Tết cổ truyền nhiều hơn.

Một lần mở camera, Thảo bất ngờ khi thấy 6 người bạn thân từ thời cấp 1 đang ở nhà mình, tụ tập ăn uống, trò chuyện rôm rả cùng bố mẹ. Khi nhận ra người bạn thân đang theo dõi qua camera, cả nhóm đã vẫy tay chào khiến Thảo vô cùng xúc động. Nhìn thấy các bạn, cô gái trẻ chỉ muốn lập tức bay về đoàn tụ với mọi người.

Thảo và nhóm bạn chơi với nhau từ nhỏ, nhà ở gần nhau và thường xuyên sang nhà nhau chơi. Thảo cứ nghĩ năm nay cô không có ở nhà, các bạn sẽ ngại nên không tới, nhưng cuối cùng, cô gái trẻ lại nhận được một bất ngờ quá lớn. Nhìn mọi người cùng bố mẹ của mình ăn uống vui vẻ, nói cười, Thảo rất vui và thêm trân quý tình bạn này.

Hình ảnh tại quê nhà khiến cô gái 23 tuổi cảm thấy vô cùng ấm áp. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nhóm bạn thì cho biết, họ tới chúc Tết để bố mẹ Thảo đỡ buồn trong ngày năm mới và để giúp bạn có thể yên tâm làm việc ở nơi xa. Thảo hy vọng Tết năm sau sẽ có thể sắp xếp để về đoàn tụ cùng bố mẹ và bạn bè.

Câu chuyện của Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mọi người gửi lời chúc mừng cô gái trẻ vì đã có những người bạn rất tốt, rất nhiệt tình, đó là điều mà nhiều người mong muốn có được trong cuộc sống.

Câu chuyện của Thảo khiến không ít người nhận ra, khoảng cách có thể khiến một người vắng mặt trong ngày Tết, nhưng tình bạn chân thành sẽ không bao giờ để yêu thương bị khuyết thiếu; khi những người bạn sẵn sàng thay ta ngồi bên bố mẹ, sẻ chia tiếng cười đầu năm, đó không chỉ là sự quan tâm mà còn là minh chứng rằng tình nghĩa đủ đầy có thể lấp đầy mọi xa cách.