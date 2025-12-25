Sau mỗi kỳ nghỉ dài, hình ảnh những chiếc vali lăn bánh rời khỏi cổng nhà luôn mang theo những nỗi niềm trĩu nặng của cả người đi lẫn người ở lại. Vào tháng 2 năm nay, một đoạn video được trích xuất từ camera gia đình tại Hạ Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người khi ghi lại khoảnh khắc chia ly đầy xúc động lúc rạng sáng.

Sự việc diễn ra vào ngày 3 tháng 2, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc kết thúc. Ba người con trong một gia đình đang chuẩn bị hành trang để trở về Thâm Quyến làm việc. Chuyến xe khởi hành vào lúc 4 giờ sáng, một khung giờ vốn dĩ vắng lặng và chìm trong giấc ngủ. Thế nhưng, trong căn phòng khách nhỏ, ánh đèn vẫn sáng tỏ suốt từ tối hôm trước.

Người cha già của họ đã chọn cách ngồi lặng lẽ trong phòng khách suốt đêm, thức trắng cho đến tận lúc đồng hồ điểm 4 giờ sáng chỉ để tiễn các con. Chị Chu, một trong ba người con, chia sẻ rằng cha chị đã tuổi cao sức yếu, việc đi lại rất bất tiện. Dẫu vậy, ông vẫn kiên quyết ngồi đó, không ngủ một giây nào, chỉ để được nhìn bóng dáng các con thêm một chút trước khi chúng khuất xa sau cánh cổng.

Đoạn video ghi lại khung cảnh quen thuộc khi những đứa con rời đi sau Tết

Đoạn video không hề xuất hiện hình ảnh trực tiếp của người cha, nhưng sự hiện diện của ông lại hiện hữu rõ rệt qua từng cử chỉ của những đứa con. Khoảnh khắc ba anh chị em bước ra cửa, người con gái đã dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía phòng khách với ánh mắt đầy ngập ngừng và xót xa. Đó là cái nhìn của sự không nỡ, của nỗi lo toan khi phải để lại người cha già trong căn nhà trống trải để tiếp tục cuộc mưu sinh nơi phố thị.

Một người con quay lại nhìn cha

Câu chuyện này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo, chạm đến nỗi lòng của hàng triệu người lao động xa quê. Dưới đoạn video, cư dân mạng đã để lại những dòng tâm sự đẫm nước mắt về câu chuyện của chính gia đình mình:

“Hôm qua anh trai tôi lái xe về Quảng Châu lúc 5 giờ sáng. Mẹ tôi lo anh ấy lái xe một mình đường dài nên đã lái xe đưa anh ấy về Quảng Châu trong 15 tiếng đồng hồ. Chiều nay bà lại một mình ngồi tàu cao tốc về”.

“Đây là sự diễn giải trọn vẹn về nỗi lo lắng của cha mẹ khi con cái họ ở cách xa hàng ngàn dặm”.

“Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi sẽ đi sau kỳ nghỉ và tôi sẽ đứng ở cửa nhìn họ đi. Sau đó, tôi quay lại và thấy một ngôi nhà trống rỗng. Cảm giác đó vẫn rất thực và nó vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái”.

“Bố mẹ tôi đã già và bố tôi không còn khỏe nữa. Tôi đã đến Thâm Quyến sau khi tốt nghiệp đại học và ở lại đây 13 năm. Tôi luôn thích Thâm Quyến, vì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Nhưng năm nay tôi thực sự bị lung lay. Tôi đã làm việc ở Thâm Quyến hơn 10 năm nhưng vẫn không đủ tiền mua nhà. Bố mẹ tôi đã ngoài 60. Tôi sợ hối hận, vì vậy tôi đã nghỉ thêm vài ngày. Tôi thực sự muốn quay về quê với bố mẹ khi tôi tìm được một công việc phù hợp”.

Mỗi năm, sau Tết, những chuyến đi như vậy vẫn tiếp tục lặp lại. Nhưng phía sau ánh đèn lấp lánh của những thành phố lớn luôn là những ánh mắt già nua vẫn ngày đêm ngóng đợi con cháu từ những vùng quê thanh bình.

Nguồn: Weibo