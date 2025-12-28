Hương ước lạ đời ở ngôi làng Trung Quốc: Kết hôn ngoại tỉnh bị phạt nặng

Ngôi làng tại thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi ban hành quy định xử phạt gây tranh cãi đối với các trường hợp mang thai trước hôn nhân và kết hôn với người ngoại tỉnh.

Bản quy định có tiêu đề " Hương ước : Mọi người đều phải chấp hành" trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi hình ảnh về văn bản này được dân mạng chụp lại và chia sẻ rộng rãi.

Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, bản nội quy đưa ra các mức phạt nghiêm khắc đối với việc mang thai ngoài giá thú , sống thử và thậm chí là kết hôn với người ngoài tỉnh Vân Nam.

Hương ước nêu rõ: "Kết hôn với người ngoại tỉnh phải nộp phạt 210 USD (khoảng 5,5 triệu đồng); Mang thai ngoài ý muốn phạt 420 USD (khoảng 11 triệu đồng); Các cặp đôi chung sống mà không đăng ký kết hôn phải nộp 70 USD (khoảng 1,8 triệu đồng) mỗi năm".

Bản hương ước lạ đời tại ngôi làng Lâm Thượng, Vân Nam, Trung Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, bản hương ước còn có các điều khoản "lạ đời" khác. Ví dụ như: Phạt sinh con "quá sớm" khi trẻ chào đời trước 10 tháng kể từ ngày cưới, cặp đôi sẽ bị phạt 420 USD; Nếu vợ chồng cãi vã và cần cán bộ làng đến can thiệp, mỗi người sẽ bị phạt 70 USD; Những người có hành vi thô lỗ hoặc gây rối khi uống rượu tại các làng khác sẽ đối mặt mức phạt từ 420 USD - 700 USD (khoảng 18 triệu đồng); Người bị phát hiện lan truyền tin đồn hoặc phát ngôn không căn cứ trong làng sẽ bị phạt 70 USD.

Hiện quy mô dân số và mức độ kinh tế của ngôi làng này vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, một quan chức từ chính quyền thị trấn trong vùng cho biết nội dung bản thông báo này là không phù hợp quy định pháp luật và đã được gỡ bỏ.

Vị quan chức này giải thích rằng ủy ban làng đã tự ý ban hành các quy định trên mà không báo cáo hay xin phê duyệt từ chính quyền cấp thị trấn. Ông cũng khẳng định không hề có quy định địa phương nào cấm cản việc kết hôn liên tỉnh hay khác sắc tộc.

Trên các nền tảng mạng xã hội, bản quy định này đã vấp phải sự phản đối gay gắt:

"Chắc là họ cuồng tiền phạt quá rồi", một cư dân mạng bình luận.

Người khác mỉa mai: "Chúng ta đang ở năm 1925 hay 2025 vậy? Một ngôi làng như thế này không dành cho người bình thường sinh sống".

"Cách tăng thu ngân sách hay đấy nhỉ? Có khi tiền phạt lại dùng để đi nhậu cũng nên", một ý kiến khác chỉ trích.

Đây không phải lần đầu tiên các quy định cực đoan tại vùng nông thôn Trung Quốc gây xôn xao. Vào năm 2023, chính quyền huyện Phổ Cách, tỉnh Tứ Xuyên từng trở thành tâm điểm dư luận khi xử phạt cư dân vì không làm việc nhà.

Các quy định lúc đó bao gồm phạt tiền nếu không gấp chăn màn hoặc để bát đĩa bẩn. Thậm chí, họ còn phạt cả hành vi ngồi xổm khi ăn.