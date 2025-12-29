Trong một video, một người phụ nữ được giới thiệu là 58 tuổi bật khóc trong bệnh viện, than thở rằng bà hối hận vì khi còn trẻ không kết hôn, không sinh con, để rồi giờ đây phải một mình đi khám bệnh. Ở video khác, một phụ nữ 56 tuổi nói: “Tôi hối hận rồi. Bố mẹ tôi từng khuyên tôi kết hôn và sinh con, nhưng tôi không nghe, nghĩ rằng như vậy quá phiền phức. Giờ thì nhìn tôi xem”.

Người đăng tải còn chú thích rằng nhân vật trong video đến từ tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc. Trong các đoạn clip, người phụ nữ đứng khóc giữa hành lang bệnh viện, xung quanh là những người khác thờ ơ quan sát.

Những video ngắn về đối tượng phụ nữ độc thân trung niên liên tục xuất hiện trên mạng xã hội

Một video khác mô tả một phụ nữ trung niên không con cái, tự nhận hối tiếc vì lựa chọn cuộc sống DINK - tức hai nguồn thu nhập nhưng không sinh con. Trong khi đó, bệnh nhân nằm giường bên cạnh lại có cả gia đình túc trực chăm sóc, càng làm nổi bật cảm giác cô đơn của nhân vật chính.

Dù các video đều được gắn nhãn “nội dung do AI tạo ra”, chúng vẫn thu hút lượng lớn người xem, chủ yếu là các bậc phụ huynh có con chưa lập gia đình. Một người bình luận: “Chúng ta cần nhiều video như thế này hơn nữa, để xem ai còn dám khăng khăng sống độc thân”. Người khác thậm chí gọi đây là “công cụ giáo dục quan trọng cho giới trẻ còn mơ hồ”.

Tuy nhiên, nhiều người trẻ phản ứng gay gắt và mỉa mai trước làn sóng nội dung này.

“Phụ nữ độc thân ở độ tuổi 50 ngoài đời thường trẻ hơn rất nhiều so với những người trong video”, một người nhận xét.

Một người khác chia sẻ: “Bố mẹ tôi gửi cho tôi những video này và tin rằng chúng là thật. Tôi lo rằng sau này họ có thể bị lừa đảo vì quá cả tin”.

Một ý kiến khác đặt câu hỏi về động cơ phía sau: “Tôi tự hỏi những người làm video này có đang cố tình gieo rắc nỗi lo cho phụ nữ độc thân và kích động mâu thuẫn giữa người đã kết hôn và người chưa kết hôn hay không. Kết hôn hay độc thân đều không đúng hay sai, đó chỉ là những cách khác nhau để tìm kiếm hạnh phúc”.

Một cư dân mạng khác nhận định: “Những phụ huynh chia sẻ lại các video này không quan tâm chúng có phải do AI tạo ra hay không. Điều họ quan tâm là nội dung phù hợp với suy nghĩ của họ”.

Những tranh cãi này nảy sinh trong bối cảnh thực trạng hôn nhân và sinh đẻ tại Trung Quốc đang sụt giảm mạnh. Năm ngoái, đất nước này ghi nhận số lượng đăng ký kết hôn thấp nhất kể từ năm 1980, chỉ với 6,1 triệu cặp đôi. Số trẻ sơ sinh tăng nhẹ lên 9,54 triệu so với 9,02 triệu của năm trước đó, vốn là mức thấp nhất kể từ năm 1949. Giới phân tích cho rằng sự gia tăng này phần lớn đến từ niềm tin truyền thống rằng trẻ sinh năm Thìn sẽ gặp nhiều may mắn.

