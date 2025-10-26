Theo trang tin tức Hàng Châu News, Bệnh viện Đa khoa số 2 thuộc Đại học Y khoa Chiết Giang (Trung Quốc) đã tiếp nhận cấp cứu cho một cô gái trẻ, chỉ mới 22 tuổi. Bệnh nhân tên Tống Y, nhập viện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, da chuyển sang màu tím. Mặc dù các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp hồi sức cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Đồng nghiệp của bệnh nhân chia sẻ, họ làm việc cho một công ty mạng tại Hàng Châu. Trước đó, Tống Y đã tăng ca đến 4-5 giờ sáng liên tục trong 5 ngày. Sau 2 ngày đầu tăng ca, bệnh nhân đã bị cảm lạnh nhưng cô không hề nghỉ ngơi. Đồng nghiệp đã khuyên Tống Y chú ý giữ gìn sức khỏe nhưng cô chỉ cười và bảo “uống nhiều nước ấm là sẽ khỏi, không sao hết”. Khi đang làm việc, cô bất ngờ ngã quỵ và được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Lục Hiểu, Phó trưởng Khoa Cấp cứu của bệnh viện chia sẻ: “Kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy bệnh nhân bị viêm cơ tim”.

Vị chuyên gia giải thích rằng bệnh nhân Tống Y thức khuya liên tục nhiều ngày, tình trạng thiếu ngủ trầm trọng đã khiến hệ miễn dịch suy yếu, tạo cơ hội cho virus và vi khuẩn tấn công cơ thể, gây nhiễm trùng đường hô hấp trên. Virus có thể tiếp tục xâm nhập vào cơ tim, gây viêm cơ tim và khiến bệnh nhân đột tử.

Bệnh nhân đột tử vì viêm cơ tim sau 5 ngày thức khuya tăng ca. (Ảnh minh họa)

Thức khuya gây hại cho hệ tim mạch theo nhiều cách khác nhau

Không chỉ làm tăng nguy cơ bị viêm cơ tim, thức khuya trong thời gian dài còn có thể gây ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học trong cơ thể. Khi thức khuya, cơ thể sẽ tiết ra một lượng lớn hormone căng thẳng adrenaline và kích thích hệ thống thần kinh giao cảm. Tình trạng này có thể khiến nhịp tim tăng lên, các mạch máu bị co thắt liên tục, dẫn đến tăng huyết áp.

Huyết áp tăng cao trong thời gian dài không được điều trị có thể sẽ gia tăng áp lực lên thành mạch, khiến mạch máu dễ bị tổn thương, từ đó tăng nguy cơ vỡ mạch máu não và gây ra đột quỵ xuất huyết não.

Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2021 thậm chí còn chỉ ra rằng những người thường xuyên tăng ca, làm việc hơn 55 giờ/tuần có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn 35% so với những người làm việc 35-40 giờ/tuần (tương đương với làm việc 8 giờ/ngày, làm 5 ngày/tuần).

Nguyên nhân là do làm việc trong thời gian dài có thể gây căng thẳng, khiến cơ thể tăng tiết các hormone như norepinephrine, adrenaline, cortisol, gây tăng huyết áp và ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch.

Thức khuya có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch. (Ảnh minh họa)

Lời khuyên từ bác sĩ

Thông qua trường hợp bệnh nhân Tống Y, bác sĩ Lục Hiểu khuyến cáo: “Mọi người, đặc biệt là người trẻ tuổi đừng coi nhẹ sức khỏe của bản thân. Nếu ai có thói quen thức khuya thì nên bỏ ngay vì thói quen này có thể gây ra những hậu quả khôn lường”.

Theo bác sĩ mọi người nên nghỉ ngơi đầy đủ, tránh thức khuya và giữ tinh thần thoải mái để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch.