Câu chuyện về cô gái 20 tuổi giảm 38kg nhờ bỏ bánh mì và chăm chỉ tập luyện đang gây sốt trên mạng xã hội. Theo tờ Daily Mail (Anh), Ellie Crabtree (22 tuổi, sống tại Anh) đã tăng 30kg trong một năm chăm sóc cha bị ung thư. Do không được ăn uống đầy đủ, cô thường xuyên bỏ bữa sáng và tìm đến bánh mì như một niềm an ủi duy nhất. Cô chia sẻ: "Bánh mì là niềm vui sống duy nhất của tôi lúc bấy giờ. Ăn bánh mì khiến tôi cảm thấy như được an ủi".

Nhưng rồi, sau một lần nhìn lại bức ảnh chụp chung với cha trước khi ông qua đời, Ellie đã bàng hoàng nhận ra sự thay đổi chóng mặt về ngoại hình của mình. Cô tâm sự: "Nhìn thấy bản thân trong ảnh, tôi hoàn toàn mất tự tin về ngoại hình và nhận ra mình cần phải thay đổi thực đơn ăn uống ngay lập tức".

Bức ảnh Ellie chụp cùng bố mẹ

Sau khi cha qua đời, Ellie quyết tâm làm lại cuộc đời. Cô bắt đầu hạn chế calo và từ bỏ bánh mì, thay vào đó là yến mạch, trái cây và các loại hạt.

Khi cân nặng giảm xuống một mức độ nhất định, Ellie đăng ký tập gym. Cô cho biết: "Tôi muốn học những phương pháp khoa học để giảm cân lành mạnh chứ không phải chỉ đơn thuần là giảm cân do thiếu calo".

Ellie tập luyện chăm chỉ suốt cả tuần, bao gồm cả cardio lúc đói. Cô thậm chí còn tham gia một cuộc thi thể hình và đạt giải nhì. Hiện tại, Ellie đang làm huấn luyện viên thể hình và duy trì lối sống lành mạnh.

Thói quen bỏ bữa và ăn nhiều bánh mì ảnh hưởng như thế nào đến việc tăng cân, cardio lúc đói có tác dụng gì trong việc giảm cân?

Việc bỏ bữa như Ellie có thể dễ dàng dẫn đến tăng cân.

Để giảm cân và giữ gìn sức khỏe, việc ăn uống đủ ba bữa mỗi ngày là vô cùng quan trọng. Chế độ ăn uống điều độ giúp bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, duy trì quá trình trao đổi chất và ổn định lượng đường trong máu, từ đó ngăn ngừa việc ăn quá nhiều.

Bỏ bữa khiến cơ thể mất dần khối lượng cơ bắp, làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản và dễ dàng tăng cân. Hơn nữa, bỏ bữa còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đường huyết. Một nghiên cứu trong nước cho thấy những người bỏ bữa một lần mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng rối loạn đường huyết lúc đói (một giai đoạn tiền tiểu đường) cao gấp 1,3 lần so với những người ăn uống đều đặn.

Trong quá trình giảm cân, nên hạn chế ăn bánh mì.

Bánh mì được làm chủ yếu từ bột mì và bơ. Bơ chứa nhiều chất béo bão hòa, nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến béo phì và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch. Bột mì là một loại carbohydrate tinh chế, làm tăng đột biến lượng đường trong máu, kích thích cơ thể tiết insulin và sau đó lại làm giảm nhanh lượng đường trong máu, gây cảm giác đói. Điều này dễ dẫn đến ăn quá nhiều và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường huyết nếu lặp lại thường xuyên.

Để giảm cân một cách lành mạnh, nên bổ sung trái cây, rau củ, phô mai và sữa vào chế độ ăn uống.

Trái cây và rau củ chứa ít calo và giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu và cung cấp vitamin cùng khoáng chất. Cá và các loại đậu chứa nhiều protein, giúp duy trì khối lượng cơ bắp và tăng cường hệ miễn dịch. Các sản phẩm từ sữa giàu canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa chấn thương.

Kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh với cardio lúc đói như Ellie sẽ tăng hiệu quả giảm cân.

Cardio lúc đói là phương pháp tập luyện đi bộ hoặc chạy bộ sau khi nhịn ăn ít nhất 8 tiếng. Ở trạng thái đói, cơ thể sẽ sử dụng chất béo dự trữ để tạo năng lượng cho việc tập luyện vì lượng carbohydrate dự trữ đã cạn kiệt. Nghiên cứu cho thấy cardio lúc đói có thể đốt cháy mỡ nhiều hơn khoảng 20% so với tập luyện sau khi ăn sáng.

Tuy nhiên, tập luyện quá lâu khi đói có thể dẫn đến mất cả mỡ và cơ. Để tránh mất cơ, nên giới hạn thời gian tập luyện trong khoảng 20-30 phút và bổ sung dinh dưỡng ngay sau đó bằng trứng, đậu phụ hoặc các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác. Kết hợp các bài tập giãn cơ và bài tập sức mạnh trước và sau khi tập cardio cũng là một cách hiệu quả để tăng cường hiệu quả tập luyện.