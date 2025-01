Ngày 26-1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 đối tượng, gồm: Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (22 tuổi), Trần Tuấn Vũ (22 tuổi), Lữ Văn Tằm, (24 tuổi), Nguyễn Quang Thái (22 tuổi), Phạm Quang Minh (23 tuổi) và Lê Huy Tiến (18 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.





Nhóm đối tượng bắt cóc cô gái

Theo điều tra ban đầu, Công an TP Vĩnh Long nhận được tin báo của ông L.N.L (49 tuổi; ngụ TP Vĩnh Long) về việc con gái là L.N.H (19 tuổi) bị nhóm đối tượng bắt giữ tại khu vực bờ kè Cồn Chim (phường Trường An, TP Vĩnh Long) đưa lên xe ôtô di chuyển về hướng TP HCM.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo quyết liệt, đồng thời thông báo Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp, với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy vết, đón lõng nhóm đối tượng để giải cứu nạn nhân.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được các đối tượng liên quan, đồng thời giải cứu an toàn bị hại. Qua khám xét, cơ quan công an tạm giữ khẩu súng có ổ xoay bằng kim loại màu đen, viên pháo tự chế, túi ny lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều vật dụng khác.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, qua điều tra, xác định nguyên nhân ban đầu do L.N.H. trong thời gian làm việc tại Đồng Nai có mượn tiền của nhóm đối tượng trên nhưng không có khả năng chi trả.

Đến khoảng đầu năm 2024, H. về nhà cha mẹ ruột tại TP Vĩnh Long, sinh sống bằng nghề mua bán hàng online. Trong quá trình mua bán, đến sáng 24-1, các đối tượng đặt hàng và yêu cầu H. giao hàng tại khu vực Cồn Chim.

H. đến địa điểm trên thì bị các đối tượng khống chế, đưa lên xe đi về hướng TP HCM. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận việc bắt cóc nạn nhân nhằm chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng và yêu cầu người nhà nạn nhân chuyển tiền mới thả người.