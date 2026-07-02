Cô gái 19 tuổi bất ngờ mãn kinh cùng mẹ, nguyên nhân khiến nhiều người đau lòng

Ở tuổi 19, khi bạn bè còn bận rộn với giảng đường và những dự định tương lai, Miranda McKeon lại phải đối mặt với chẩn đoán ung thư vú giai đoạn ba. Hành trình điều trị với hóa trị, phẫu thuật và xạ trị không chỉ đảo lộn cuộc sống của cô mà còn khiến cô rơi vào tình trạng mãn kinh sớm ở độ tuổi rất trẻ.

Miranda McKeon, hiện 24 tuổi, phát hiện một khối u ở ngực phải sau khi kết thúc năm nhất đại học và trở về nhà nghỉ hè. Ngoài dấu hiệu bất thường này, cô hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng nào khác và đang chuẩn bị bước vào năm học tiếp theo tại Đại học Southern California (Mỹ).

"Tôi sờ thấy một khối u ở ngực phải mà trước đó chắc chắn không có. Linh cảm lúc ấy khiến tôi thực sự lo lắng", McKeon chia sẻ với Business Insider.

Chỉ một tuần sau, kết quả xét nghiệm xác nhận cô mắc ung thư vú giai đoạn ba, thuộc thể ung thư biểu mô ống xâm lấn dương tính với thụ thể hormone – dạng ung thư vú phổ biến nhưng chủ yếu gặp ở phụ nữ trên 55 tuổi. Theo McKeon, các bác sĩ điều trị cũng cho biết họ chưa từng tiếp nhận bệnh nhân nào trẻ như cô.

Sau cú sốc chẩn đoán vào năm 2021, cuộc sống của nữ sinh viên hoàn toàn thay đổi. Trong khi bạn bè tiếp tục những năm tháng đại học, cô phải đưa ra hàng loạt quyết định quan trọng trong thời gian ngắn, từ trữ đông trứng để bảo tồn khả năng sinh sản đến bước vào hành trình hóa trị, phẫu thuật và xạ trị kéo dài.

Điều đáng chú ý, McKeon không chọn bảo lưu việc học mà giảm số lượng môn học để tiếp tục chương trình đại học. Tuy nhiên, những tác dụng phụ của quá trình điều trị khiến mọi thứ trở nên vô cùng nặng nề. Cô cho biết việc rụng tóc là trải nghiệm ám ảnh nhất, đồng thời rất khó chấp nhận khi bản thân phải dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, trong khi bạn bè vẫn tận hưởng cuộc sống sinh viên sôi động.

Một trong những hậu quả lâu dài mà McKeon phải đối mặt là mãn kinh sớm. Do khối u liên quan đến hormone, bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc ức chế estrogen nhằm giảm nguy cơ ung thư tái phát. Điều này khiến cô xuất hiện hàng loạt triệu chứng điển hình của mãn kinh như bốc hỏa, mất ngủ, đổ mồ hôi ban đêm và suy giảm khả năng tập trung.

Điều đặc biệt là đúng thời điểm ấy, mẹ cô bà Jill cũng bước vào giai đoạn mãn kinh tự nhiên. Hai mẹ con cùng trải qua những triệu chứng giống nhau nhưng ở hai thời điểm rất khác của cuộc đời.

"Tôi từng nói với mẹ: 'Mẹ ơi, thế là đủ rồi. Con không muốn phải đồng cảm với mẹ vì chuyện này'. Tôi nghĩ mẹ cũng rất đau lòng khi chứng kiến con gái phải trải qua những điều mà lẽ ra chỉ phụ nữ lớn tuổi mới gặp", McKeon kể.

Hiện ở tuổi 24, McKeon vẫn phải cân nhắc việc tiếp tục sử dụng thuốc ức chế hormone thêm tối đa 5 năm để giảm nguy cơ tái phát ung thư. Đồng thời, cô cũng học cách thích nghi với cuộc sống khi phải đối mặt với các triệu chứng mãn kinh từ rất sớm và chấp nhận những dự định tương lai bị gián đoạn bởi bệnh tật.

Sau khi hoàn tất điều trị, McKeon chuyển đến New York để tiếp tục các dự án cá nhân. Cô sáng lập podcast Pink 365, tập trung vào các chủ đề về sức khỏe phụ nữ như khả năng sinh sản, nội tiết tố và ung thư, với mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về những vấn đề còn ít được quan tâm.

Theo McKeon, mỗi ngày cô đều nhận được nhiều tin nhắn từ những bệnh nhân ung thư trên khắp thế giới. Điều cô mong muốn không phải là trở thành biểu tượng của sự lạc quan, mà là giúp những người có hoàn cảnh tương tự cảm thấy họ không đơn độc.

Dẫu vậy, cô cũng không muốn tô hồng hành trình chống chọi với bệnh tật. Với McKeon, quá trình hồi phục không chỉ là giữ tinh thần tích cực mà còn là dám đối diện với nỗi đau, sự mất mát và những tiếc nuối về một tuổi trẻ từng bị ung thư cướp đi.

"Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua một điều đau đớn là cho phép bản thân ngồi lại với nó, thừa nhận mọi thứ thật sự rất tồi tệ, thay vì cố gắng biến nó thành một câu chuyện tích cực", cô chia sẻ.