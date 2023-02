Cô đồng Trương Hương “đúng nhận, sai cãi” bổ cau xem bói bị phạt 7,5 triệu đồng

Tối 9/2, trả lời PV VTC News, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc” với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.

Cô đồng Trương Thị Hương làm việc với công an.

Trương Thị Hương là cô đồng làm "dậy sóng" mạng xã hội những ngày qua với câu nói quen thuộc "đúng nhận, sai cãi" sau khi xem bói bằng cách bổ cau.

Trước đó, ngày 7/2, Công an thị xã Kinh Môn phát hiện tài khoản Facebook “Trương Hương” đăng video có nội dung cổ xuý các hủ tục, mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Nội dung các video là những buổi xem bói của cô đồng tên Hương, dưới hình thức xem bằng lá trầu, quả cau. Video này sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.

Địa điểm xem bói tại điện nhà cô đồng Hương ở Hiến Thành. Người đến xem sẽ đưa cho Hương lá trầu và quả cau. Sau đó cô đồng này bổ quả cau, rồi nhìn vào đó "phán" về tình duyên, tài vận, sức khoẻ, vận hạn của mọi người ở quá khứ, hiện tại và tương lai.

Quá trình rà soát, cơ quan công an xác định, tài khoản Facebook “Trương Hương” là tài khoản Facebook cá nhân của Trương Thị Hương.

Làm việc với cơ quan công an, cô đồng này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết, việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình Hương làm. Công an thị xã Kinh Môn đã lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Hương buộc gỡ bỏ thông tin cổ xuý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục do hành vi vi phạm của đương sự gây ra.