Cô dâu trôi dạt giữa sông khiến cả MXH xôn xao, đám cưới gì mà ghê vậy?

Mới đây, First Look Poster của phim điện ảnh Út Lan 2 vừa được đăng tải đã khiến mạng xã hội và dân tình xôn xao. Trong poster là hình ảnh một cô dâu đang ngồi trôi lững lờ trên một chiếc xuồng nhỏ giữa dòng nước đầm lầy, mặt phủ kín khăn voan trắng không rõ diện mạo. Không khí xung quanh u ám vô cùng bởi màn sương dày đặc và những bóng cây tràm khẳng khiu bao vây. Chỉ có độc một chiếc đèn đỏ đặt trên xuồng tỏa ra thứ ánh sáng le lói duy nhất, nhưng chính sắc đỏ lập lờ này càng khiến cho không gian thêm phần quỷ dị, đáng sợ.

Đằng sau cô dâu, một thực thể khổng lồ như một bóng ma to lớn trồi lên ngay giữa vùng sông nước như đang canh giữ và theo dõi, khiến không khí càng thêm căng thẳng và khó đoán. Đáng nói là, dù mang tạo hình cô dâu nhưng xung quanh tuyệt nhiên không có thêm bất cứ chú rể, người thân hay gia đình, khách khứa nào đi cùng. Chứng kiến cảnh tượng đám cưới đơn độc dạt trôi trên dòng nước lạnh lẽo này, ai nhìn vào cũng thấy hoang mang, không hiểu đám cưới kiểu gì mà ghê vậy.

Không chỉ gây ám ảnh bằng thị giác, dòng tagline "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá" - một câu nói quen thuộc trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam được đề ngay dưới poster cũng phần nào hé mở chất liệu văn hóa linh dị mà bộ phim lựa chọn khai thác.

Nếu như phần 1 của phim mang tên Út Lan: Oán Linh Giữ Của (ra mắt năm 2025) từng gieo rắc nỗi sợ hãi về lời đồn ma giữ của gắn liền với chiếc lu cổ tại một ngôi làng xưa, thì sang phần 2, Út Lan 2 hứa hẹn sẽ là một dự án dị bản kinh dị hoàn toàn mới. Phim mở ra một thế giới đầy rẫy những lời đồn, niềm tin dân gian và các thế lực siêu nhiên đan xen ở vùng sông nước miền Tây. Lần này, đạo diễn Trần Trọng Dần đã lựa chọn rừng quốc gia U Minh Thượng làm bối cảnh chính cho phim. Nơi đây sở hữu những con sông rạch chằng chịt, nước chàm đỏ ngầu và hệ sinh thái ngập nước đầy bí ẩn, mang lại ngôn ngữ điện ảnh hùng vĩ nhưng cũng không kém phần cô tịch, rùng rợn. Phim sẽ tập trung khai thác những nỗi sợ ngàn đời của cư dân Nam Bộ gắn liền với mưu sinh sông nước, cùng các tập tục kiêng kỵ tâm linh khó giải thích.

Về mặt diễn viên, Út Lan 2 là dự án phim kinh dị đầu tiên mà nam diễn viên Phương Nam thử sức sau thành công vang dội của tác phẩm Mưa Đỏ trước đó. Cùng với Phương Nam, dự án cũng quy tụ dàn cast thực lực từ nhiều thế hệ như: NS Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Kiều Diễm, bé Gia Tuệ, Đinh Khánh Duy, Tấn Thi, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, Khánh Tiên, Huỳnh Như…. Dù chưa công bố chi tiết về số phận của từng nhân vật nhưng với màn nhá hàng bằng tấm poster "cô dâu ma" quá đỗi ấn tượng này, khán giả nói chung và các fan của dòng phim kinh dị nước nhà nói riêng đang vô cùng mong đợi tác phẩm.

Út Lan 2 dự kiến sẽ chính thức đổ bộ và khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 25.09.2026.

Nguồn: NSX