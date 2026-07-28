Đám cưới hot nhất Hollywood hôm nay: Cô dâu như xé màn ảnh bước ra, minh tinh Người Đàn Bà Đẹp rạng rỡ chúc mừng cháu gái

Vào ngày 27/7, Page Six đưa tin nữ diễn viên Emma Roberts đã kết hôn với Cody John sau 4 năm hẹn hò. Cặp đôi nói lời thề nguyện trước sự chứng kiến ​​của bạn bè và gia đình thân thiết trong một buổi lễ lãng mạn ở Sun Valley, Idaho, Mỹ. Bạn bè thân thiết và gia đình đã có mặt trong ngày trọng đại của cặp đôi, trong đó có cả người cô ruột nổi tiếng của Emma Roberts là đại minh tinh Hollywood Julia Roberts.

Một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng buổi lễ diễn ra trong thời tiết 35 độ C và kéo dài khoảng 45 phút. Emma Roberts trông lộng lẫy trong chiếc váy cưới bằng vải chiffon trắng, với đường xẻ cao và băng đô cài tóc cùng tông màu. Với diện mạo xinh đẹp sẵn có, nữ chính Scream Queens như xé màn ảnh bước ra từ các cảnh phim. Trong khi đó, chú rể Cody John cũng rất lịch lãm và điển trai trong bộ tuxedo may đo màu đen cổ điển.

Emma Roberts kết hôn với Cody John sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: Page Six

Emma Roberts trông lộng lẫy trong chiếc váy cưới bằng vải chiffon trắng, với đường xẻ cao và băng đô cài tóc cùng tông màu. Ảnh: Page Six

Với diện mạo xinh đẹp sẵn có, nữ chính Scream Queens như xé màn ảnh bước ra từ các cảnh phim. Ảnh: Page Six

Cặp đôi trao lời thề nguyện...

... cùng nụ hôn trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Ảnh: Page Six

Theo những bức ảnh từ đám cưới, Emma Roberts đã nắm tay con trai Rhodes khi họ cùng nhau bước xuống lễ đường. Rhodes là con trai riêng của Emma Roberts với bạn trai cũ Garrett Hedlund, năm nay lên 6 tuổi. Ban đầu, nữ diễn viên do dự không muốn tiến tới với Cody John vì muốn bảo vệ con mình. Cô rất thận trọng khi để con trai tiếp xúc với người lạ, nhưng sau đó, chuyện tình với Cody John đã diễn ra tốt đẹp và cậu bé Rhodes cũng không còn e ngại tình mới của mẹ.

Emma Roberts và Cody John bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2022. E! News đưa tin cặp đôi tiến triển chậm rãi sau khi được bạn bè trong ngành điện ảnh giới thiệu. Đến tháng 7/2024, Cody John đã cầu hôn Emma Roberts bằng một chiếc nhẫn kim cương lớn. Nguồn tin thân cận cho biết nữ diễn viên 35 tuổi rất thích tính cách hài hước của bạn trai và họ rất vui vẻ bên nhau.

Emma Roberts đã nắm tay con trai Rhodes khi họ cùng nhau bước xuống lễ đường. Ảnh: Page Six

Cô ruột Julia Roberts không thể vắng mặt trong ngày trọng đại của cháu gái. Ảnh: Page Six