Cô dâu Thái Lan gây sốt khi tự lái xe mui trần, mang sính lễ đến hỏi cưới chú rể

Theo thông tin từ Saostar, ngày 4/3, tại tỉnh Saraburi (Thái Lan), một đám cưới đã thu hút sự chú ý của dư luận khi cô dâu chủ động mang sính lễ đến cầu hôn chú rể sau hơn 8 năm gắn bó. Câu chuyện đặc biệt này nhanh chóng lan tỏa bởi sự đảo chiều vai trò truyền thống nhưng vẫn giữ trọn vẹn tinh thần văn hóa bản địa.

Nhân vật chính là Duanghathaimas (thường gọi Ice Chaiwong), một nữ doanh nhân kinh doanh tự do. Trong lễ cưới, cô đã chuẩn bị sính lễ gồm 400.000 baht tiền mặt (tương đương khoảng 280 triệu đồng Việt Nam), một sợi dây chuyền vàng và một chiếc nhẫn đính hôn nặng 6 baht vàng. Với giá vàng Thái Lan hiện nay, 6 baht vàng tương đương khoảng 90 gram, có giá trị ước tính gần 200 triệu đồng Việt Nam. Tổng giá trị sính lễ vì vậy vào khoảng gần 500 triệu đồng.

Cô xuất hiện nổi bật trên chiếc xe Ford mui trần sang trọng, mang theo toàn bộ sính lễ đến nhà trai. Ảnh: Người đưa tin.

Chú rể là Jirayuth (hay Toy Kampu), hiện làm nhân viên công ty. Lễ cưới của cặp đôi đã được tổ chức tại một câu lạc bộ trong khu trại Adisorn ở tỉnh Saraburi, Thái Lan. Gia đình và bạn bè hai bên đã tham dự buổi lễ trong một bầu không khí vui vẻ.

Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là nghi thức rước sính lễ vốn trong truyền thống Thái Lan thường do nhà trai thực hiện để sang hỏi cưới. Tuy nhiên, lần này Ice Chaiwong đã tự mình dẫn đầu đoàn rước.

Cô xuất hiện nổi bật trên chiếc xe Ford mui trần sang trọng, mang theo toàn bộ sính lễ đến nhà trai. Gia đình chú rể không thực hiện các nghi thức “cổng tiền”, “cổng vàng” vốn là thử thách mang tính tượng trưng dành cho đoàn nhà trai mà mở rộng cửa đón cô dâu tiến vào, như một cách thể hiện sự trân trọng và ủng hộ lựa chọn của đôi trẻ.

Cặp đôi đã bên nhau hơn 8 năm. Ảnh: Người đưa tin.

Ice cho biết quyết định này là có chủ ý và được gia đình cô ủng hộ. Là con gái duy nhất, gia đình cô muốn tổ chức đám rước. Cô nói thêm rằng, với tư cách là một thành viên của thế hệ trẻ, cô tin rằng các cặp đôi có thể điều chỉnh truyền thống bằng những ý tưởng mới để phù hợp với thời đại hiện đại, theo Người đưa tin.

Cặp đôi đã bên nhau hơn 8 năm. Ice cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc, trong khi Toy hết lời khen ngợi vẻ đẹp của cô dâu và nói rằng anh vô cùng xúc động khi cô đến cầu hôn anh một cách trang trọng.