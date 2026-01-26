Cô dâu Tây Ninh lấy chồng Campuchia: Hoa cưới 300 triệu, bố chồng cho 1 tỷ tiền váy áo nhưng giá trị nhất là câu "chốt hạ"

Nhắc đến những đám cưới gây chú ý nhất năm 2026, chắc chắn không thể bỏ qua lễ cưới của cô dâu Tây Ninh và chú rể người Campuchia - một hôn lễ đa văn hóa nhưng vẫn giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống Việt Nam.

Không chỉ khiến quan khách choáng ngợp bởi sự chỉn chu trong từng nghi lễ, đám cưới này còn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội bởi độ xa hoa, giàu có.

Bó hoa cưới "độc nhất vô nhị" trị giá tới 300 triệu

Điều đầu tiên khiến khắp cõi mạng dậy sóng, chính là bó hoa cưới mà chú rể người Campuchia chuẩn bị để rước nàng về dinh. Nếu như hoa cưới truyền thống thường là hoa tươi được kết cầu kỳ, hay gần đây là những bó hoa vàng thể hiện sự xa hoa của các gia đình hào môn, thì tại lễ cưới này, chú rể đã khiến ai nấy không khỏi trầm trồ khi chuẩn bị bó hoa cưới bằng Swarovski trị giá lên tới 300 triệu đồng.

(Nguồn: @jolipolicouture, @hoangnganmakeupcantho)

Swarovski vốn là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với các sản phẩm trang sức, phụ kiện thời trang, đồng hồ và vật phẩm trang trí cao cấp. Nhờ công nghệ cắt pha lê độc quyền, các sản phẩm của Swarovski lấp lánh và sang trọng, mang vẻ đẹp gần giống kim cương. Biểu tượng thiên nga duyên dáng cũng góp phần làm nên dấu ấn tinh tế và đẳng cấp của thương hiệu này.

Được biết bó hoa cưới này nặng khoảng 3-4kg nên cô dâu cũng không cầm lâu được. (Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Theo tìm hiểu, cô dâu là ái nữ của một doanh nghiệp lớn ở Tây Ninh. Do đó, khi hình ảnh bó hoa cưới "xa xỉ" xuất hiện trong hôn lễ, nhiều người không khỏi bất ngờ trước độ chịu chi của hai gia đình và dành vô số lời khen ngợi cho sự xứng đôi vừa lứa của cặp đôi, và sự môn đăng hộ đối của hai bên gia đình.

(Nguồn: @jolipolicouture)

"Cô dâu bạc tỷ" theo đúng nghĩa

Không dừng lại ở đó, quà hồi môn dành cho cô dâu chú rể cũng khiến dân tình choáng váng. Đại diện họ nhà gái, bố cô dâu đã tặng một miếng đất hiện đang là xưởng của công ty với giá trị hơn 1 triệu USD. Ông chia sẻ thêm: "Tại lễ ăn hỏi, gia đình nhà trai đã chuẩn bị lễ nạp tài trị giá 2,6 tỷ. Hôm nay, gia đình chúng tôi làm tròn thành 3 tỷ để tặng cho hai con, ngoài ra còn có 200$ (khoảng hơn 5 tỷ) dành tặng riêng cho hai con".

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Chưa hết, bố vợ còn hào phóng tặng con rể một chiếc Ford Raptor trị giá hơn 1.000 USD với lời nhắn nhủ giản dị: "Tặng riêng cho con rể để con chạy xe đi uống cà phê, đi làm ăn". Bên cạnh đó là bộ hồi môn trang sức "khủng" gồm vòng vàng size lớn, nhẫn, khuyên tai… dành riêng cho cô dâu trong ngày trọng đại.

(Nguồn: @phongsucuoivadoi)

Về phía nhà trai, bố chú rể cũng không hề kém cạnh khi trước đó đã chuẩn bị lễ nạp tài trị giá 100 nghìn USD, và trong ngày cưới tiếp tục tặng riêng cho con dâu 1 tỷ đồng để cô dâu chuẩn bị váy áo, trang điểm trong ngày cưới.

(Nguồn: @ni_phong_wedding)

Không chỉ "môn đăng hậu đố", bố chú rể nói một câu khiến nhà gái "nở mày nở mặt"

Bố chú rể cũng chia sẻ: "Ở Việt Nam thì gọi là tiền nạp tài, còn ở Campuchia thì gọi là tiền sữa, có nghĩa là đến đáp phần nào công sinh thành, nuôi lớn con gái từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, để gả về bên nhà trai. Và nhà trai chuẩn bị lễ nạp tài với tổng số tiền là 100 nghìn USD".

(Nguồn: @hayday.media)

Chỉ một câu nói giản dị nhưng sâu sắc ấy đã cho thấy sự trân trọng, thấu hiểu và tôn vinh vai trò của gia đình nhà gái trong cuộc hôn nhân này. Không đơn thuần là giá trị vật chất, số tiền được trao đi còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, thể hiện sự tử tế và văn hóa ứng xử đẹp trong một cuộc hôn nhân đa quốc gia, đa phong tục nhưng đầy sự đồng điệu và tôn trọng lẫn nhau.

Ngoài ra, không gian tiệc cưới nhà gái cũng khiến nhiều người choáng ngợp bởi sự đầu tư công phu. Rạp cưới được thiết kế hoành tráng, cổng cưới trang trí Long - Phụng khổng lồ với gam màu trắng tinh khôi, vừa sang trọng vừa mang ý nghĩa cao quý, chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân viên mãn của đôi uyên ương.

(Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

(Nguồn: @ni_phong_wedding)

(Nguồn: @ni_phong_wedding)



