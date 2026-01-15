Cô dâu ở Huế qua đời trước ngày cưới, chú rể làm hành động rơi nước mắt

Mấy ngày qua, cư dân mạng xúc động mạnh về câu chuyện đầy bi thương của cặp đôi Hồ Thị Hiếu (SN 2002, trú TP Huế ) và Bùi Trí Cường (SN 2002, trú tỉnh Thanh Hóa). Hai người chuẩn bị làm lễ kết hôn nhưng cô dâu Hồ Thị Hiếu đột ngột qua đời trước ngày cưới chưa đầy nửa tháng. Ngày Hiếu mất, Cường quyết định dùng chính bức ảnh cưới của cô đặt lên xe tang, tiễn đưa người sắp trở thành vợ mình trọn vẹn nhất có thể, như một đám cưới chưa kịp diễn ra.

Hình ảnh lễ đưa tang đặc biệt lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng xúc động. (Ảnh: NVCC)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, anh Bùi Trí Cường chia sẻ, Cường và Hiếu quen nhau từ năm 2020 qua một tựa game nổi tiếng, chơi chung rồi thành bạn thân. Tháng 7/2024, Cường sang Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu lao động. Sau đó, ngày 19/3/2025, cả hai chính thức tìm hiểu nhau.

Trong thời gian yêu xa, cặp đôi thường xuyên gọi video cho nhau. Sau thời gian yêu nhau, cả 2 và gia đình thống nhất lên lịch ngày 24/1 làm lễ nạp tài và 28/1 cưới ở biển Hải Tiến (Thanh Hóa).

Thế nhưng, trước hôn lễ chưa đầy nửa tháng, cô dâu Hồ Thị Hiếu đột ngột qua đời. Bức ảnh cưới lẽ ra sẽ được treo trong ngày hạnh phúc nay lại được đặt trên xe hoa tang đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho chồng sắp cưới.

" Khoảng 4h45 sáng 5/1, Hiếu bất ngờ sốt cao, người nóng ran. Khi đó, Hiếu đang nằm điều trị tại bệnh viện, nhưng tình trạng đột ngột chuyển biến xấu rất nhanh. Bác sĩ nỗ lực ép tim, hô hấp nhân tạo nhưng cô ấy không qua khỏi..." , anh Bùi Trí Cường cho biết.

Cặp đôi Cường và Hiếu rạng rỡ trong ngày chụp ảnh cưới nhưng lễ cưới còn chưa đầy nửa tháng thì cô dâu Hồ Thị Hiếu đột ngột qua đời. (Ảnh: NVCC)

Theo anh Cường, Hiếu được chẩn đoán mắc lupus ban đỏ , một bệnh tự miễn nguy hiểm. Cô phát hiện bệnh từ tháng 5/2025 và từng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ban đầu, gia đình được thông báo là bệnh về khớp, đến khi cô mất mới biết chính xác là lupus ban đỏ biến chứng nặng. Có những ngày Hiếu khỏe như bình thường, nhưng có những ngày yếu đến mức không đi nổi. Trước khi mất, Hiếu vẫn nói chuyện, chỉ mong khỏe lại để kịp làm đám cưới.

" Vì lo kiếm tiền cho gia đình và cho vợ sắp cưới, tôi cố ở lại làm thêm. Nếu quay lại được, tôi ước được về sớm hơn để ở bên cô ấy nhiều hơn ", anh Nguyễn Chí Cường day dứt vì không thể về nước sớm hơn.