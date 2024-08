“Cô dâu mùa mưa” - Xu hướng tảo hôn gia tăng sau mùa mưa lũ ở Pakistan

Sở dĩ như vậy là vì thời tiết khắc nghiệt đang đẩy nhiều gia đình ở nước này lâm vào tình cảnh khó khăn về kinh tế, làm nảy sinh giải pháp gả con gái đi sớm để đổi lấy tiền.

Khi những cơn mưa gió mùa sắp đổ xuống Pakistan, Shamila 14 tuổi và em gái Amina 13 tuổi đã kết hôn để đổi lấy tiền giúp gia đình sống sau mùa lũ lụt. Đám cưới của Shamila là với một người đàn ông gấp đôi tuổi cô bé. Quyết định gả các con gái nhỏ đi là của cha mẹ các em.

Tỷ lệ kết hôn ở trẻ vị thành niên tại Pakistan đã giảm dần trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sau trận lũ lụt chưa từng có vào năm 2022, các nhà hoạt động xã hội cảnh báo rằng những đám cưới như vậy hiện đang gia tăng do tình hình kinh tế bất ổn vì biến đổi khí hậu.

Hiện nhiều ngôi làng ở tỉnh nông nghiệp Sindh vẫn chưa phục hồi sau trận lụt năm 2022, khiến 1/3 đất nước Pakistan bị nhấn chìm, hàng triệu người phải di dời và mùa màng bị hủy hoại trong trận lụt này.

Tình trạng này đã dẫn đến xu hướng "cô dâu mùa mưa". Các gia đình tìm mọi cách để sinh tồn. Cách đầu tiên và rõ ràng nhất với họ là gả con gái đi để đổi lấy tiền.

Ông Mashooque Birhmani - Giám đốc điều hành Tổ chức bảo vệ người thiệt thòi Sujag Sansar (Pakistan) - nói: "Nếu chúng ta nhìn vào các con số, xem xét đến tác động của biến đổi khí hậu, cụ thể là lũ lụt, sẽ thấy đã có 45 đám cưới của các bé gái trong năm nay tại ngôi làng này, trong khi làng chỉ có 250 gia đình. 15 bé gái đã trở thành vợ người ta trong 3 tháng qua".

(Ảnh: Pinterest)

Bà Mal Hajani - ở làng Khan Mohammad Mallah của Pakistan - chia sẻ: "Trước trận lụt năm 2022, chúng tôi thường gả con gái muộn nhưng giờ chúng tôi gả con gái sớm vì sau lụt, chúng tôi chẳng còn gì cả. Nghèo đói gia tăng, nhà cửa đổ sập. Đây là lý do tại sao chúng tôi nói rằng nếu gả con gái đi, gánh nặng sẽ vơi".

Cha mẹ các cô dâu thường tuyên bố họ vội gả con gái còn bé đi để cứu chúng khỏi cảnh nghèo đói chứ không phải là để đổi lấy tiền. Tuy nhiên, mẹ chồng của Shamila cho biết đã đưa 200.000 Rupee (tương đương gần 18 triệu đồng) cho cha mẹ cô dâu - một khoản tiền lớn ở một khu vực mà hầu hết các gia đình chỉ sống với khoảng 25.000 đồng/ngày.

Chồng của Najma Ali đã cưới cô khi cô mới 14 tuổi vào năm 2022. Nhà của bố mẹ Najma bị sập trong lũ lụt. Tất cả gia súc đều chết. Gia đình cô bé nói rằng vì không còn gì nên phải gả con đi. Chú rể đưa cho bố mẹ cô dâu 250.000 Rupee (hơn 22 triệu đồng) nhưng đó thực ra là tiền đi vay mà nay anh chồng không có cách nào trả được.

Giờ đây, Najma - 16 tuổi - phải về nhà bố mẹ đẻ ở cùng với đứa con 6 sáu tháng tuổi và người chồng 18 tuổi vì không có gì để nuôi thân.

Còn cô bé Mehtab mới chỉ 10 tuổi khi người bố định gả cô bé đi sau trận lũ lụt. May mắn là tổ chức Sujag Sansar đã can thiệp khiến đám cưới tảo hôn bị hoãn lại. Mehtab được ghi danh vào một xưởng may, giúp cô bé kiếm được một khoản thu nhập nhỏ trong khi vẫn tiếp tục đi học.

Hiện nay, khi những cơn mưa gió mùa đổ xuống, cô bé vô cùng sợ hãi, lo rằng cuộc hôn nhân được hứa hẹn trước đây sẽ lại xảy ra.