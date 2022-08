Cô dâu mất trước ngày lên xe hoa, chú rể có quyết định siêu đặc biệt ngay trong tang lễ!

Vụ tai nạn khiến cô dâu sắp lên xe hoa qua đời

Đúng là chẳng có gì đau đớn hơn âm dương cách biệt. Hai người đã là vợ chồng, chuẩn bị lên xe hoa vậy mà cuối cùng lại chẳng thể gặp gỡ nữa.



Tờ Khaosod của Thái Lan đưa tin về một vụ tại nạn xảy đến vào ngày 4/8. Vụ việc xảy đến ở tỉnh Surin nước này. Hai chiếc xe hơi đâm thẳng vào nhau khiến đầu xe bị phá hủy. Trong đó, cô gái có tên Miss Supattra, 20 tuổi - một trong những người có mặt trên xe hơi đã qua đời tại hiện trường.

Được biết, Supattra chuẩn bị lên xe hoa nhưng lại gặp phải câu chuyện đau thương như vậy.

Chồng của cô chính là một sĩ quan cảnh sát có tên Chawapol Sae Hao (Tae). Sau khi biết tin vợ qua đời, anh Tae đã có mặt tại hiện trường và tỏ ra vô cùng đau đớn.

Được biết, cặp đôi yêu nhau đã 2 năm và vừa đăng ký kết hôn vào cuối tháng 7 vừa rồi. Sắp tới, họ sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên cho đến bây giờ, hai vợ chồng đã phải chia ly do cái chết đột ngột từ vụ tai nạn của cô Supattra.

Chú rể cho rằng vì không thắt dây an toàn nên vợ mới qua đời.

Theo lời của sĩ quan cảnh sát tên Tae, nếu như vợ mình có thắt dây an toàn thì có lẽ sẽ không bị thương nặng rồi qua đời. Trên xe lúc đó có mẹ của cô tuy nhiên bà chỉ bị thương mà thôi. Còn tài xế ở chiếc xe bán tải đối đầu thì chỉ bị xây xước.

Được biết, nguyên nhân khiến cô không thể thắt dây an toàn là bởi vừa đi tiêm giảm béo ở bụng. Supattra có nguyện vọng mặc chiếc váy cưới thật đẹp với vòng eo thon nhỏ nên đã đi giảm béo, dẫn đến không thể thắt dây an toàn do vẫn còn đau.

Bình thường, cô Supattra luôn thắt dây an toàn khi lên xe. Thậm chí cô cũng nhắc nhở người khác. Vậy mà bây giờ, cô lại qua đời vì chỉ một lần sơ suất.

Tae cho biết vợ mình là một người rất vui vẻ, được bạn bè quý mến. Cô đang theo học đại học và có tương lai tươi sáng. Hai vợ chồng cũng dự định sau đám cưới sẽ chuyển công tác xuống phía Nam sinh sống tại vùng đất mới. Vậy mà, kể cả trong giấc mơ anh cũng không ngờ mọi việc lại diễn ra thế này.

"Trước khi xảy ra sự việc. Tôi luôn mơ thấy mình và cô ấy đi tắm biển, đi thuyền. Sau đó con tàu bị lật và Nong Oh (tên thường gọi của Supattra) bị mất tích trong nước. Tôi đã linh cảm những điều không lành nhưng chẳng thể ngờ thực tế bi đát đến vậy", sĩ quan Tae chia sẻ với báo chí.

Quyết định đặc biệt đến từ chú rể

Khi còn sống, Supattra luôn mong mỏi đến ngày được mặc váy cưới, sánh bước bên chồng. Bởi vậy bây giờ khi vợ đã mất, Tae vẫn muốn thực hiện nguyện vọng đó cho cô.

Anh đã tự mình đi đến tiệm váy cưới để chọn váy cho cô dâu đã khuất. Khi ngắm nhìn những chiếc váy trắng muốt mà vợ luôn ước ao, Tae cũng không thể nào kìm lòng được, tiếp tục rơi nước mắt. Được biết, chính chủ cửa hàng váy cưới cũng quá xúc động và thương cảm nên đã tự mình mang váy cưới đến chùa, giúp cô dâu mặc vào.

Chủ cửa hàng tên Khun Phatsarin cho biết chú rể đã rất suy sụp sau tất cả mọi chuyện. Khi cô đến ngôi chùa nơi cả nhà làm tang lễ cho Supattra, tất cả mọi người trong gia đình hai bên đều vô cùng đau đớn. Họ không thể ngờ nổi người con gái chuẩn bị lên xe hoa, trở thành cô dâu lại ra đi đầy đau đớn như vậy.

Cũng vì thế nên cả gia đình đều ủng hộ chuyện chú rể muốn mặc váy cưới cho cô dâu đã khuất, bản thân mặc vest trong tang lễ để coi như sự thương tiếc cuối cùng dành cho cô. Hơn nữa, đây cũng là một hành động thỏa ước nguyện được mặc váy cô dâu đồng hành với người mình yêu của Supattra.

Chú rể vô cùng đau đớn vì cái chết của vợ.

Trong tang lễ, chú rể đã đeo nhẫn cưới lên tay vợ mình và cố gắng giữ tươi tỉnh, không rơi nước mắt. Ngay sau sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, cô dâu Supattra đã được đưa vào hỏa táng.

Xuất hiện sau đó, chú rể Tae không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Với anh tất cả những tính toán, dự định về hôn nhân hạnh phúc đều đã tan tành. Tuy nhiên, anh cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi lần cuối cùng được hoàn thành nguyện vọng cho cô vợ xấu số.

Theo Khaosod

