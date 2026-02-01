Cô dâu đẹp ma mị đang viral khắp Trung Quốc: Nhan sắc này AI cũng không vẽ nổi, đúng chuẩn cú sốc visual

Theo Sina , ngày 4/2, trên trang cá nhân Bạch Lộc đăng bộ ảnh "Cô dâu ma" để quảng bá cho dự án Đường Cung Kỳ Án sắp lên sóng. Hình ảnh ma mị, cuốn hút nhưng cũng đầy nguy hiểm của Bạch Lộc nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Bạch Lộc đóng cô dâu bị ép kết hôn với người đã chết. Vì vậy, nữ diễn viên tung bộ ảnh "cô dâu ma" cực đẹp

Trong phim, Bạch Lộc thủ vai Lý Bội Nghi là người có võ công cao cường, vẻ ngoại lạnh lùng nhưng bên trong lại thiện lương, đề cao chính nghĩa, một lòng theo đuổi sự thật đến cùng. Trong quá trình phá án, Lý Bội Nghi kết hợp ăn ý với Tiêu Hoài Cẩn (do Vương Tinh Việt) đóng. Một người thông minh, tỉ mỉ tinh tế, một người giỏi võ phối hợp ăn ý phá nhiều vụ án của cung đình như Bích Thượng Hoa, Huyết Sắc Thiên Tư, Cát Thì Bí Văn, Thất Tinh Thố... Cặp đôi còn làm sáng tỏ sự thật đằng sau vụ án diệt môn của Lý gia 15 năm trước.

Không hổ danh là mỹ nhân cổ trang nổi tiếng bậc nhất hiện tại tại Trung Quốc, Bạch Lộc rất hợp với trang phục truyền thống

Bộ váy tân nương tinh tế, cách trang điểm ma mị cuốn hút khiến khán giả ngay lập tức muốn tìm hiểu câu chuyện của mỹ nhân.

Đây là lần thứ 4 Vương Tinh Việt và Bạch Lộc đóng chung phim. Trước đó các dự án như Ngọc Lâu Xuân, Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng đều thành công. Rất nhiều lời khen dành cho khí chất sang trọng quyền lực của Vương Tinh Việt và vẻ đẹp mạnh mẽ anh khí của Bạch Lộc. Bạch Lộc là sao nữ hiếm có trong giới giải trí Hoa ngữ có khí chất mạnh mẽ rất hợp với vai giả nam hay nữ tướng. Cô từng có vai diễn đóng giả con trai cực đạt trong Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa hay vai nữ tướng trong Chiêu Diêu .

Vụ án đầu tiên xoay quanh tập tục minh hôn - kết hôn với người đã qua đời. Một vị quan vì quá đau lòng trước cái chếc của con trai đã âm thầm tìm kiếm thiếu nữ có bát tự tương hợp để làm quỷ tân nương, mong con được yên nghỉ nơi suối vàng. Thế nhưng, trong lễ cưới âm u ám ấy, hàng loạt dị tượng quái lạ liên tiếp xảy ra.

Khán giả khen ngợi Bạch Lộc luôn biến hóa trên màn ảnh

Cô cũng không ngại thử các đề tài mới lạ.

Bạch Lộc đã có một năm 2025 rất thành công. Người đẹp sinh năm 1994, có ba bộ phim lên sóng liên tiếp, và điều đáng nể là cả ba tác phẩm đều đạt thành tích cao cùng lượng quảng cáo dày đặc.

Bạch Nguyệt Phạn Tinh gây tiếng vang lớn khi clip tuyên truyền cán mốc 14 triệu tim, giữ vị trí Á quân phim tiên hiệp iQiYi 2025. Bắc Thượng giúp cô lập kỷ lục mới khi lọt top 3 rating lịch sử của CVB, đồng thời trở thành nữ diễn viên sau 90 có thành tích CVB cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Lâm Giang Tiên tiếp tục củng cố vị thế của Bạch Lộc khi trở thành một trong sáu bộ phim phá vạn năm 2025 của nền tảng, đồng thời giữ ngôi quán quân phim tiên hiệp.

Với những thành tích ổn định, không phân biệt đề tài cổ trang, tiên hiệp hay hiện đại, Bạch Lộc được nhiều nhà sản xuất, trang truyền thông đánh giá là một trong số ít các ngôi sao có thể thu hút người xem, "gánh vác" thành công của một dự án.

Một hình ảnh khác của cô dâu ma đang gây bão MXH Trung Quốc

Bạn diễn của Bạch Lộc là đàn em cùng công ty Vương Tinh Việt. Cả hai đã hợp tác trong 4 tác phẩm