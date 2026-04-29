Cô dâu của Mũi trưởng Long xuất hiện, concept cưới đậm chất quân nhân đang được quan tâm lúc này

Tiệc hỷ đang nhận về nhiều sự quan tâm lúc này chính là đám cưới của Mũi trưởng Nguyễn Việt Long và cô dâu Quỳnh Như. Theo như thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội thì tiệc cưới tại nhà gái diễn ra vào hôm nay - 29/4, ở ấp An Định, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Dù chưa có quá nhiều hình ảnh chính thức từ buổi lễ, nhưng nhan sắc cô dâu đã nhanh chóng “lộ diện” thông qua các clip từ ê-kíp make up đăng tải trên TikTok.

Clip visual cô dâu trong ngày trọng đại. Nguồn: m.linh3614

Visual của cô dâu nhận về rất nhiều lời khen. Trong ngày trọng đại của mình, Quỳnh Như chọn lớp trang điểm tone hồng ngọt ngào, nhẹ nhàng, tôn lên đường nét trong trẻo, nhẹ nhàng vốn có. Gương mặt cân đối, đường nét nhẹ nhàng, đặc biệt là nụ cười tươi có răng khểnh giúp cô trông duyên dáng hơn hẳn mỗi khi lên hình.

Phần tóc được búi thấp gọn gàng, kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai. Không quá cầu kỳ, nhưng lại tạo cảm giác thanh lịch.

Nhan sắc này được netizen chấm 10 điểm không có nhưng.

Hình ảnh này nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc cô dâu mới. “Xinh xỉu luôn ấy, nét mặt bạn này nhìn kiểu hiền hiền mà dịu dàng lắm nha”, “Cười lên là đốn tim liền, bị xinh quá luôn ấy”, “Mũi trưởng Long chuyến này nhất nha, có vợ xinh quá”, “Nay mới thấy cận mặt, xinh quá”, “Cô dâu 10 điểm”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Không chỉ nhan sắc cô dâu, concept cưới của cặp đôi cũng là điểm được bàn tán nhiều. Một số hình ảnh ảnh để bàn, ảnh trưng trong lễ cưới được chia sẻ cho thấy đúng “motif quen thuộc” của các đám cưới quân nhân: chú rể mặc quân phục.

Clip lộ diện ảnh cưới của Mũi trưởng Long và vợ.

Đây vốn là lựa chọn khá phổ biến. Với nhiều quân nhân, quân phục không chỉ là trang phục công việc mà còn mang ý nghĩa về danh dự, trách nhiệm và cả hành trình gắn bó với quân ngũ. Vì vậy, trong ngày trọng đại, việc mặc quân phục cũng giống như một cách thể hiện bản thân rõ ràng nhất.

Trong khi đó, cô dâu bên cạnh váy cưới cũng lựa chọn thêm áo dài trắng, một kiểu kết hợp vừa truyền thống, vừa dễ tạo tổng thể hài hòa khi đứng cạnh quân phục của chú rể.

Nhiều người đang nóng lòng xem thêm nhiều khoảnh khắc, hình ảnh tiệc cưới ở nhà gái của nam quân nhân.

Visual dâu - rể đang được quan tâm nhất lúc này.

Trên mạng xã hội, một số người còn tiết lộ lễ cưới ở nhà trai sẽ được tổ chức vào ngày 23/3 Âm lịch, tức ngày 9/5 sắp tới. Điều này đồng nghĩa nam quân nhân sẽ có chuỗi ngày trọng đại đầy bận rộn nhưng ngập tràn niềm vui.

Trên mạng xã hội, mũi trưởng Long không ngại thể hiện tình cảm dành cho nửa kia bằng những chú thích ngắn gọn như “Yêu ạ!”, "Chào vợ ạ!",...

Mũi trưởng Long từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi đảm nhận vai trò chỉ huy Mũi đặc công 1, Đội Đặc công 9 trong Sao nhập ngũ 2020, trực tiếp huấn luyện 6 nghệ sĩ gồm Nam Thư, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Khánh Vân và Kỳ Duyên.

Khi ấy, hình ảnh vị chỉ huy trẻ tuổi, nghiêm khắc nhưng ấm áp, cùng nụ "cười tỏa nắng" đã giúp anh trở thành gương mặt “gây bão” trong chương trình.

Đến năm 2025, cũng ở chương trình Sao nhập ngũ, Mũi trưởng Long xuất hiện với vai trò mới, là Tiểu đoàn trưởng - chỉ huy cấp cao. Cụ thể, hiện tại, anh hiện đang đảm nhận chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Đặc công 429, thuộc Binh chủng Đặc công. Song, trong lần trở lại này nam quân nhân khiến nhiều người nhận không ra vì sự thay đổi ngoại hình.

Nguồn ảnh: FBNV, m.linh3614