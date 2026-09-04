Gilbert Chico và Liean Liza Chico (cùng 30 tuổi) đã tổ chức đám cưới tại nhà thờ Saint John the Baptist ở thị trấn Hagonoy, tỉnh Bulacan, phía bắc Manila, Philippines.

Bất chấp trận mưa lớn gây ngập lụt toàn tỉnh, cặp đôi vẫn tiến hành buổi lễ khi gia đình và bạn bè thân thiết tập trung bên trong nhà thờ ngập nước vào ngày 1/9.

Đoạn phim do Sherwin Macasaya quay từ gác lửng cho thấy cô dâu Liean xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng chậm rãi lội qua dòng nước đục ngầu tiến vào lễ đường. Nước ngập gần ngang hông cô dâu, phủ kín nền nhà và chân ghế.

Nguồn: ViralPress/New York Post

Gia đình và bạn bè cũng đứng trong nhà thờ ngập nước để cùng chứng kiến khoảnh khắc trọng đại.

Một bài hát tình yêu du dương của Philippines vang lên trong khi Liean cẩn thận lội qua dòng nước, dường như không hề bị ảnh hưởng trước bùn và nước lũ.

Chú rể, mặc bộ vest màu nâu, và linh mục có thể được nhìn thấy đang đợi cô dâu tiến đến để hoàn thành nghi lễ.

Đôi vợ chồng mới cưới cho biết: "Chúng tôi đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi và chúng tôi không muốn mưa và lũ lụt ngăn cản chúng tôi kết hôn. Có thể đó không phải là đám cưới mà chúng tôi tưởng tượng, nhưng chắc chắn đó là một ngày chúng tôi sẽ không bao giờ quên."

Giáo xứ cho biết họ đã khuyên cặp đôi nên hoãn đám cưới vì nước lũ tiếp tục dâng. Tuy nhiên, Galang và Chico vẫn quyết định tổ chức. Linh mục cử hành hôn lễ rút gọn vào cuối buổi sáng, với chưa đến 15 người tham dự.

Đám cưới của họ diễn ra trong bối cảnh gió mùa Tây Nam tiếp tục mang đến những trận mưa lớn trên khắp các vùng của Luzon.

Bão nhiệt đới Pilandok (tên quốc tế là Krovanh) cũng đang được theo dõi trong Khu vực Trách nhiệm của Philippines, trong khi gió mùa tây nam (Habagat) tiếp tục ảnh hưởng đến quốc gia này.

Bulacan là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt kéo dài và đã được đặt trong tình trạng thiên tai trên toàn tỉnh vào ngày 20/8. Các tỉnh lân cận bao gồm Pampanga, Bataan và Zambales cũng nằm trong số các khu vực đang trong tình trạng thiên tai.