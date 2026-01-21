Clip cháu cô dâu chúc mừng dì 'gỡ bom thành công' thu hút 10,5 triệu lượt xem

Hai cháu cô dâu chúc dì "hạnh phúc hơn 100 năm nếu sống đủ lâu' khiến dân mạng cười bò. (Nguồn: @minhdatdancuoi)

Clip này được đăng tải trên TikTok, ghi lại cảnh hai cậu bé tuổi tiểu học chúc mừng dì trong đám cưới. Cách "bóc phốt" dì ngay từ câu mở đầu cho thấy mối tình cảm rất gần gũi, thân thiết của mấy dì cháu: "Con là Trọng Hiếu và em con là Trọng Huy là cháu ruột của cô dâu, người mà con thường gọi là dì ghẻ, bà chằn hay bà già ế lâu năm".

Cao trào của bài phát biểu, hai cậu bé nhấn mạnh rằng mình rất vui mừng khi dì đi lấy chồng : "Cả gia đình con và cả dòng họ rất lấy làm vui mừng vì cuối cùng, sau hơn 30 năm chúng con đã gỡ được 'quả bom nổ chậm" . Trọng Hiếu còn bày tỏ đầy tếu táo: "Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chú Dương vì công lao cực kỳ to lớn trong công cuộc dò mìn gỡ bom này. Con kính nhờ chú không bao giờ, tuyệt đối không được trao trả dì con về nơi sản xuất".

Món quà cưới mà hai cháu trai của cô dâu cũng là đạo cụ của màn pha trò: "Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những nỗ lực công lao của chú trong thời gian qua và những khó khăn chú sẽ phải trải qua trong thời gian tới, chúng con xin có món quà nhỏ gửi đến dì và chú, đó là 5 cây vàng... Riêng 5 cây vàng con mua trên Shopee giá 50.000 đồng/ cây".

Sau những câu đùa khá "nhây", hai cậu bé kết thúc bài phát biểu bằng những lời chúc duyên dáng và chân thành: " Con chúc chú và dì sẽ mãi yêu thương nhau đến đầu bạc răng long trăm năm hạnh phúc và thậm chí hơn 100 năm nếu chú dì có thể sống thọ hơn. Con xin chúc các ông, các bà, các bác, các cô, các chú có một buổi tối vui vẻ và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Con xin cảm ơn".

Đoạn clip thu hút hơn 10,5 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng tấm tắc khen ngợi tình cảm dành cho dì của hai cậu bé, cũng một cách đầy hài hước: "Đúng là cháu ruột, 'bóc phốt' dì không trượt phát nào, từ bà chằn đến bom nổ chậm. Phen này dì lấy chồng xong chắc phải xem xét lại lì xì của hai đứa cháu này quá" .

Hai MC nhí phát biểu cực chững chạc, duyên dáng và đầy hài hước. (Ảnh chụp màn hình)

"Hai bé giỏi quá, đứng trước bao nhiêu khách khứa mà nói năng dõng dạc, lưu loát lại còn cực kỳ duyên dáng. Mầm non tương lai của ngành MC đây rồi"; "Nói câu nào là 'chất' câu đó. Dù trêu dì nhưng vẫn không quên chúc dì hạnh phúc hơn 100 tuổi. Một mà kết hợp hoàn hảo vừa hài hước, vừa tình cảm"; "Xem clip mà cười xỉu. Hai cháu có tâm nhất hệ mặt trời, chuẩn bị bài phát biểu còn kỹ không kém đám cưới luôn"...

Nguyễn Nga viết: "Phải thân thiết và yêu thương dì lắm thì các bé mới dám dũng cảm đứng lên phát biểu trước hàng nghìn quan khách như vậy. Nhìn ánh mắt của cô dâu là biết dì cũng chiều hai cháu nhiều như thế nào. Đám cưới chỉ cần những khoảnh khắc đời thường và ấm áp như thế này là đủ nhớ mãi. Chúc cô dâu chú rể hạnh phúc đúng như lời hai bé chúc nhé".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng chúc mừng chú rể vì lấy được người vợ có gia đình quá dễ thương. "Chú rể số hưởng nhất năm đây rồi! Không chỉ lấy được vợ mà còn 'lãi' thêm cả gia đình vợ mặn mòi, lầy lội thế này thì cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười cho xem" , Anh Tuấn bình luận.

Minh Hoa viết: "Chúc mừng chú Dương nhé! Nhìn cách hai cháu nói chuyện là biết gia đình nhà ngoại cực kỳ tình cảm và vui vẻ. Lấy vợ là lấy cả sự hạnh phúc của cả một dòng họ thế này thì còn gì bằng. Món quà 5 cây vàng Shopee tuy rẻ nhưng tình cảm thì vô giá. Chú rể chắc hẳn phải tuyệt vời lắm mới được các cháu 'ưu ái' và tin tưởng bàn giao dì như vậy".

Xem xong clip, nhiều người cũng chia sẻ chuyện gia đình mình, về người dì thường xuyên phải trông cháu. Mai Chi bình luận: "Đúng là 'nuôi ong tay áo' giống hệt cháu của mình mà. Ngày thường dì bế bồng, tắm rửa, cho ăn, thế mà suốt ngày lại nói xấu dì không trượt phát nào. Dì nào ở nhà cũng thành bà chằn hết vì suốt ngày phải mắng bọn tiểu 'quỷ' như thế này".