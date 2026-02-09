Cô dâu, chú rể ở TPHCM bị mắc kẹt thang máy, cảnh sát nhanh chóng hỗ trợ để kịp giờ đón dâu

Ngày 9-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết vừa giải cứu 6 người mắc kẹt trong thang máy trong ngày đón dâu.

Cảnh sát hỗ trợ đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Trước đó, lúc 8 giờ 16 sáng 8-2, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận được tin về việc kẹt thang máy tại nhà dân ở Trường Sơn, Phường Hòa Hưng.

Đáng nói, lúc xảy ra sự cố, gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho lễ rước dâu, thang máy bất ngờ gặp trục trặc và bị kẹt tại tầng trệt của căn nhà 1 trệt, 5 lầu, bên trong có 6 người (có cả cô dâu và chú rể).

Lính cứu hộ sau đó nhanh chóng đến hiện trường. Đến 8 giờ 23 phút, 6 người được cảnh sát hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn.