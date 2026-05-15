Có con nhỏ vẫn kiếm ra tiền: 5 công việc nhiều phụ nữ đang làm ngay tại nhà

1. Nhận dựng video ngắn cho TikTok, Reels

Đây là công việc tăng rất nhanh trong khoảng 2 năm gần đây.

Nhiều cửa hàng nhỏ, spa, quán ăn, người bán hàng online… đều cần video ngắn để đăng mạng xã hội nhưng không đủ thời gian tự làm. Vì vậy, họ thuê cộng tác viên dựng clip từ ảnh hoặc video có sẵn.

Điểm đáng nói là:

- Không cần giỏi kỹ thuật chuyên sâu

- Có thể học qua CapCut chỉ sau vài tuần

- Làm hoàn toàn tại nhà

- Chủ động nhận số lượng job

Một số mẹ bỉm hiện nhận:

- Cắt video ngắn

- Chèn chữ

- Thêm nhạc

- Làm clip review sản phẩm

- Dựng video bán hàng

Mức thu nhập phổ biến:

30.000–150.000 đồng/video

Người làm đều có thể kiếm vài triệu mỗi tháng

Nhiều người tranh thủ dựng video lúc con ngủ trưa hoặc buổi tối.

2. Nhận viết mô tả sản phẩm cho shop online

Đây là nghề khá âm thầm nhưng nhu cầu rất lớn.

Hiện rất nhiều shop trên sàn thương mại điện tử cần người:

- Viết mô tả sản phẩm

- Đặt title hút click

- Viết caption Facebook

- Viết nội dung cho TikTok Shop

Điều thú vị là công việc này đặc biệt hợp với phụ nữ từng làm văn phòng, bán hàng hoặc có khả năng viết lách cơ bản.

Một chủ shop quần áo tại TP.HCM chia sẻ rằng chị thuê cộng tác viên viết nội dung từ xa vì “người bán giờ không chỉ cần đăng sản phẩm mà còn phải biết kể chuyện”.

Thu nhập có thể tính:

- Theo bài

- Theo sản phẩm

- Theo tháng

Ưu điểm lớn nhất:

- Chỉ cần laptop hoặc điện thoại

- Không cần ra ngoài

- Có thể làm bất cứ lúc nào rảnh

3. Làm “dịch vụ mẹ bỉm” tại khu chung cư

Đây là dạng nghề rất đời thực và đang xuất hiện nhiều tại các khu đô thị đông dân.

Một số phụ nữ có con nhỏ bắt đầu kiếm thêm bằng cách:

Nhận nấu cháo dinh dưỡng

- Nhận giặt hấp quần áo trẻ em

- Chuẩn bị đồ ăn dặm

- Làm set đồ sơ sinh

- Trông bé vài tiếng buổi tối

Khách hàng thường chính là cư dân cùng tòa nhà.

Điểm mạnh của mô hình này là:

- Không cần thuê mặt bằng

- Có sẵn tệp khách gần nhà

- Dễ tạo khách quen

- Ít tốn chi phí quảng cáo

Nhiều người ban đầu chỉ làm giúp vài nhà quen nhưng sau đó có thêm khách nhờ giới thiệu.

4. Làm trợ lý online cho chủ shop hoặc người kinh doanh cá nhân

Nghề này đang khá phổ biến nhưng ít được nhắc tới.

Nhiều chủ shop online hiện cần người hỗ trợ:

- Trả lời tin nhắn

- Chốt đơn

- Theo dõi vận chuyển

- Nhắc khách thanh toán

- Đăng bài theo lịch

Vì không cần ngồi cố định tại cửa hàng nên công việc này rất phù hợp với phụ nữ có con nhỏ.

Một số người làm theo ca:

- Sáng 2 tiếng

- Trưa 1 tiếng

- Tối 2–3 tiếng

Thu nhập thường dao động:

3–7 triệu đồng/tháng tùy khối lượng công việc

Điểm quan trọng là nghề này cần:

- Tính cẩn thận

- Phản hồi nhanh

- Biết sử dụng điện thoại và ứng dụng cơ bản

5. Làm affiliate - giới thiệu sản phẩm để nhận hoa hồng

Đây là công việc đang được nhiều phụ nữ thử vì không cần nhập hàng.

Cách làm khá đơn giản:

- Review món đồ mình dùng thật

- Gắn link sản phẩm

- Có người mua sẽ nhận hoa hồng

Các sản phẩm dễ làm:

- Đồ gia dụng

- Đồ chăm con

- Mỹ phẩm

- Đồ bếp

- Đồ dọn nhà

Không ít mẹ bỉm hiện quay video rất đời thường:

- Dọn nhà

- Nấu ăn

- Chăm con

- Sắp xếp tủ đồ

Nhưng chính sự tự nhiên đó lại khiến người xem dễ tin hơn quảng cáo kiểu cũ.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng kiếm được tiền ngay. Nhưng đây là công việc:

- Gần như không cần vốn

- Có thể bắt đầu bằng điện thoại

- Linh hoạt thời gian

- Phù hợp với người thích chia sẻ

Phụ nữ có con nhỏ giờ không còn chỉ quanh quẩn “xin thêm tiền chợ”

Điều thay đổi lớn nhất vài năm gần đây không chỉ là cách kiếm tiền, mà là tư duy về thu nhập của nhiều phụ nữ sau sinh.

Họ không nhất thiết phải quay lại công việc cũ ngay lập tức. Thay vào đó, nhiều người chọn những nguồn thu nhỏ nhưng linh hoạt, đủ để:

- Chủ động chi tiêu cá nhân

- Giảm áp lực tài chính

- Có cảm giác tự chủ hơn mỗi ngày

Với không ít gia đình, vài triệu đồng kiếm được tại nhà không chỉ là tiền. Nó còn là cảm giác “mình vẫn có giá trị”, ngay cả trong giai đoạn bận rộn nhất vì con nhỏ.