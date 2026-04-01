5 công việc làm thêm linh hoạt giúp mẹ 2 con vẫn có thể kiếm thêm tiền mà không phải quá đánh đổi thời gian của gia đình

1. Viết prompt AI hoặc chỉnh nội dung AI cho doanh nghiệp nhỏ

Nhiều shop, startup, cá nhân kinh doanh đã dùng AI để viết bài, nhưng họ không biết cách viết prompt cho ra nội dung đúng ý. Đây là khoảng trống rất mới.

Mẹ 2 con có thể nhận:

viết prompt cho bài bán hàng chỉnh sửa nội dung AI để nghe tự nhiên hơn viết caption, kịch bản video ngắn tối ưu tiêu đề để tăng click

Công việc này phù hợp nếu có khả năng diễn đạt tốt.

Thu nhập tham khảo

50.000 – 150.000/bài chỉnh sửa

2 – 6 triệu/tháng nếu làm đều

Xu hướng này còn khá mới nên cạnh tranh chưa cao.

2. Quản lý mini cộng đồng (group Facebook, Zalo) cho nhãn hàng

Nhiều thương hiệu nhỏ cần người:

- đăng bài theo lịch

- duyệt bài thành viên

- trả lời comment cơ bản

- giữ tương tác ổn định

Mỗi group chỉ cần 30–60 phút/ngày.

Một người có thể quản lý 2–3 group cùng lúc.

Thu nhập tham khảo

1 – 3 triệu/group/tháng

3 – 6 triệu/tháng nếu nhận nhiều group

Đây là dạng “việc nhẹ nhưng đều tiền”.

3. Bán sản phẩm số nhỏ (file PDF, checklist, template)

Xu hướng bán sản phẩm số đang tăng vì không cần nhập hàng, không cần ship.

Ví dụ:

- file thực đơn 7 ngày

- checklist dọn nhà nhanh

- file theo dõi chi tiêu

- mẫu kế hoạch học tập cho con

- template bài đăng bán hàng

Chỉ cần làm 1 lần, có thể bán nhiều lần.

Nhiều mẹ bắt đầu từ sản phẩm giá thấp:

19.000 – 49.000 đồng/file

mỗi tháng vài chục đơn vẫn có thêm 1–3 triệu

4. Test trải nghiệm app, website hoặc khóa học online

Các công ty công nghệ, nền tảng học online thường thuê người dùng thử để:

- trải nghiệm app

- phản hồi lỗi góp ý nội dung

- đánh giá mức độ dễ sử dụng

Không cần kỹ thuật phức tạp, chỉ cần sử dụng smartphone hoặc laptop.

Thu nhập tham khảo

100.000 – 300.000/lần test

1 – 2 triệu/tháng nếu tham gia đều

Công việc này khá mới tại Việt Nam nhưng đang tăng nhanh.

5. Làm “người sắp xếp online” - tư vấn tối giản từ xa

Phong cách sống tối giản khiến nhiều người muốn:

- dọn tủ quần áo

- sắp xếp bếp

- tinh gọn đồ dùng

- giảm mua linh tinh

Nhưng không phải ai cũng biết bắt đầu từ đâu.

Một số mẹ nhận:

- tư vấn qua video call

- lên checklist dọn nhà theo từng khu vực

- lập danh sách đồ nên giữ – nên bỏ

- hướng dẫn tối giản chi tiêu

Chỉ cần 1–2 khách/tuần cũng có thể tạo thu nhập thêm.

Vì sao các công việc này phù hợp với mẹ có con nhỏ?

Điểm chung là:

- không yêu cầu làm việc liên tục 8 tiếng

- có thể tạm dừng khi con ốm hoặc bận việc gia đình

- không cần vốn lớn có thể bắt đầu từ kỹ năng sẵn có

Nhiều người chọn mục tiêu đơn giản: mỗi tháng thêm 3–5 triệu để giảm áp lực chi tiêu hoặc tăng quỹ dự phòng. Sau 6–12 tháng, khoản thu nhập nhỏ nhưng đều có thể tạo khác biệt lớn trong cảm giác an toàn tài chính.