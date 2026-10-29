Cô chủ quán mì bò SN 1991 có bằng Kinh tế, sở hữu khối tài sản 5.100 tỷ

Đó là Hà Siêu Liên (sinh năm 1991, tại Hong Kong, Trung Quốc). Cô là con gái của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và người vợ thứ ba Trần Uyển Trân. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Royal Holloway, thuộc Đại học London, Anh. Sau khi hoàn thành việc học, cô từng làm việc tại công ty kiểm toán Ernst & Young (EY), tích lũy kinh nghiệm trước khi tham gia các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh công việc liên quan đến doanh nghiệp gia đình, người đẹp cũng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác, từ nhà hàng đến giải trí.

Hà Siêu Liên.

Năm 2018, Hà Siêu Liên gây chú ý khi quyết định mở quán mì bò Đài Loan mang thương hiệu Jiu Wu Beef Noodles tại Hong Kong (Trung Quốc). Vốn yêu thích ẩm thực và thường xuyên tìm hiểu các món ngon, người đẹp lựa chọn lĩnh vực này để thử sức kinh doanh. Cô cũng từng chia sẻ quan niệm rằng muốn kinh doanh thành công, trước hết phải thực sự yêu thích sản phẩm mình bán.

Quán mì bò của Hà Siêu Liên phục vụ các món mang phong vị Đài Loan (Trung Quốc), nổi bật với mì bò hầm nước tương, mì bò cay và mì bò cà chua. Trong đó, món mì bò đặc biệt kết hợp thịt bò, gân bò và sách bò từng được giới thiệu với mức giá 95 HKD (khoảng hơn 300 nghìn) khi cửa hàng khai trương.

Hà Siêu Liên mở tiệm mì bò. Ảnh: HK01.

Ảnh: HK01.

Sau đó, cô mở thêm một chi nhánh vào năm 2020 nhưng chưa đầy nửa năm đã phải đóng cửa do lượng khách giảm mạnh trong thời kỳ dịch bệnh, trong khi chi phí thuê mặt bằng vẫn ở mức cao. Hà Siêu Liên sau đó thử chuyển sang mô hình hợp tác với một chuỗi nhà hàng teppanyaki kiểu Đài Loan tại Thượng Hải, đưa món mì bò vào thực đơn thay vì tiếp tục duy trì cửa hàng độc lập. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người đẹp ít cập nhật về hoạt động kinh doanh này, khiến nhiều người tò mò liệu cô còn tiếp tục theo đuổi công việc bà chủ quán mì bò hay đã chuyển hướng sang những lĩnh vực khác.

Ngoài hoạt động kinh doanh riêng, Hà Siêu Liên còn tham gia các dự án thuộc hệ sinh thái kinh doanh của gia đình, quản lý dự án, tổ hợp khách sạn, giải trí và thương mại được xây dựng với sự đầu tư của gia đình. Trước đó, cô cũng tham gia công việc liên quan đến khách sạn InterContinental tại Perth, Australia.

Về tài sản, Hà Siêu Liên xuất thân trong gia đình sở hữu khối tài sản lớn tại Macau. Theo HK01, khi tỷ phú Hà Hồng Sân qua đời năm 2020, ông để lại khối tài sản trị giá hơn 1,6 tỷ USD cho gia đình. Là con gái của người vợ thứ ba, Hà Siêu Liên được truyền thông quan tâm về phần tài sản thừa kế cũng như vai trò của cô trong các hoạt động kinh doanh của gia đình.

Hà Siêu Liên là ái nữ nhà tỷ phú.

Theo cho biết giá trị tài sản ròng của Hà Siêu Liên hiện tại ước tính rơi vào khoảng 40 tỷ HKD (hơn 5.100 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây là con số ước tính, không phải tổng tài sản cá nhân đã được cô công bố hoặc xác nhận chính thức.

Hà Siêu Liên cũng từng được truyền thông đề cập là người nhận nhiều món quà giá trị từ cha, bao gồm bất động sản và trang sức. Trong khi đó, mẹ cô, bà Trần Uyển Trân, được cho là đã tặng một căn biệt thự tại Bắc Kinh cho vợ chồng con gái làm nhà tân hôn.

Về chuyện tình cảm, Hà Siêu Liên kết hôn với nam diễn viên Đậu Kiêu vào tháng 4/2023. Đậu Kiêu sinh năm 1988, được biết đến qua các bộ phim như Chuyện tình cây táo gai và Sở Kiều truyện. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2019, sau đó tổ chức hôn lễ xa hoa tại Bali, Indonesia, với sự tham dự của gia đình và bạn bè.

Chuyện tình giữa ái nữ gia tộc hào môn và nam diễn viên từng nhận được nhiều sự chú ý. Trong khi Hà Siêu Liên có xuất thân giàu có, Đậu Kiêu xây dựng sự nghiệp trong ngành giải trí từ những vai diễn và dự án điện ảnh, truyền hình.

Hà Siêu Liên và chồng - Đậu Kiêu.

Sau khi kết hôn, cặp đôi nhiều lần vướng tin đồn hôn nhân trục trặc do ít xuất hiện cùng nhau. Tháng 10/2025, cả hai đã lên tiếng bác bỏ những thông tin thất thiệt. Hà Siêu Liên khẳng định tình cảm của hai người vẫn ổn định, đồng thời cho rằng một mối quan hệ không cần phải liên tục công khai mọi chi tiết để chứng minh sự bền chặt.

Đến tháng 4/2026, Hà Siêu Liên chia sẻ hình ảnh đi ngắm hoa anh đào cùng chồng, tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Ở tuổi 35, Hà Siêu Liên vẫn gây chú ý mỗi khi xuất hiện nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng cùng phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, phối đồ, làm đẹp, thưởng thức ẩm thực và những khoảnh khắc bên gia đình. Người đẹp cũng không ngại đăng tải những video đời thường như tự nấu ăn, trải nghiệm các món ngon hay đưa mẹ đi dùng bữa tại nhà hàng. Bên cạnh đó, Hà Siêu Liên vẫn duy trì sự hiện diện tại các sự kiện thời trang, giải trí và những hoạt động liên quan đến công việc.

Hà Siêu Liên dạo này.

Từ một tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Macau đến người từng trực tiếp đầu tư mở quán mì bò, Hà Siêu Liên có hành trình trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù xuất thân đã mang lại cho cô không ít lợi thế, những lần thử sức kinh doanh cũng cho thấy người đẹp từng đối mặt với cả thuận lợi lẫn khó khăn khi tự mình phát triển công việc. Hiện tại, cô tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng qua hình ảnh một ái nữ hào môn yêu thích thời trang, ẩm thực, đồng thời duy trì cuộc sống riêng bên chồng là nam diễn viên Đậu Kiêu.

Ảnh: IGNV.