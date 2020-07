"Có Chắc Yêu Là Đây" của Sơn Tùng M-TP "càn quét" sau 12 giờ: Kỷ lục 12 triệu view, #1 Châu Á, #1 Canada, #2 thế giới và nhiều hơn thế nữa!

Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP ngay từ khi MV chưa lên sóng đã được dự báo sẽ xô đổ nhiều kỷ lục trước đó mà nam ca sĩ đã tạo nên. Quả đúng là như vậy, chỉ ra mắt "Có Chắc Yêu Là Đây" chưa lâu, Sơn Tùng M-TP đã "phá đảo" chính mình ở nhiều thành tích như trở thành MV Việt Nam có lượt xem công chiếu nhiều nhất với 901 nghìn view và cũng lọt top 4 toàn thế giới ở thành tích này.

Nhanh chóng đạt 10 triệu view sau đúng 3 tiếng khi "Hãy Trao Cho Anh" trước đó mất 3 tiếng 17 phút mới có con số này. Hay soán luôn "ngôi vương" của BLACKPINK và chính thức trở thành MV Vpop có tốc độ top 1 trending nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại khi chỉ mất khoảng thời gian là hơn 4 tiếng.

Thành tích top 1 trending được ghi nhận tại thời điểm sau hơn 4 giờ lên sóng của Sơn Tùng M-TP.

Và cũng chỉ vài tiếng sau, "Có Chắc Yêu Là Đây" đã ghi nhận hàng loạt thành tích khiến cho người hâm mộ của nam ca sĩ không khỏi tự hào.

Phá kỷ lục lượt view sau 12 giờ, trụ vững "ngôi vương" trending Youtube

Sau 12 giờ lên sóng, "Có Chắc Yêu Là Đây" tiếp tục giúp Sơn Tùng M-TP vượt mặt người anh em "Hãy Trao Cho Anh". Theo đó, nếu như "Hãy Trao Cho Anh" sau 12 tiếng mang về cho mình 11,8 triệu view thì MV comeback lần này đã ghi nhận đến hơn 12,3 triệu lượt xem (view hiển thị) cùng hơn 1 triệu lượt thích và hơn 244 nghìn lượt bình luận. Không chỉ vậy, theo thông số realtime từ Google Analytics, lượt view sau 12 giờ của MV Sơn Tùng M-TP đã chạm mốc 13,4 triệu lượt xem.

Những thông số mà "Có Chắc Yêu Là Đây" đạt được sau 12 giờ lên sóng.

Trước đó sau 12 giờ, "Hãy Trao Cho Anh" ghi nhận hơn 11,3 triệu view.

Đứng thứ 2 thế giới và đứng top 1 Châu Á những MV được xem nhiều nhất trong 24 giờ qua

Theo thống kê của Kworb, sau 12 giờ lên sóng, "Có Chắc Yêu Là Đây" của Sơn Tùng M-TP đã xuất sắc đứng top 1 những MV được xem nhiều nhất khu vực Châu Á trong 24 giờ. Ở mặt trận thế giới, sản phẩm comeback của Sơn Tùng cũng ghi nhận cho mình vị trí trí #2 MV được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ khi nhanh chóng vượt qua siêu phẩm "How You Like That" của BLACKPINK và chỉ đứng sau "6IX9INE" của Yaya.

"Có Chắc Yêu Là Đây" đứng thứ 2 toàn cầu những MV được nhiều nhất trong 24 giờ.

Và xuất sắc dẫn đầu top 1 ở khu vực Châu Á.

"Có Chắc Yêu Là Đây" đạt #1 Itunes tại Việt Nam

Ở bảng xếp hạng Itunes Việt Nam, "Có Chắc Yêu Là Đây" của Sơn Tùng M-TP cũng xuất sắc vượt qua "How You Like That" của BLACKPINK và "Bigcityboi" của Binz để chiếm giữ vị trí quán quân BXH iTunes Top Songs, trở thành ca khúc có lượng tiêu thụ bản điện tử (digital sales) cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Sản phẩm của Sơn Tùng đạt #1 Itunes tại Việt Nam.

"Xâm chiếm" top trending ở nhiều quốc gia khác

Người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP không chỉ choáng ngợp với loạt con số thành tích được xác lập mà còn vô cùng tự hào khi "Có Chắc Yêu Là Đây" đã lọt top trending nhiều quốc gia khác. Theo đó, sản phẩm comeback của Sơn Tùng M-TP đã xuất sắc ghi nhận thành tích top 1 trending Canada, #4 trending ở Úc, #6 trending ở Hàn Quốc và Mỹ, #8 trending tại Đài Loan.

Xuất sắc đạt #1 trending tại Canada.

Giữ vị trí #4 trending tại Úc.

#6 trending ở Hàn Quốc...

... và cả Mỹ.