Có câu Tiếng Anh mà đến cả học sinh lớp 1 cũng dùng nhiều, nhưng 99% người sử dụng lại không biết cách dùng đúng

Từ lâu, Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ phổ biến thứ hai và là môn học bắt buộc đối với hầu hết học sinh Việt Nam. Càng ngày Tiếng Anh càng thể hiện tầm quan trọng của mình bằng việc có mặt trong tất cả các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp, xin việc làm... Vì thế mà ai ai cũng phải học Tiếng Anh để phát triển.

Tuy nhiên, ngôn ngữ nào cũng có những đặc điểm và cái khó riêng mà đôi khi người học không để ý nên dù sử dụng hằng ngày vẫn nhầm lẫn như thường. Giống như Tiếng Việt, cái khó nằm ở từ đồng nghĩa thì Tiếng Anh cũng có những từ thêm vào tuy không thay đổi ý nghĩa nhưng lại thay đổi mục đích sử dụng.

Mới đây, cư dân mạng đã phát hiện một từ ai cũng nghe nhiều, nói nhiều nhưng khi hỏi đến sự khác nhau thì cũng tắc tịt. Cụ thể, đó là cụm từ "Go to school" và "Go to the school" đều có nghĩa là "đi đến trường".

Cụm từ này vốn không hề xa lạ với những ai đã từng sử dụng Tiếng Anh, ngay cả học sinh Tiểu học cũng sử dụng nhuần nhuyễn trong giao tiếp hằng ngày. Tuy nhiên, ở hai cụm từ lại khác nhau ở mạo từ "the".

Theo đó, nếu dùng cụm từ này trong câu thì nghĩa không thay đổi, nhưng sẽ tạo ra sự khác nhau về mục đích của hành động. Cụ thể, "go to school" là đến trường để học; "go to the school" là đến trường nhưng không để học mà để làm một việc nào đó chứ không phải để đi học.

Giải thích về sự khác biệt này như sau:

- KHÔNG SỬ DỤNG "the" khi diễn tả một hành động đúng mục đích như: Đến trường để học, đến bệnh viện để khám bệnh, đến khách sạn để nghỉ dưỡng,...

Ví dụ: I went to hospital because I was sick. (Tôi đi đến bệnh viện vì tôi bị ốm)

- SỬ DỤNG "the" khi diễn tả một hành động không đúng với mục đích chính như: đến trường để họp phụ huynh, đến bệnh viện để thăm người ốm,...

Ví dụ: The teacher left the school for lunch. (Giáo viên đã rời khỏi trường đi ăn trưa)

Với những trường hợp này, thường dùng với các danh từ như: home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, university, sea,...

Đây tuy không phải là lỗi sai quá lớn nhưng khi học một ngôn ngữ mới thì ai cũng muốn mình thành thạo và chuẩn chỉ phải không? Vì thế nếu giờ bạn đã nắm được quy tắc này rồi thì hãy sử dụng mạo từ "the" đúng với hoàn cảnh và mục đích nhé.

