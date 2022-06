Có bố giàu top 1% thế giới, chàng trai 19 tuổi rút ra 3 bài học mà "ai cũng biết"

Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Malaysia, Mika Yeap đã có những quan sát thực tế từ cuộc sống của mình. Trong một bài đăng trên Medium vào năm 2019, khi đang là biên tập viên cho một công ty truyền thông của Đức, cậu đã chia sẻ thật về 3 điều mình rút ra khi là con của một nhà giàu.

1. Tiền bạc có thể mua hạnh phúc

Từ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của Mika như máy tính hiệu Macbook đã giúp cậu kết nối với công việc marketing, học trường tư đã thúc đẩy cậu đầu tư vào việc viết lách, nhờ vậy cậu đã có cơ hội làm việc ở vị trí biên tập viên cho một công ty truyền thông của Đức... Mika đã nhận ra tiền có thể mua được hạnh phúc nếu mỗi người biết bản thân đang làm gì.

Hay, việc có nhiều tiền giúp Mika được trải nghiệm cuộc sống du học trong 9 tháng ở đại học tại Edmonton, Alberta, Canada. Trong khoảng thời gian này, Mika đã được trải nghiệm quá trình chuyển giao thời tiết từ 20 độ C xuống -40 độ C. Thời gian đầu, cậu còn không nghĩ mình "trụ" lại ở đất nước này vì thời tiết xuống tới -10 độ C. Nhưng sau một thời gian làm quen với cái lạnh, cậu thậm chí có thể chỉ khoác một chiếc áo mỏng và chạy bộ lúc 6h sáng dưới trời -25 độ C.

Sau này, cậu nhận ra cái lạnh giúp cậu bình tĩnh hơn, có nhiều cơ hội hơn trong khi đó, dù sinh ra ở một đất nước nắng nóng quanh năm nhưng Mika luôn cảm thấy khó tập trung, làm việc kém và không thể hưởng thụ cuộc sống nếu như phải chịu cái nóng quá lâu. Tuy nhiên, chi phí du học ở những quốc gia Bắc Mỹ rất đắt đỏ, và đối với quốc gia Malaysia, có lẽ là cơ hội chỉ dành cho 2% dân số. Vì thế, Mika nhấn mạnh những người nói tiền bạc không mua được hạnh phúc thực ra là những người chưa có đủ tiền.

2. Tất cả mọi người đều không hoàn hảo

Có bố thuộc nhóm 1% giàu có nhất thế giới, Mika nhận ra bất kì ai cũng có những vấn đề không ổn với cuộc sống. Cậu thấy rằng bố mình tuy giàu có nhưng lại chẳng hề hạnh phúc như những người bạn đồng trang lứa với cậu, chỉ ở độ tuổi 20, tuy vẫn còn chật vật với định hướng cuộc sống và không biết làm thế nào để tăng thu nhập.

Những người giàu giàu lên là bởi họ có trách nhiệm với sự giàu có của mình, họ luôn luôn suy nghĩ về tiền bạc nhiều hơn người bình thường. Chính vì vậy, họ giàu có. Tuy nhiên, nếu không biết phân biệt rạch ròi, có thể suy nghĩ về sự giàu có sẽ phá hỏng cuộc sống của họ. Hơn nữa, tiền có thể khiến cuộc sống của mỗi người dễ dàng hơn nhưng nếu chỉ biết hưởng thụ thay vì nỗ lực thì chuyện dễ sinh hư khi giàu có là hiển nhiên.

Thiếu tiền mua thức ăn, bị bỏ đói là điều tồi tệ dễ nhìn thấy nhưng nếu phải rượt đuổi theo đồng tiền, có lẽ đó là sự khốn khổ, mệt mỏi trong tâm trí mà không phải ai cũng hiểu được. Giàu có, tất nhiên nhiều tiền hơn người khác nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Bởi vậy, giá trị của bạn ra sao phụ thuộc vào cách bạn tiếp cận với thế giới.

3. Mối quan hệ vô cùng đáng quý

Mika cho rằng mình được nhận vào vị trí biên tập viên cho một công ty truyền thông của Đức là do mối quan hệ nhiều hơn chứ không hẳn vì bản thân đủ tiêu chuẩn. Trên thực tế, Mika không có bằng đại học về chuyên ngành này cũng như chưa từng trải qua những kinh nghiệm tương tự.

Cậu cho biết, bản thân học được rất nhiều từ việc có những mối quan hệ từ những người có tầm ảnh hưởng lớn. Họ luôn biết cách tận dụng những mối quan hệ như vậy vào cuộc sống cũng như công việc của mình. Và trên thực tế, bạn chẳng cần phải "giàu nứt đố đổ vách" để áp dụng "chiến thuật" này. Bạn tự mình có thể xây dựng những mối quan hệ khiến bản thân tốt lên.

Mika nhận ra duy trì được sự giàu có không hề dễ. Bài học lớn nhất mà cậu học được khi "sinh ra đã ngậm thìa vàng" là đừng bao giờ đặt tiền bạc là ưu tiên số 1 bởi vì cuộc sống có rất nhiều điều thú vị cần khám phá.