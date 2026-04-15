Sao Việt nhiều năm "cầu" con mới thành: Giờ đầu tư cho con học trường xịn, mới nhỏ xíu đã rất ham học

Sau những biến cố sức khỏe tưởng chừng khép lại cánh cửa làm mẹ, diễn viên Kha Ly cuối cùng cũng chạm tay vào hạnh phúc giản dị mà mình từng chờ đợi suốt nhiều năm. Tháng 7/2024, em bé Lita, tên thật là Phạm Ngọc Trúc Ân chào đời như một “phép màu” đúng nghĩa.

Trước khi có được niềm vui hiện tại, Kha Ly từng trải qua một cú sốc lớn về sức khỏe khi phải cắt một bên buồng trứng. Những năm tháng sau đó, vợ chồng nữ diễn viên bước vào hành trình “cầu con” kéo dài suốt 8 năm.

Sau khi làm mẹ, cuộc sống của nữ diễn viên gần như xoay trọn quanh con gái. Theo chia sẻ, Lita là một em bé hiếu động, nhanh nhẹn và khá nghe lời. Dù còn nhỏ, chưa nói chuyện rành rọt, nhưng cô bé đã sớm bộc lộ sự tò mò và hứng thú với việc học hỏi. Kha Ly và ông xã Thanh Duy đã quyết định cho con theo học tại một trường mầm non song ngữ có chương trình chuẩn Anh Quốc (EYFS) ngay từ sớm.

Vợ chồng Kha Ly

Trong môi trường đó, Lita không chỉ học chữ, học nói mà còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, làm quen bạn bè, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và sự tự lập.

Điều thú vị là dù đầu tư cho con môi trường học tập chất lượng, nữ diễn viên vẫn giữ một quan điểm khá "mềm" trong chuyện nuôi dạy: không áp đặt. Khi được hỏi về việc có định hướng con theo nghệ thuật, Kha Ly thẳng thắn cho biết cô không ép buộc. "Khi con lớn lên, tôi sẽ tôn trọng sở thích của con", cô chia sẻ.

Quan điểm này cũng được Thanh Duy đồng tình. Nam diễn viên cho biết anh không đặt kỳ vọng con phải nối nghiệp, mà chỉ mong con lớn lên ngoan ngoãn, có ý chí và sống tử tế. Nếu sau này con có lựa chọn bước vào nghệ thuật, anh sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm nhưng đó phải là lựa chọn của chính con.

Việc để con cái phát triển theo sở thích và năng lực của bản thân, thay vì chỉ đi theo những con đường đã được định sẵn, sẽ giúp bé phát triển toàn diện hơn cả về tinh thần lẫn năng lực cá nhân. Mỗi đứa trẻ có thể có những khả năng và đam mê khác nhau, nên nếu ép buộc bé theo một nghề nghiệp mà bé không thực sự yêu thích, không chỉ làm giảm đi sự sáng tạo và động lực mà còn có thể gây ra những áp lực tâm lý lớn.

Có lẽ, sau tất cả những gì đã trải qua điều mà vợ chồng Kha Ly trân trọng nhất không còn là những kế hoạch lớn lao, mà là những điều rất đời thường: một đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ và được lớn lên trong sự tôn trọng.