Mới đây, một vụ việc ở Thái Lan đã khiến nhiều người giật mình. Đây có lẽ cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh cần phải quan tâm sát sao hơn đến con em mình để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại tỉnh Si Saket của Thái Lan. Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Mueang Si Saket đã đến một ngôi nhà hai tầng gần Công viên Công cộng Nong Kut Wai ở huyện Mueang Si Saket sau khi nhận được báo cáo về việc phát hiện một em bé sơ sinh.

Cảnh sát đã gặp người cung cấp thông tin là một bé gái 12 tuổi. Tuy nhiên, cô bé với vẻ mặt xanh xao và kiệt sức đã khiến họ nghi ngờ. Ban đầu, bé gái khai với cảnh sát rằng em đã tìm thấy em bé sơ sinh bên ngoài nhà và mang em vào trong nhà để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, các sĩ quan càng thấy lời khai của cô bé có vấn đề vì em tỏ ra rất lo lắng, bồn chồn.

Bé gái khai nhặt được một trẻ sơ sinh bên ngoài nhà.

Sau khi bị thẩm vấn thêm, cô bé thú nhận đã sinh con một mình trong phòng ngủ vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó. Cô bé thừa nhận đã bịa chuyện để che giấu sự việc với cha mẹ. Bé gái nói thêm rằng ban đầu, em cũng không dám nói với bố mẹ việc có bạn trai và đứa trẻ là kết quả của cuộc tình vụng trộm này.

Cô bé giải thích rằng mình đã bịa ra câu chuyện này với hy vọng sẽ giả vờ nhận nuôi đứa bé bị bỏ rơi nếu lời nói dối của em không bị phát hiện.

Sau khi bị thẩm vấn, bé gái đành phải khai nhận đứa trẻ là do em sinh ra.

Cảnh sát đã nhanh chóng đưa bé gái đến bệnh viện vì em bị mất máu nhiều và yếu đi trông thấy. Bố mẹ em không có nhà vào thời điểm đó, nhưng sau đó cảnh sát đã liên lạc với họ để thông báo về tình hình. Chi tiết thêm về vụ việc không được tiết lộ.

Tuy nhiên, khi câu chuyện được chia sẻ trên truyền thông, nó đã khiến dư luận rúng động. Nhiều người cho biết họ sẽ phải quan tâm hơn đến con em họ sau câu chuyện này.

Trong khi đó, một số cư dân mạng khen ngợi bé gái vì dù còn nhỏ tuổi như vậy và chưa sẵn sàng làm mẹ nhưng em đã quyết tâm giữ gìn, sinh ra và chăm sóc con của mình mà không bỏ con như những cô gái khác.

Mặc dù vậy, việc mang thai và sinh con khi còn ở độ tuổi nhỏ như vậy cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro và không được khuyến khích. Đó cũng là lý do các em cần được cung cấp những kiến thức giới tính và sinh sản để có thể bảo vệ bản thân.