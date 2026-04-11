Có bao nhiêu vai tiên tử cứ đưa mỹ nhân này đóng là chuẩn nhất: Đây mới gọi là đẹp không vướng bụi trần

Mới đây, "mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y lại một lần nữa khiến cõi mạng chao đảo khi phòng làm việc tung ra loạt tạo hình mới nhất cho vai diễn Lộ Vu Y trong dự án Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Ngay lập tức, cụm từ "Cúc Tịnh Y áo trắng thêu lam" đã leo thẳng lên hot search, minh chứng cho sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của nàng tiểu hoa sinh năm 1994.

Chiếm trọn spotlight trong đợt tung ảnh này chính là tạo hình "áo trắng thêu lam" đầy thoát tục. Không cần phục sức quá cầu kỳ, Cúc Tịnh Y hiện lên với khí chất thanh lãnh, mong manh nhưng vẫn phảng phất nét thần tính khó chạm tới. Sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu lụa mềm mại và những đường thêu xanh ẩn chứa họa tiết huyền bí đã tạo nên một tổng thể "đẹp như tranh vẽ", giúp nhân vật Lộ Vu Y hiện lên với vẻ trong trẻo như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Đặc biệt, khoảnh khắc nàng cửu vĩ hồ ngoái đầu dưới ánh hoàng hôn đã nhanh chóng viral khắp các nền tảng, kéo theo hàng trăm triệu lượt đọc với những mỹ từ như "Vẻ đẹp thoát tục như sương mai" hay "tiểu hoa tiên".

Cúc Tịnh Y gần đây ghi nhận mức độ quan tâm tăng vọt nhờ vai Lộ Vu Y trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Từ màn thể hiện nhân vật, hoạt động thương mại cho đến tương tác với người hâm mộ, mọi động thái của cô đều trở thành tâm điểm bàn luận rộng rãi.

Bộ phim hiện đang phát sóng và nhanh chóng tạo nên sức nóng đáng kể. Nhân vật cửu vĩ hồ Lộ Vu Y do Cúc Tịnh Y thủ vai liên tục đứng đầu bảng xếp hạng độ hot nhân vật phim đang chiếu trong 7 ngày đầu, với mức độ quan tâm trên nền tảng Youku vượt mốc 160 triệu, lập kỷ lục mới. Phim được phát độc quyền vào 12 giờ trưa mỗi ngày, và chỉ sau 52 giờ lên sóng đã đạt cột mốc độ nóng hơn 10.000 điểm trong hệ thống nội bộ.

Về mặt nội dung, Lộ Vu Y được xây dựng như một nhân vật có số phận bi kịch khi là “tạo vật” được ghép từ cơ thể của sáu người chị em, nhưng vẫn kiên định với tình yêu và khát khao tự do. Tuyến phát triển của cô trải dài từ một hồ nữ ngây thơ đến một “thần nữ báo thù” đầy quyết liệt. Diễn xuất của Cúc Tịnh Y nhận nhiều lời khen khi thể hiện được chiều sâu cảm xúc, đặc biệt ở các cảnh khóc với sự chuyển biến tinh tế từ kìm nén đến bùng nổ, được đánh giá là đỉnh cao của kiểu diễn “cảm giác vỡ vụn”. Phần thoại với chất giọng mang màu sắc mê hoặc phù hợp với hình tượng hồ ly, cùng khả năng chuyển đổi ánh mắt linh hoạt chỉ trong thời gian ngắn giữa các trạng thái ngây thơ, lạnh lùng và quyến rũ cũng trở thành chủ đề bàn tán. Bên cạnh đó, các cảnh hành động được xử lý mượt mà, kết hợp với hơn 30 bộ trang phục cầu kỳ càng tăng thêm hiệu ứng thị giác.

Sức nóng của vai diễn còn kéo theo sự quan tâm lớn dành cho các dự án chưa phát sóng của cô. Những nhân vật trong các phim như Lai Chiến, Thiên Hương Dẫn đều chiếm trọn top đầu bảng xếp hạng độ hot nhân vật chờ lên sóng, với tổng lượng đặt xem trước trên toàn mạng vượt 11 triệu.

Bình luận của netizen:

- Aaaa tiên nữ!!! Tiên nữ hạ phàm rồi!

- Đẹp xuất sắc, đẹp đến phát khóc luôn.

- Bộ ảnh này như nàng tiên hoa vậy, xinh quá đi mất.

- Hồ ly dịu dàng, thanh lịch.

- Bộ này đẹp thật luôn, rất đáng mong chờ.

- Mẹ ơi con thấy tiên nữ rồi.

- Đường phủ mùa đông, kẹo mạch nha mùa thu, chè hạt sen mùa hè, bánh đậu xanh mùa xuân… tất cả đều không ngọt bằng nụ cười của Cúc Tịnh Y.

- Em là viên kẹo trong tim anh, gặp một lần là ngọt một lần, ngọt tận đáy lòng Cúc Tịnh Y.