Kinh nghiệm mua nhà ở tuổi 35: Mua nhà có sẵn giá cao nhưng tiện đủ đường, lựa chọn quá đúng đắn
Vậy người trẻ cần lưu ý gì khi lựa chọn mua 1 bất động sản?
Anh Trung, 35 tuổi, đang cân nhắc mua một căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống cho gia đình. Anh đứng trước hai lựa chọn: đặt cọc căn hộ thuộc dự án mới với nhiều ưu đãi, giá rẻ hơn nhưng phải chờ bàn giao, hoặc mua căn hộ đã xây dựng trên 5 năm, giá cao hơn nhưng đầy đủ tiện ích xung quanh.
Xét nhu cầu cấp bách của gia đình, đặc biệt là việc đảm bảo ổn định học tập cho con cái, anh Trung quyết định chọn căn hộ cũ. Quyết định này hợp lý vì căn hộ có sẵn giúp gia đình dọn vào ở ngay, tránh gián đoạn sinh hoạt. Để đảm bảo, anh kiểm tra kỹ pháp lý, yêu cầu xem sổ hồng gốc và xác minh tại cơ quan địa phương để tránh rủi ro. Anh cũng khảo sát chất lượng căn hộ, từ hệ thống điện nước đến môi trường sống, đồng thời tham khảo giá thị trường trên các sàn bất động sản để thương lượng hợp lý. Hợp đồng mua bán được công chứng rõ ràng, nêu chi tiết trách nhiệm và thời gian thanh toán.
Nhờ chuẩn bị kỹ, anh Trung chọn được căn hộ phù hợp, đáp ứng nhu cầu gia đình, đồng thời tiết kiệm chi phí môi giới bằng cách giao dịch trực tiếp với chủ nhà.
Mua nhà trong các dự án bất động sản (như chung cư, nhà phố, biệt thự hình thành trong tương lai) đang là lựa chọn phổ biến tại các thành phố lớn. Dựa trên các quy định pháp luật hiện hành, loại hình này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người mua, đặc biệt là những ai có ngân sách hạn chế hoặc muốn đầu tư dài hạn.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người lựa chọn mua nhà có sẵn bởi nhiều lợi thế. Ưu điểm của việc mua nhà hiện hữu là bạn có thể trực tiếp xác định mọi vấn đề của bất động sản, điều này có thể giảm đáng kể các tranh chấp phát sinh từ việc mua bán. Mua bất động sản trước khi bán có những bất trắc riêng, và có rất nhiều loại tranh chấp phát sinh từ việc bán bất động sản. Điểm hấp dẫn chính của nhà hiện hữu đối với người mua là chúng giảm thiểu tất cả những rủi ro này. Nhà hiện hữu khác với bất động sản trước khi bán ở các điểm sau:
1. Tránh rủi ro về các công trình chưa hoàn thiện
Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trì trệ và các chủ đầu tư đang gặp khó khăn về tài chính, việc mua bất động sản hiện hữu là một lựa chọn hợp lý. Ưu điểm của việc mua bất động sản hiện hữu là có thể xác định trực tiếp các vấn đề phát sinh, giúp giảm đáng kể các tranh chấp phát sinh từ việc mua bán.
Việc mua bất động sản trước khi bán cũng đi kèm với những bất ổn riêng, và nhiều tranh chấp có thể phát sinh trên thị trường. Bất động sản hiện hữu thường đắt hơn bất động sản trước khi bán, nhưng nhiều người mua sẵn sàng trả mức giá cao hơn này do hạn chế được những rủi ro này.2. Tiết kiệm chi phí
Việc mua bất động sản có sẵn, chỉ cần dọn vào ở mang lại lợi ích dễ thấy cho người mua như được giao nhà nhanh chóng, không phải chờ đợi thời gian dài. Điều này cho phép kiểm tra chất lượng tài sản sở hữu, cải tạo và sử dụng nhanh chóng, tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc.
3. Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được
Điểm khác biệt trước bất động sản hiện hữu và bất động sản mua trước chính là bạn có thể trực quan nhìn thấy không gian thực tế của ngôi nhà và biết kích thước của từng phòng, tránh sự khác biệt sau khi bàn giao giữa diện tích dự kiến và diện tích thực tế.
Thông thường, các dự án chung cư đều có thể có chênh lệch diện tích giữa thiết kế và thực tế, đôi khi lên đến 20% hoặc hơn. Nhiều chủ sở hữu bất động sản trước khi bán phát hiện ra rằng nhà của họ nhỏ hơn đáng kể so với căn hộ mẫu khi nhận nhà. Trong quá trình xây dựng, nhiều yếu tố chủ quan và khách quan chắc chắn sẽ dẫn đến sự khác biệt giữa diện tích bàn giao cuối cùng và diện tích theo hợp đồng. Ngay cả khi cuối cùng yêu cầu bồi thường được chấp thuận, niềm vui khi mua nhà vẫn có thể bị giảm sút.
4. Các tiện ích hỗ trợ được hiển thị rõ ràng
Thông thường, các khu vực có nhà sẵn sàng dọn vào ở đã được phát triển từ lâu, và các tiện ích hỗ trợ xung quanh cũng đã được hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân.
Nhiều bất động sản trước khi bán được chào bán với vị trí gần các khu thương mại, giáo dục và giao thông, hứa hẹn sẽ có đầy đủ tiện ích khi bàn giao. Tuy nhiên, khi bàn giao, chủ sở hữu thường phát hiện ra rằng thực tế không được như lời hứa hẹn dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh. Nhưng, các bất động sản sẵn sàng dọn vào ở lại mang đến trải nghiệm khác biệt, cho phép kiểm tra trực tiếp các tiện ích xung quanh và ổn định cuộc sống sớm ngay khi có thể.