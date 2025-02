Phiên livestream của Phạm Thoại (Phạm Văn Thoại, sinh năm 1996) và mẹ bé Bắp (Lê Thị Thu Hoà, sinh năm 1997) đã được diễn ra vào tối 25/2. Tại đây, Phạm Thoại công khai sao kê và làm rõ số tiền 16,7 tỷ đồng trong tài khoản thiện nguyện của mình còn mẹ Bắp hẹn 4 tháng nữa khi về Việt Nam sẽ thực hiện sao kê.

Phạm Thoại và mẹ Bắp tại livestream

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề khiến cư dân mạng thắc mắc, trong đó có câu hỏi đến các chiến dịch gây quỹ cho Bắp ở nước ngoài. Cụ thể là sự giúp đỡ từ nhà hảo tâm trên 2 nền tảng GIVE.asia (Singapore) và GoFundMe (Mỹ).

Trong toàn bộ phiên livestream dài 4 tiếng đồng hồ, chiến dịch gây quỹ chữa bệnh cho Bắp ở nước ngoài hoàn toàn không được Phạm Thoại và Thu Hoà nhắc đến. Vì vậy nhiều người càng muốn được biết rõ thông tin như: Tại sao mẹ Bắp lại biết đến các nền tảng gây quỹ và chia sẻ câu chuyện? Ai đã hỗ trợ khi Thu Hoà thể hiện ở livestream là không biết tiếng Anh? Hiện tại mẹ con Bắp đã được nhận số tiền gây quỹ hay chưa?...

Ngày 15/2, mẹ Bắp lần đầu tiên chia sẻ lên Facebook về chuyện Bắp được kêu gọi gây quỹ trên nền tảng GIVE.asia. “Ông bà cô chú ơi bao nhiêu ngày trông ngóng thì hôm nay con đã được quỹ GIVE.asia chấp thuận và lên bài giúp con rồi cô chú ạ, con vui quá cô chú ơi. Chia sẻ bài giúp con nha” - Thu Hoà viết.

Bài đăng của Thu Hoà về chiến dịch gây quỹ tại GIVE.asia

Theo thông tin trang web, chiến dịch dành cho bé Bắp có tên gọi là A Mother's Fight for Minh Hai: A Story of Love, Sacrifice, and Hope (tạm dịch: Cuộc chiến của một bà mẹ vì Minh Hải: Một câu chuyện của tình yêu, sự hy sinh và hy vọng). Chiến dịch được khởi xướng bởi người dùng Catherine Nguyen, bắt đầu từ ngày 14/2, mục tiêu quyên góp là 100.000 SGD, tương đương 1,9 tỷ đồng.

Ngày 21/2, mẹ Bắp có chia sẻ về nền tảng gây quỹ thứ 2 là GoFundMe (Mỹ). Ngoài lời cảm ơn mọi người đã yêu thương, cô còn gửi lời cảm ơn đến một người có tên “Thu Trinh” vì đã chia sẻ câu chuyện của bé Bắp lên GoFundMe.

Câu chuyện của Bắp cũng được chia sẻ ở GoFundMe

Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng vì chi phí điều trị của con trai tăng lên nên Thu Hoà đã nhận được sự giúp đỡ từ các nền tảng gây quỹ này. Ở phần bình luận có nhiều lời nhắn chúc Bắp mau khỏi bệnh và chia sẻ để mọi người biết đến nhiều hơn.

Đến chiều 25/2, trang Facebook của GIVE.asia thông báo dừng chiến dịch gây quỹ cho bé Bắp. Theo bài đăng, lý do dừng lại là tình hình của Bắp đã được cải thiện đáng kể nên mẹ bé đã thông báo với nền tảng rằng không phải gây quỹ nữa. Ở thời điểm kết thúc, chiến dịch quyên góp được gần 390 triệu đồng từ 371 nhà hảo tâm.

Theo thông tin trên website, số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Nguyễn Phan Minh Hải (tên thật của Bắp) thông qua GIVE Healthcare. Đây là một phần của mạng lưới GIVE.asia, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong việc gây quỹ cho các trường hợp cấp cứu y tế.

Số tiền quyên góp cho Bắp ở GIVE.asia

Trong khi đó chiến dịch gây quỹ cho bé Bắp ở GoFundMe cũng đã tạm dừng với thông báo trên website: “Hiện tại, người tổ chức đã vô hiệu hóa việc quyên góp mới cho chiến dịch gây quỹ này”. Tại đây không hiển thị thời gian chính xác dừng quyên góp nhưng tại thời điểm đó, số tiền đã được ủng hộ cho Bắp là 450 USD (gần 11,5 triệu đồng).

Như vậy tổng cộng ở 2 chiến dịch gây quỹ ở nước ngoài, bé Bắp đã nhận được hơn 400 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Thu Hoà cho biết 2 mẹ con chưa được nhận số tiền từ GIVE.asia sau khi dừng chiến dịch và cũng không biết số tiền 390 triệu đồng sẽ được chuyển như thế nào.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số tiền ủng hộ từ các nền tảng gây quỹ thường được chuyển đến bệnh viện hoặc các tổ chức từ thiện. Vì vậy số tiền mà bé Bắp được nhà hảo tâm giúp đỡ qua 2 nền tảng GIVE.asia và GoFundMe khả năng cao sẽ được gửi về Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH).

Ngoài ra Thu Hoà cũng xác nhận mình là người chủ động liên hệ với GIVE.asia sau khi trên MXH bùng nổ những thông tin chưa kiểm chứng. Sau khi đắn đo và suy nghĩ, cô đã đồng ý dừng quyên góp trường hợp của Bắp, đồng thời cập nhật tình hình sức khoẻ của con trai với quỹ, khẳng định gửi email và toàn bộ bằng chứng khi tình hình ổn định.

Sự việc vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến Bắp ở Singapore. Một y tá ở bệnh viện đã hỏi cô có phải kẻ lừa đảo hay không khiến Thu Hoà rất buồn và suy sụp tinh thần.

"Trong khoảnh khắc đó, em rất sợ bác sĩ và y tá bên này hiểu lầm và ảnh hưởng đến quá trình điều trị của con. Họ cũng không thể khóa bình luận được. Do đó, em mới đề nghị họ gỡ bài để tránh làm cảm xúc tiêu cực lan rộng", Thu Hoà nói.

Hành trình chiến đấu với bệnh hiểm nghèo của Bắp vẫn đang tiếp tục nhận về sự quan tâm từ công chúng.