Có 2 KIỂU học sinh "học giỏi ngầm" nhưng ít người nhìn ra: Cha mẹ kiểm tra ngay, chú trọng bồi dưỡng để con "hóa rồng hóa phượng"

Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình học hành giỏi giang, thi đâu đỗ đấy, luôn xếp thứ hạng cao trong lớp. Vì vậy, đôi khi cha mẹ áp lực thành tích cho con, lấy điểm số để đánh giá kết quả học tập. Tuy nhiên, một đứa trẻ đạt điểm thấp chưa hẳn đã yếu kém trong tương lai. Có nhiều trẻ "học giỏi ngầm" mà cha mẹ không hề hay biết.



Một vị hiệu trưởng ở Trung Quốc đã chỉ ra 2 kiểu học sinh có tiềm năng đạt điểm số cao, thành công trên con đường học tập nhưng ít người nhìn ra. Các bậc phụ huynh hãy kiểm tra xem con mình có những dấu hiệu này không nhé!

1. Dù kết quả ra sao cũng không bao biện cho sai lầm

Sau khi kỳ thi kết thúc, giáo viên sẽ chữa đề kiểm tra một cách chi tiết, cẩn trọng và nhắc nhở học sinh tự chấm điểm cho mình. Đây là bước giúp các em bù đắp lỗ hổng kiến thức, nhận ra những ưu điểm và nhược điểm của bản thân. Từ đó, các em sẽ tích lũy được bài học kinh nghiệm quý giá, tránh mắc lỗi sai vào lần kiểm tra sau.

Trẻ học giỏi thường tự xem lại lỗi sai của mình, không đổ lỗi cho yếu tố khách quan. (Ảnh minh hoạ)

Về phía phụ huynh, nhiều người rất chú trọng đến các kỳ kiểm tra của con. Họ có thể không hiểu nội dung cụ thể nên chỉ đánh giá quá trình học tập qua điểm số. Tất nhiên họ đều mong con đạt điểm cao, có thành tích nổi trội. Điều này vô tình gây áp lực, dẫn đến việc nhiều em không nhận lỗi sai về mình, liên tục đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh khách quan.

Chẳng hạn như nếu làm không được bài kiểm tra, các em có thể bao biện lỗi sai như sau: "Do bài này con chưa được giáo viên hướng dẫn kỹ nên kiểm số không cao", "Do bạn mượn vở con nên con bỏ qua câu hỏi này", "Do bút của con có vấn đề dẫn đến việc trình bày không được sạch đẹp",…

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc kết quả không như ý là từ phía học sinh. Nếu các em học bài kỹ lưỡng và chuẩn bị dụng cụ học tập cẩn thận sẽ không có những chuyện phát sinh. Một học sinh có tiềm năng trong học tập sẽ nhận lỗi của mình, không bao biện, không đổ lỗi cho người khác. Trẻ hiểu mình chưa đúng và sẽ tự rút ra bài học, thay vì chỉ trích người khác. Những đứa trẻ như vậy không chỉ thành công trong học tập mà sẽ đạt được thành tựu cao trong công việc mai sau.

2. Luôn tự tin trước mọi kỳ thi

Nhiều phụ huynh thường hay phàn nàn rằng tâm lý con mình kém, không chịu được áp lực, hay mất bình tĩnh khi đi thi. Trẻ có thể học tốt ở lớp, làm bài kiểm tra đạt điểm cao nhưng đến kỳ thi lớn lại làm sai nhiều câu, không thể hiện được hết khả năng của mình.

Thực tế, nhiều học sinh không làm bài tốt vì tâm lý hoang mang, hồi hộp, lo lắng. Nguyên nhân do các em sợ bị điểm kém, sợ thi trượt sẽ bị cha mẹ trách mắng và thất vọng. Trẻ cũng sợ bị mọi người xung quanh so sánh với đứa trẻ khác.

Những đứa trẻ luôn tự tin trước mọi kỳ thi có cơ hội đạt điểm cao và thành công trong tương lai. (Ảnh minh hoạ)

Ngược lại, những học sinh có tâm lý tốt, không sợ thi cử, không gặp áp lực thường đạt điểm cao trong các kỳ thi. Khi giữ được tâm thế thoải mái, trẻ sẽ tập trung cao độ để làm bài, phát huy được tối đa năng lực.

Vì vậy, để giúp con đạt thành tích tốt, cha mẹ nên động viên con nhiều hơn và sau mỗi kỳ thi, không nên đòi hỏi ngay về điểm số. Hãy quan tâm đến tâm trạng, suy nghĩ của con. Hãy cho con biết rằng, cha mẹ không chỉ quan tâm đến điểm số mà thực sự quan tâm đến bản thân con.

