Có 16 bệnh nhân COVID-19 nguy kịch, 2 ca phải can thiệp ECMO

Theo Tiểu ban Điều trị, hiện cả nước đang điều trị 1.449 ca mắc COVID-19 tại 61 cơ sở y tế, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều nhất, 374 bệnh nhân.

Trong đó 2 ca nguy kịch nhất hiện nay là BN2983, nữ, 65 tuổi từ An Giang chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM và BN 3019, nam, 54 tuổi, quê Thái Bình, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cả 2 bệnh nhân này đang phải can thiệp ECMO do mắc nhiều bệnh nền.

Ngoài ra 15 ca nguy kịch khác đang phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực, 4 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, tất cả đều điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đáng lưu ý 1 nam bác sĩ 25 tuổi, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đang nằm trong số 31 ca nặng phải thở oxy qua ống thông.

Nam bác sĩ từng tiếp xúc với nam bác sĩ T. là bệnh nhân 2979, liên quan đến ổ dịch tại quán bar-karaoke Sunny club ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Từ ngày 6/5, bệnh nhân ho, sốt liên tục, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính, được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị vào ngày 8/5.

Ảnh minh hoạ

Đối với BN2983, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đánh giá tình trạng bệnh nhân này nặng không kém so với BN91 mà trước đây bệnh viện từng điều trị từ ngày 18/3 đến 22/5/2020.



Theo kết quả chụp CT-Scan ngực của bệnh nhân ghi nhận tràn khí màng phổi phải, nhu mô phổi chỉ còn khả năng hoạt động 10-20%, nhiều kén khí dọa bể.

Tiểu ban điều trị COVID-19 của Bộ Y tế đã hội chẩn và đánh giá bệnh nhân mắc bệnh nặng, cần sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, ngay trong đêm 12/5, đội phản ứng nhanh khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã xuống An Giang.

Ngay lập tức, đội đã đánh giá tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, tiến hành đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, giữ vững dấu hiệu sinh tồn và chuyển viện an toàn ngay trong đêm.

Đến rạng sáng 13/5, khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nhiều ngày không cải thiện, tổn thương phổi nặng với hình ảnh X-quang phổi trắng xóa cả 2 phế trường, cơ địa có bệnh lý nền tiểu đường, tăng huyết áp.

Bệnh nhân được chỉ định sử dụng ECMO (hỗ trợ hô hấp tuần hoàn ngoài cơ thể) ngay trong ngày 13/5. Kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy bệnh nhân vẫn còn dương tính với SARS-CoV-2.

Theo các chuyên gia, hiện tình trạng bệnh nhân còn tiên lượng rất nặng và nguy kịch, cần tiếp tục được hỗ trợ hồi sức hô hấp tuần hoàn trong thời gian dài.

Tại Bắc Ninh, hiện bệnh viện đa khoa tỉnh đang điều trị cho 46 trường hợp F0, trong đó 23 trường hợp thở Oxy (không có nghĩa là bệnh nhân nặng vì còn tùy thuộc vào thở bao nhiêu lần trên phút), đặc biệt 2 trường hợp tiên lượng nặng.

Hiện tại, 10 bệnh viện, trung tâm y tế của Bắc Ninh điều trị cho 289 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, nhiều nhất là tại Bệnh viện dã chiến Gia Bình (71 người), sau đó đến Trung tâm Y tế Thuận Thành (62 ca).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 16/5, Ban Chỉ đạo lưu ý đối với công tác điều trị, Bắc Ninh, Bắc Giang hết sức chú ý, theo dõi ngay từ đầu những bệnh nhân mắc có bệnh nền nặng, khi cần thiết phải chuyển lên tuyến Trung ương ngay từ khi chưa chuyển nặng, không để tử vong.