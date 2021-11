Có 1 kiểu dùng mật ong để làm đẹp mà phụ nữ cực kỳ yêu thích, nhưng bác sĩ da liễu lại lên tiếng cảnh báo

Chào bạn,

Trả lời về vấn đề mà bạn thắc mắc, bác sĩ xin thông tin rằng mật ong có khả năng kháng khuẩn và làm lành vết thương rất là nhanh.

Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu rõ ràng về tính hiệu quả của mật ong trong việc tiêu diệt vi khuẩn P. acne. Đây là thủ phạm chính gây ra các loại mụn trên da. Chúng thường tồn tại sâu bên trong lỗ chân lông, nơi mà dầu thừa và bã nhờn hoạt động mạnh.

Về độ tinh khiết, độ sạch của mật ong cũng chưa được kiểm chứng rõ ràng. Hơn nữa, nếu chúng ta sử dụng mật ong không nguyên chất, bôi mật ong quá nhiều lên vết mụn có thể gây dị ứng, kích ứng, viêm nhiễm và tổn thương da. Đặc biệt, khi bôi mật ong mà thấy có dấu hiệu bị ngứa hay nổi mẩn đỏ thì bạn cần dừng ngay lại.

Khi bạn đang bị mụn thì tốt nhất nên đến gặp các bác sĩ da liễu vì các bác sĩ sẽ phân loại ra mụn của bạn là do viêm, do vi khuẩn, do vi nấm, hay do ký sinh trùng. Nếu như nguyên nhân gây mụn được phân biệt rõ ràng thì chúng ta sẽ có kế hoạch điều trị triệt để, hiệu quả, ít tốn kém nhất.

Chúc bạn luôn vui vẻ và xinh đẹp!